Kreisklasse 1: Ligabericht

In der ersten Halbzeit dominierten beide Teams mit einer kompakten Defensive, sodass es kaum nennenswerte Torchancen gab. Der SC Fürstenfeldbruck zeigte sich kämpferisch, während der Gautinger SC durch cleveres Spiel versuchte, gefährlich zu werden.

Nach der Halbzeitpause wechselte Fürstenfeldbruck mit Matija Rajic (48. Minute) und später Santiago Ghigani (61. Minute) frische Kräfte ein, um das Offensivspiel zu beleben. Dies zahlte sich in der 71. Minute aus, als Benjamin Djordjevic das 1:0 für den SC Fürstenfeldbruck erzielte.

Doch der Gautinger SC gab nicht auf. In der 79. Minute nutzte Felix Hofmann seine Chance und traf zum 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es bei diesem Ergebnis.