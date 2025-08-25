Kreisklasse 2 Donau/Isar 1. Spieltag

Der erste Spieltag der neuen Saison bot spannende Duelle mit vielen Toren und überraschenden Momenten. FSV Pfaffenhofen/Ilm II, FC Tegernbach und FC Geisenfeld überzeugten mit deutlichen Siegen und untermauerten ihre Ambitionen. In den knappen Partien bewiesen besonders ST Scheyern und SV Karlshuld Nervenstärke. Die Offensive stand im Fokus, was sich an den insgesamt 20 erzielten Toren zeigt.
Am vergangenen Spieltag traf der SV Karlshuld auf den FC Wackerstein-Dünzing in einem spannenden Duell, das bis zur letzten Minute offen blieb. Beide Teams starteten motiviert in die Partie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Roland Györi (45.+4) die Führung für den FC Wackerstein-Dünzing nach einem schön herausgespielten Konter.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Karlshuld eine kämpferische Leistung. In der 57. Minute gelang Marcel Girbinger der verdiente Ausgleich. Das Spiel blieb intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Abpfiff bewies der eingewechselte Justin Kraus (90.) Nervenstärke und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für den SV Karlshuld.
Der SV Karlshuld zeigte Moral und Kampfgeist, indem sie einen Rückstand in einen Sieg verwandelten. Die Einwechselspieler, besonders Justin Kraus, machten den Unterschied aus.
Ein hart umkämpftes Spiel mit einem dramatischen Ende. Der SV Karlshuld bewies Nervenstärke und verdiente sich den Sieg durch eine starke Teamleistung und effektive Einwechselspieler.
Am vergangenen Spieltag empfing der FC Geisenfeld den TSV 1921 Großmehring zu einem spannenden Duell. Von Beginn an dominierte Geisenfeld das Spielgeschehen. Bereits in der 10. Minute brachte Bilal Rihani die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Offensive des FC Geisenfeld zeigte sich weiterhin spielfreudig, was in der 30. Minute mit einem weiteren Treffer durch Daniel Meier belohnt wurde.
Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Michael Spenger mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 3:0 (45.). Trotz vereinzelter Konterversuche blieb der TSV 1921 Großmehring ohne zählbaren Erfolg. In der 90. Minute musste Großmehring zudem den Platzverweis von Dardan Berisha verkraften, der mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.
Der FC Geisenfeld zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung mit effektiver Chancenverwertung. Die Abwehr stand sicher, und die Offensive glänzte durch Kreativität und Effizienz. Der TSV 1921 Großmehring fand kein Mittel gegen die dominante Spielweise des Gastgebers.
Ein verdienter Sieg für den FC Geisenfeld, der sowohl defensiv stabil als auch offensiv überzeugend agierte. Mit einer starken Teamleistung und herausragenden Torschützen setzte Geisenfeld ein deutliches Ausrufezeichen in der Liga.
Am Sonntag trafen ST Scheyern und SV Ingolstadt-Haunwöhr in einem spannenden Punktspiel aufeinander. Bereits in der 3. Minute brachte Thomas Thurner die Heimelf mit einem frühen Treffer in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Alexander Neukäufer auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage zur Pause.
Doch SV Ingolstadt-Haunwöhr zeigte großen Kampfgeist. In der 70. Minute verkürzte Lukas Markus auf 2:1, und nur zehn Minuten später gelang Kevin Haunschild der Ausgleich zum 2:2. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch ST Scheyern bewies Nervenstärke und erzielte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 3:2.
Ein spannendes Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. ST Scheyern dominierte die erste Hälfte, während SV Ingolstadt-Haunwöhr mit einer starken Aufholjagd beeindruckte. Am Ende setzte sich die Heimelf knapp durch.
ST Scheyern zeigte Frühstarterqualitäten und eine starke Moral, um nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich den Siegtreffer zu erzielen. SV Ingolstadt-Haunwöhr bewies Kampfgeist, konnte jedoch die Niederlage nicht verhindern.
Am sonnigen Nachmittag traf der FC Tegernbach auf den SV Ilmmünster und demonstrierte einmal mehr seine Heimstärke. Von Beginn an bestimmte Tegernbach das Spielgeschehen, zeigte sich spielstark und aggressiv in den Zweikämpfen.
Nach mehreren vielversprechenden Angriffen gelang Julian Hammerschmid kurz vor der Halbzeitpause der erlösende Führungstreffer (43.). Mit einem präzisen Schuss ins linke Eck ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance. Nach der Pause versuchte Ilmmünster, den Druck zu erhöhen, jedoch scheiterte es oft an der gut organisierten Defensive der Hausherren.
In der Schlussphase des Spiels drehte Maximilian Huber richtig auf. Mit einem sehenswerten Solo erhöhte er in der 84. Minute auf 2:0. Nur drei Minuten später legte er nach einer Flanke von Lucas Grella erneut nach und stellte mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand her (87.).
Der FC Tegernbach zeigte eine überzeugende Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit. Das Team war sowohl defensiv stabil als auch offensiv effizient. Die Torschützen Julian Hammerschmid und Maximilian Huber waren die Matchwinner des Tages.
Ein verdienter Sieg für den FC Tegernbach, der mit spielerischer Überlegenheit und effektiver Chancenverwertung überzeugte. SV Ilmmünster konnte dem Druck nicht standhalten und fand kaum Mittel, um die Defensive der Gastgeber zu durchbrechen.
Der FSV Pfaffenhofen/Ilm II sicherte sich am Wochenende einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den TSV Pförring. Die Mannschaft von Trainer Patrick Mack startete von Beginn an druckvoll und setzte den Gegner früh unter Druck.
