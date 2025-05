Kreisklasse 2: Erste Entscheidungen stehen an

In der Kreisklasse 2 will der TSV Otterfing die Meisterfeier verschieben, während der TuS Holzkirchen wohl in einem Landkreis-Duell absteigt.

Am Samstag könnte sich der FC Deisenhofen III zum Meister der Kreisklasse 2 krönen, doch der TSV Otterfing hat als Tabellenzweiter etwas dagegen und will im Spitzenspiel im direkten Duell die Aufstiegsfeier vermiesen. In Holzkirchen steigt das Landkreis-Duell der TuS-Reserve gegen den FC Rottach-Egern, und die DJK Darching hofft auf Ausrutscher der Konkurrenz. Spielfrei ist die SG Hausham. TSV Otterfing – FC Deisenhofen III⇥(Sa., 15 Uhr) Acht Punkte Vorsprung hat der FC Deisenhofen III drei Spieltage vor Schluss vor dem TSV Otterfing und könnte mit einem Sieg im Spitzenspiel den Aufstieg perfekt machen. „Wir wollen natürlich die drei Punkte in Otterfing behalten“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Das Hinspiel bescherte dem TSV die bislang einzige Saisonniederlage, nun will man sich revanchieren und somit auch Verfolger Darching auf Abstand halten. Personell sieht es gut aus bei den Hausherren, die den Schwung des 7:2-Kantersiegs gegen Rottach mit ins Spitzenspiel nehmen wollen. „Deisenhofen ist spielerisch die beste Mannschaft der Liga und hat viele junge Spieler im Kader. Aber wir schauen auf uns und werden alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt Urban. Bei einem Otterfinger Sieg wäre die Meisterfeier der Münchner Vorstädter zumindest vorerst vertagt, und das ist das Ziel der TSV-Kicker. TuS Holzkirchen II – FC Rottach-Egern⇥(So., 14 Uhr) In Anbetracht von sieben Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze sind die Chancen des TuS Holzkirchen II gering, den Abstieg in die A-Klasse noch zu vermeiden. „Rottach reist als Favorit an. Wir sind nach einer schwierigen Rückrunde auf den vorletzten Platz abgerutscht. Rechnerisch ist es noch möglich, aber da wäre schon ein Fußball-Wunder nötig“, sagt TuS-Coach Freddy Waizmann. Dennoch fordert er von seinem Team, zu Hause noch einmal Charakter zu zeigen, alles zu geben und den Zuschauern eine couragierte Leistung zu präsentieren. „Wir wollen mit Leidenschaft und Einsatz zeigen, dass wir noch nicht aufgegeben haben“, sagt Waizmann. Die Rottacher haben nach der 2:7-Niederlage in Otterfing etwas gutzumachen. Die Kicker vom Birkenmoos müssen bei der Bezirksliga-Reserve aber auf Lukas Pätzold und Friedrich Meisner verzichten. „Für Holzkirchen ist es die letzte Chance, und demensprechend erwarte ich sie auch. Bei uns muss die Einstellung passen. Wir möchten gerne den vierten Platz verteidigen“, erklärt Rottachs Trainer Bernhard Gruber. SC Rot-Weiß Bad Tölz – DJK Darching⇥(So., 14 Uhr) Sowohl für den SC Rot-Weiß Bad Tölz als auch die DJK Darching geht es um wichtige Punkte. Die Hausherren könnten mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, Darching mit einem Dreier möglicherweise vom Ergebnis des Top-Spiels in Otterfing profitieren. „Wichtig wird sein, dass wir die Zweikämpfe von Anfang an annehmen und nicht so auftreten, wie in der ersten Halbzeit gegen Holzkirchen“, erklärt DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker. Gewarnt sind die DJK-Kicker vor allem vor dem Tölzer Top-Torjäger Gazi Tomak, der bereits 21 Treffer auf seinem Konto hat. „Wenn wir unser Spiel machen, bin ich guter Dinge, dass wir drei Punkte aus Tölz mit nach Hause nehmen“, sagt Hallmannsecker. Personell können die Darchinger in Bestbesetzung in den Isarwinkel reisen.

Thomas Spiesl