Ligabericht

Kreisklasse 2 München

2. Spieltag

Kreisklasse 2
SC Inh. Moos
Unterföhring II
Schleißheim
SV Lohhof II

Diese Spielrunde bot alles: dramatische Wendungen, viele Tore und starke individuelle Leistungen. Besonders der Last-Minute-Sieg des FC Eintracht München und die fulminante Offensive des SV Nord München-Lerchenau II bleiben in Erinnerung.

Last-Minute-Sieg für den FC Eintracht München: FC Eintracht München – SV Riedmoos 4:3

Ein dramatisches Spiel mit ständigen Führungswechseln. Angelo Hauk avancierte mit seinem Doppelpack, darunter dem entscheidenden Treffer in der 90. Minute, zum Matchwinner. Auch Mahdi Ayubi glänzte mit zwei Toren für den FC Eintracht München.

Torflut für SC Inhauser Moos: SV Istiklal München – SC Inhauser Moos 2:5

SC Inhauser Moos dominierte das Spiel mit einer starken Offensive und sicherte sich einen klaren Auswärtssieg. (Keine Torschützen angegeben)

Doppelschlag sichert den Sieg: FC Unterföhring II – FC Schwabing 56 II 2:4

Maick Antonio brachte den FC Unterföhring II zweimal in Führung, doch Juliano Schanzer glich jeweils aus. Ein Doppelschlag von Anton-Lom Schmidbauer in der Schlussphase drehte das Spiel zugunsten von FC Schwabing 56 II.

Spannende Punkteteilung: FC Phönix Schleißheim – SV Lohhof II 2:2

Ein ausgeglichenes Duell mit Treffern von Dorde Vulić und Ufuk Yilmaz für den FC Phönix Schleißheim. Ein Eigentor sowie der späte Ausgleich durch Tobias Handra sicherten SV Lohhof II den Punkt.

Torreiches Spektakel: FC Fasanerie Nord – SV Nord München-Lerchenau II 3:6

Der SV Nord München-Lerchenau II dominierte mit einem Hattrick von Gabriel Prehl und weiteren Treffern von Matthias Beck, Alexander Mair und Felix Werner. FC Fasanerie Nord betrieb mit Treffern von Alexis Bartels, Leopold Pfeiffer und Alexander Gosse späte Ergebniskosmetik.

Hervorgehobene Torschützen:

  • Angelo Hauk (FC Eintracht München) – Doppelpack mit Siegtreffer in der Nachspielzeit
  • Mahdi Ayubi (FC Eintracht München) – Doppeltorschütze und Spielgestalter
  • Gabriel Prehl (SV Nord München-Lerchenau II) – Hattrick beim Kantersieg
  • Anton-Lom Schmidbauer (FC Schwabing 56 II) – Doppelschlag in der Schlussphase
  • Juliano Schanzer (FC Schwabing 56 II) – Wichtige Tore zum Ausgleich

Gestern, 13:00 Uhr
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
2
5
Abpfiff

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
19:30

Gestern, 15:00 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
3
6
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof II
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
4
3
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring II
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
2
4
Abpfiff