Bereits in der 25. Minute erzielte Patrick Mack das verdiente 1:0 nach einem mustergültigen Angriff. Nur fünf Minuten später erhöhte Kilian Lankes (30.) mit einem präzisen Schuss auf 2:0. Der TSV Pförring fand kaum ins Spiel und scheiterte immer wieder an der stabilen Defensive der Gastgeber.
Im zweiten Durchgang kontrollierte der FSV weiterhin das Geschehen. Nach mehreren vergebenen Chancen war es schließlich Constantin Cosa, der in der 71. Minute den 3:0-Endstand markierte. Auch die Einwechslungen auf beiden Seiten brachten keine Wende mehr.
Der FSV Pfaffenhofen/Ilm II überzeugte mit einer geschlossenen Teamleistung und treffsicheren Offensivaktionen. Der TSV Pförring konnte dem Druck kaum standhalten und fand selten Wege, die Defensive der Gastgeber zu überwinden.
Ein verdienter Sieg für den FSV Pfaffenhofen/Ilm II, der sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugte. Die klare Chancenverwertung und die stabile Defensive machten den Unterschied in einer einseitigen Partie.
Am Sonntag traf die SpVgg Langenbruck auf den SV Oberstimm. In einer spannenden Partie gingen die Gäste früh in Führung: Nico Zirngibl erzielte in der 14. Minute das 0:1 nach einem schnellen Konter. Langenbruck zeigte sich wenig beeindruckt, erspielte sich jedoch bis zur Halbzeit zahlreiche Chancen, die ungenutzt blieben.
Nach der Pause brachte Trainer Michael Schmidmeir frischen Wind mit Michael Niedermeir, der in der 46. Minute für Christoph Richstein eingewechselt wurde. Der Druck der Gastgeber zahlte sich schließlich aus: Andreas Thiel traf in der 74. Minute zum verdienten Ausgleich. In der spannenden Schlussphase setzte Langenbruck alles auf eine Karte. In der 84. Minute gelang Michael Niedermeir das umjubelte 2:1 nach einer präzisen Flanke von Jonas Bäuml.
Die SpVgg Langenbruck zeigte eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel nach Rückstand. Der Sieg war verdient, da das Team in der zweiten Halbzeit dominierte und clever wechselte.
Ein packendes Spiel mit einem verdienten Sieger. Langenbruck bewies Kampfgeist und Siegeswillen, während Oberstimm nach starker erster Hälfte den Faden verlor.
Am vergangenen Spieltag trafen der TSV Rohrbach II und der TSV Jetzendorf II in einem spannenden Duell aufeinander. Die Gäste aus Jetzendorf erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 17. Minute durch Fabian Meier verdient mit 0:1 in Führung. Rohrbach zeigte sich von dem Rückstand jedoch unbeeindruckt und erhöhte den Druck. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Arnis Rushiti mit einem sehenswerten Treffer den Ausgleich zum 1:1 erzielen (40. Minute).
Nach dem Seitenwechsel dominierte Rohrbach das Spielgeschehen. Bereits in der 49. Minute war es Ghassen Charaabi, der nach einer starken Kombination den Ball zur 2:1-Führung im Netz versenkte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten und einem couragierten Auftritt der Gäste, gelang es Jetzendorf nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.
Der TSV Rohrbach II zeigte Moral und drehte das Spiel nach frühem Rückstand. Vor allem die kämpferische Leistung und die Effizienz vor dem Tor waren entscheidend für den Heimsieg.
Das Spiel war geprägt von Tempo und Kampfgeist. Der TSV Rohrbach II zeigte eine starke Reaktion nach dem Rückstand und verdiente sich den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jetzendorf II hielt tapfer dagegen, verpasste jedoch in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Akzente.
Vorschau auf den 2. Spieltag:
TSV Jetzendorf II (9.) – SV Oberstimm (11.)
Beide Teams wollen nach knappen Niederlagen den ersten Saisonsieg einfahren. Jetzendorf II hofft auf den Heimvorteil, während Oberstimm besonders defensiv stabiler agieren muss.
TSV 1921 Großmehring (12.) – SV Karlshuld (6.)
SV Karlshuld reist mit Rückenwind nach Großmehring. Die Gastgeber stehen nach der klaren Niederlage gegen FC Geisenfeld unter Druck und brauchen eine deutliche Leistungssteigerung.
SpVgg Langenbruck (5.) – FSV Pfaffenhofen/Ilm II (3.)
Topspiel des Spieltags! Beide Teams starteten mit Siegen. SpVgg Langenbruck muss defensiv gefestigt auftreten, um die starke Offensive von FSV Pfaffenhofen/Ilm II zu stoppen.
SV Ilmmünster (14.) – ST Scheyern (4.)
Nach der deutlichen Niederlage gegen FC Tegernbach steht SV Ilmmünster im Heimspiel unter Zugzwang. ST Scheyern will den Schwung des knappen Sieges mitnehmen und erneut punkten.
SV Ingolstadt-Haunwöhr (8.) – FC Geisenfeld (1.)
FC Geisenfeld reist als Tabellenführer an und will die makellose Bilanz ausbauen. SV Ingolstadt-Haunwöhr zeigte defensive Schwächen, muss hier aber mutig auftreten.
FC Wackerstein-Dünzing (10.) – TSV Rohrbach II (7.)
Beide Teams lieferten sich enge Partien am ersten Spieltag. TSV Rohrbach II will den Schwung des Sieges mitnehmen, während FC Wackerstein-Dünzing den Heimvorteil nutzen möchte.
TSV Pförring (13.) – FC Tegernbach (2.)
Nach der klaren Niederlage gegen FSV Pfaffenhofen/Ilm II steht TSV Pförring vor einer schweren Aufgabe. FC Tegernbach überzeugte offensiv und geht als Favorit ins Spiel.