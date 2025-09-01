Kreisklasse 2 München

Last-Minute-Sieg für den FC Eintracht München: FC Eintracht München – SV Riedmoos 4:3

Ein dramatisches Spiel mit ständigen Führungswechseln. Angelo Hauk avancierte mit seinem Doppelpack, darunter dem entscheidenden Treffer in der 90. Minute, zum Matchwinner. Auch Mahdi Ayubi glänzte mit zwei Toren für den FC Eintracht München.

Torflut für SC Inhauser Moos: SV Istiklal München – SC Inhauser Moos 2:5

SC Inhauser Moos dominierte das Spiel mit einer starken Offensive und sicherte sich einen klaren Auswärtssieg. (Keine Torschützen angegeben)

Doppelschlag sichert den Sieg: FC Unterföhring II – FC Schwabing 56 II 2:4

Maick Antonio brachte den FC Unterföhring II zweimal in Führung, doch Juliano Schanzer glich jeweils aus. Ein Doppelschlag von Anton-Lom Schmidbauer in der Schlussphase drehte das Spiel zugunsten von FC Schwabing 56 II.

Spannende Punkteteilung: FC Phönix Schleißheim – SV Lohhof II 2:2

Ein ausgeglichenes Duell mit Treffern von Dorde Vulić und Ufuk Yilmaz für den FC Phönix Schleißheim. Ein Eigentor sowie der späte Ausgleich durch Tobias Handra sicherten SV Lohhof II den Punkt.

Torreiches Spektakel: FC Fasanerie Nord – SV Nord München-Lerchenau II 3:6

Der SV Nord München-Lerchenau II dominierte mit einem Hattrick von Gabriel Prehl und weiteren Treffern von Matthias Beck, Alexander Mair und Felix Werner. FC Fasanerie Nord betrieb mit Treffern von Alexis Bartels, Leopold Pfeiffer und Alexander Gosse späte Ergebniskosmetik.

Hervorgehobene Torschützen: