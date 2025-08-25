Kreisklasse 1 München 1. Spieltag

Der Spieltag war geprägt von torreichen Partien und spannenden Wendungen. Besonders der TSV Indersdorf glänzte mit einem beeindruckenden 8:0-Auswärtssieg gegen A.E. Galan Dachau. Johannes Karl stach hervor, indem er in kürzester Zeit einen Hattrick erzielte. Auch der TSV Hilgertshausen überzeugte mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos. Milos Kobilarov war hier der überragende Akteur mit zwei Treffern. Der SV Odelzhausen dominierte auswärts gegen den SV Günding mit 4:1. Magnus Winkler traf dabei doppelt, was den Sieg sicherstellte. Spannend verlief die Partie zwischen TSV Bergkirchen und SV Haimhausen. Nach einem 0:2-Rückstand drehte Bergkirchen das Spiel in den letzten Minuten zu einem 4:2-Sieg, begünstigt durch eine Rote Karte gegen Haimhausen. SV Niederroth zeigte eine starke erste Halbzeit gegen TSV 1929 Schwabhausen und gewann trotz Unterzahl am Ende knapp mit 3:2. SV Ampermoching sicherte sich mit einem Doppelpack von Max Rabe einen 2:0-Sieg gegen FC Tandern. Im Duell zwischen SV Petershausen und SpVgg Erdweg konnte Erdweg das Spiel nach Rückstand drehen und mit 3:1 gewinnen.
Insgesamt war es ein aufregender Spieltag mit vielen Toren, spannenden Spielverläufen und starken Einzelleistungen.
In einem einseitigen Spiel dominierte der TSV Hilgertshausen von Beginn an. Stefan Rassl traf früh (9.), gefolgt von einem Doppelpack von Milos Kobilarov (38., 59.). Paul Oberacher (76.) und Marius Klimmer (90.) setzten den Schlusspunkt.
Hilgertshausen ließ dem Gegner keine Chance und glänzte mit Spielfreude und Offensivpower.
Max Rabe war der Mann des Spiels, der beide Tore erzielte (45., 73.). Der SV Ampermoching zeigte eine starke Defensive und ließ kaum Chancen des FC Tandern zu.
Effizienz im Angriff und defensive Stabilität waren der Schlüssel zum Sieg.
Nach der Führung durch Niklas Wildgruber (43.) schien Petershausen auf Kurs. Doch Erdweg drehte auf: Anton Burghart glich per Elfmeter aus (63.), Daniel Mayr (72.) und Manuel Rumler (86.) sorgten für den Auswärtssieg.
Starke Moral und effektive Chancenverwertung sicherten Erdweg den Sieg.
Tore von Dominic Reisner (18.), Maximilian Linder (31.) und Dominik Leisch (41.) brachten Niederroth früh in Führung. Schwabhausen kam durch Benedikt Sterflinger (49.) und einen Elfmeter von Thomas Schneider (77.) heran. Nach der Gelb-Roten Karte für Linder wurde es spannend, doch Niederroth rettete den Sieg.
Trotz Unterzahl bewies Niederroth Kampfgeist und rettete den knappen Vorsprung.
Der TSV Indersdorf feierte ein Schützenfest. Tim Elstner (14., 63.), Marcel Truntschka (38., 45.), Tobias Altstiel (56.) und ein Hattrick von Johannes Karl (65., 69., 84.) sorgten für den Kantersieg.
Indersdorf dominierte nach Belieben und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung.
Nach Toren von Modibo Konare (31.) und Mario Grad (59.) führte Haimhausen 2:0. Doch Bergkirchen kam zurück: Maximilian Mayr (61.) und Stefan Umkehrer (84.) glichen aus. In der Nachspielzeit trafen Philipp Güllich (90.) und Stefan Frimmer (90.) zum Heimsieg. Rot für Haimhausens Torwart Matthias Müller (82.) schwächte das Team zusätzlich.
Eine beeindruckende Aufholjagd von Bergkirchen, die Moral und Durchhaltevermögen bewiesen.
Der SV Odelzhausen zeigte eine beeindruckende Leistung gegen den SV Günding. Markus Prukop eröffnete in der 19. Minute den Torreigen. Kurz darauf erhöhte Magnus Winkler mit einem Doppelschlag (30. & 53. Minute) auf 3:0. Der SV Günding konnte zwar in der 83. Minute durch Matej Popovic verkürzen, doch Paul Platonov stellte in der 87. Minute den alten Abstand wieder her.
Ein verdienter Sieg für Odelzhausen, die besonders durch ihre effiziente Chancenverwertung überzeugten.