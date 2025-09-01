Kreisklasse 1 München

Diese Spielrunde bot alles: packende Duelle, spektakuläre Tore und überraschende Wendungen. Besonders das Torfestival von SV Niederroth, das mit einem beeindruckenden 10:2-Sieg glänzte, bleibt in Erinnerung. Die knappen Entscheidungen bei TSV Indersdorf und SV Günding zeigen die Ausgeglichenheit der Teams.
Effizienter Sieg für den SV Günding: SV Günding – SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos 3:1
Torschützen: Benedikt Rabl (15.), Florian Riedl (43.), Benedikt Kronschnabl (68., Foulelfmeter), Fabian Beck (34.)
Spannung bis zum Schluss: TSV Indersdorf – FC Tandern 3:2
Torschützen: Marcel Truntschka (13.), Tim Elstner (17.), Felix Grosa (35., 41.), Tobias Altstiel (52.)
Knapper Auswärtssieg: SV Odelzhausen – SV Ampermoching 0:1
Torschütze: Tugay Karabazar (29.)
Souveräner Erfolg für Schwabhausen: TSV 1929 Schwabhausen – TSV Bergkirchen 2:0
Torschützen: Till Hirschberger (18.), Benedikt Sterflinger (37.)
Gerechtes Unentschieden: SpVgg Erdweg – SV Haimhausen 2:2
Torschützen: Marcus Malle (17.), Manuel Rumler (26.), Ilgar Can (34., Eigentor), Korbinian Göttler (45.)
Torfestival mit zweistelligem Ergebnis: A.E. Galan Dachau – SV Niederroth 2:10
Torschützen: Dominik Leisch (20.), Mateo Velic (30., 50., 58.), Philipp Gottschalk (35., 42., 62.), Dominic Reisner (60., 86., 89.), Alexandros Tanidis (75.), (84.)
Auswärtssieg dank starker Leistung: TSV Hilgertshausen – SV Petershausen 1:3
Torschützen: Marco Hochmuth (5.), Jakob Kloiber (63.), Christoph Spielberger (73.), Milos Kobilarov (TSV Hilgertshausen)
⸻
Hervorgehobene Torschützen: