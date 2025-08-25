Kreisklasse 2 Donau/Isar 1. Spieltag

Am vergangenen Spieltag traf der SV Karlshuld auf den FC Wackerstein-Dünzing in einem spannenden Duell, das bis zur letzten Minute offen blieb. Beide Teams starteten motiviert in die Partie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Roland Györi (45.+4) die Führung für den FC Wackerstein-Dünzing nach einem schön herausgespielten Konter.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Karlshuld eine kämpferische Leistung. In der 57. Minute gelang Marcel Girbinger der verdiente Ausgleich. Das Spiel blieb intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Abpfiff bewies der eingewechselte Justin Kraus (90.) Nervenstärke und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für den SV Karlshuld.

Der SV Karlshuld zeigte Moral und Kampfgeist, indem sie einen Rückstand in einen Sieg verwandelten. Die Einwechselspieler, besonders Justin Kraus, machten den Unterschied aus.

Ein hart umkämpftes Spiel mit einem dramatischen Ende. Der SV Karlshuld bewies Nervenstärke und verdiente sich den Sieg durch eine starke Teamleistung und effektive Einwechselspieler.