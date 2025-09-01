 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht

Kreisklasse 1 München

2. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 1
Erdweg
Hilgertshaus
Bergkirchen
Petershausen

Diese Spielrunde bot alles: packende Duelle, spektakuläre Tore und überraschende Wendungen. Besonders das Torfestival von SV Niederroth, das mit einem beeindruckenden 10:2-Sieg glänzte, bleibt in Erinnerung. Die knappen Entscheidungen bei TSV Indersdorf und SV Günding zeigen die Ausgeglichenheit der Teams.

Effizienter Sieg für den SV Günding: SV Günding – SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos 3:1

Torschützen: Benedikt Rabl (15.), Florian Riedl (43.), Benedikt Kronschnabl (68., Foulelfmeter), Fabian Beck (34.)

Spannung bis zum Schluss: TSV Indersdorf – FC Tandern 3:2

Torschützen: Marcel Truntschka (13.), Tim Elstner (17.), Felix Grosa (35., 41.), Tobias Altstiel (52.)

Knapper Auswärtssieg: SV Odelzhausen – SV Ampermoching 0:1

Torschütze: Tugay Karabazar (29.)

Souveräner Erfolg für Schwabhausen: TSV 1929 Schwabhausen – TSV Bergkirchen 2:0

Torschützen: Till Hirschberger (18.), Benedikt Sterflinger (37.)

Gerechtes Unentschieden: SpVgg Erdweg – SV Haimhausen 2:2

Torschützen: Marcus Malle (17.), Manuel Rumler (26.), Ilgar Can (34., Eigentor), Korbinian Göttler (45.)

Torfestival mit zweistelligem Ergebnis: A.E. Galan Dachau – SV Niederroth 2:10

Torschützen: Dominik Leisch (20.), Mateo Velic (30., 50., 58.), Philipp Gottschalk (35., 42., 62.), Dominic Reisner (60., 86., 89.), Alexandros Tanidis (75.), (84.)

Auswärtssieg dank starker Leistung: TSV Hilgertshausen – SV Petershausen 1:3

Torschützen: Marco Hochmuth (5.), Jakob Kloiber (63.), Christoph Spielberger (73.), Milos Kobilarov (TSV Hilgertshausen)

Hervorgehobene Torschützen:

  • Mateo Velic (SV Niederroth) – Hattrick und dominanter Auftritt
  • Philipp Gottschalk (SV Niederroth) – Dreifacher Torschütze mit Offensivpower
  • Felix Grosa (FC Tandern) – Doppelpack in einem spannenden Match
  • Dominic Reisner (SV Niederroth) – Dreifacher Torschütze zum Kantersieg

Gestern, 12:30 Uhr
SV Günding
SV GündingGünding
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos
3
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf
FC Tandern
FC TandernFC Tandern
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Odelzhausen
SV OdelzhausenOdelzhausen
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching
0
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TSV 1929 Schwabhausen
TSV 1929 SchwabhausenSchwabhaus.
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen
2
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg Erdweg
SpVgg ErdwegErdweg
SV Haimhausen
SV HaimhausenHaimhausen
2
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
A.E. Galan Dachau
A.E. Galan DachauAEG Dachau
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
2
10
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Hilgertshausen
TSV HilgertshausenHilgertshaus
SV Petershausen
SV PetershausenPetershausen
1
3
Abpfiff

Aufrufe: 01.9.2025, 18:12 Uhr
Helmut KampaAutor