Kreisklasse 1: Ligabericht

In einem hart umkämpften Spiel trennten sich der SC Fürstenfeldbruck und der Gautinger SC mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten solide Leistungen, konnten jedoch ihre Chancen nicht konsequent nutzen. Ein torreiches und spannendes Duell boten der TSV Geiselbullach Neu-Esting II und der VfL Egenburg. Trotz zweimaliger Führung konnte Geiselbullach den Sieg nicht ins Ziel bringen. Egenburg zeigte Moral und sicherte sich den verdienten Punkt. Das torreichste Spiel des Spieltags fand in Landsberied statt. Der FC Landsberied dominierte die Partie und bezwang den TSV Pentenried mit 6:3. Vor allem die Offensive von Landsberied überzeugte mit großer Effizienz. Im Auswärtsspiel zeigte die SpVgg Wildenroth eine starke Leistung und besiegte den FC Puchheim verdient mit 2:0. Puchheim tat sich schwer, in die Partie zu finden, während Wildenroth seine Chancen eiskalt nutzte.
In der ersten Halbzeit dominierten beide Teams mit einer kompakten Defensive, sodass es kaum nennenswerte Torchancen gab. Der SC Fürstenfeldbruck zeigte sich kämpferisch, während der Gautinger SC durch cleveres Spiel versuchte, gefährlich zu werden.
Nach der Halbzeitpause wechselte Fürstenfeldbruck mit Matija Rajic (48. Minute) und später Santiago Ghigani (61. Minute) frische Kräfte ein, um das Offensivspiel zu beleben. Dies zahlte sich in der 71. Minute aus, als Benjamin Djordjevic das 1:0 für den SC Fürstenfeldbruck erzielte.
Doch der Gautinger SC gab nicht auf. In der 79. Minute nutzte Felix Hofmann seine Chance und traf zum 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es bei diesem Ergebnis.
Schon in der 1. Minute setzte der VfL Egenburg ein frühes Ausrufezeichen: Alessandro Szczepurek nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr von Geiselbullach eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Nach diesem Blitzstart fand der TSV Geiselbullach Neu-Esting II allmählich besser ins Spiel und erarbeitete sich in der zweiten Halbzeit mehrere Torchancen. In der 53. Minute belohnte sich das Team: Roxhergan Nanushi erzielte den verdienten Ausgleich zum 1:1.
Doch der VfL Egenburg zeigte sich unbeeindruckt und schlug in der 68. Minute zurück. Erneut war es Szczepurek, der mit seinem zweiten Treffer des Tages die erneute Führung für Egenburg besorgte.
Als alles nach einem Auswärtssieg für den VfL aussah, bewies der TSV Geiselbullach Neu-Esting II Moral. In der 90. Minute sorgte Florian Döhler mit seinem späten Ausgleich zum 2:2 für großen Jubel bei den heimischen Fans.
Ein spannendes und kampfbetontes Spiel, das seinen verdienten Höhepunkt in der dramatischen Schlussphase fand. Beide Teams zeigten großen Einsatz und belohnten die 48 Zuschauer mit einem gerechten Unentschieden.
Der FC Landsberied startete furios in die Partie und ging bereits in der 2. Minute durch Arya Jahangiri Mehr mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte derselbe Spieler per Foulelfmeter auf 2:0 (5.). Doch der TSV Pentenried ließ sich nicht beeindrucken. Constantin Irzinger verkürzte in der 9. Minute auf 2:1, bevor Edin Hurtic in der 30. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte.
Der FC Landsberied fand schnell eine Antwort: Michael Miklosch brachte sein Team in der 33. Minute erneut in Führung (3:2). Doch kurz vor der Halbzeitpause traf Irzinger erneut und stellte den Ausgleich von 3:3 her (41.).
In der zweiten Halbzeit dominierte der FC Landsberied das Spielgeschehen. Alexander Felbinger sorgte in der 72. Minute für das 4:3. Maximilian Schmalz baute die Führung in der 77. Minute auf 5:3 aus. Den Schlusspunkt setzte Lukas Stumbaum in der 83. Minute zum 6:3-Endstand.
Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente und sehenswerte Tore. Der FC Landsberied zeigte eine starke Moral und sicherte sich am Ende verdient den Sieg gegen den TSV Pentenried.
In einem spannenden Ligaspiel zwischen dem FC Puchheim und der SpVgg Wildenroth setzte sich die Gastmannschaft mit 2:0 durch. Beide Teams starteten engagiert, jedoch konnte keine der beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit einen Treffer erzielen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wildenroth den Druck und wurde in der 66. Minute belohnt: Maximilian Scheidl erzielte das 0:1 nach einem präzisen Zuspiel. FC Puchheim versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive von Wildenroth.
In der 84. Minute sorgte erneut Maximilian Scheidl für die Entscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer traf er zum 0:2-Endstand. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis.
SpVgg Wildenroth zeigte eine starke zweite Halbzeit und verdiente sich den Sieg dank der beeindruckenden Leistung von Maximilian Scheidl, der mit seinen beiden Treffern der Matchwinner war. Der FC Puchheim kämpfte tapfer, konnte jedoch keine seiner Chancen verwerten.