Kreisklasse 1 München 1. Spieltag

Der Spieltag war geprägt von torreichen Partien und spannenden Wendungen. Besonders der TSV Indersdorf glänzte mit einem beeindruckenden 8:0-Auswärtssieg gegen A.E. Galan Dachau. Johannes Karl stach hervor, indem er in kürzester Zeit einen Hattrick erzielte. Auch der TSV Hilgertshausen überzeugte mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos. Milos Kobilarov war hier der überragende Akteur mit zwei Treffern. Der SV Odelzhausen dominierte auswärts gegen den SV Günding mit 4:1. Magnus Winkler traf dabei doppelt, was den Sieg sicherstellte. Spannend verlief die Partie zwischen TSV Bergkirchen und SV Haimhausen. Nach einem 0:2-Rückstand drehte Bergkirchen das Spiel in den letzten Minuten zu einem 4:2-Sieg, begünstigt durch eine Rote Karte gegen Haimhausen. SV Niederroth zeigte eine starke erste Halbzeit gegen TSV 1929 Schwabhausen und gewann trotz Unterzahl am Ende knapp mit 3:2. SV Ampermoching sicherte sich mit einem Doppelpack von Max Rabe einen 2:0-Sieg gegen FC Tandern. Im Duell zwischen SV Petershausen und SpVgg Erdweg konnte Erdweg das Spiel nach Rückstand drehen und mit 3:1 gewinnen.

Insgesamt war es ein aufregender Spieltag mit vielen Toren, spannenden Spielverläufen und starken Einzelleistungen.