Kreisklasse 1 Donau/Isar 1. Spieltag

Die Liga präsentiert sich abwechslungsreich mit spannenden Spielen und vielen Toren. Teams wie der SV Eitensheim und der SV Lippertshofen zeigten starke Offensivleistungen. Aber auch knappe Siege, wie von Buxheim, verdeutlichen die Ausgeglichenheit der Liga. Spannung ist in den kommenden Spielen garantiert.
Im spannenden Punktspiel zwischen dem Türkischer SV 1972 Ingolstadt und der SpVgg Wolfsbuch-Zell setzte sich der Gastgeber mit einem überzeugenden 3:1 durch. Vor rund 100 Zuschauern führte Schiedsrichter Christian Russer aus Kösching souverän durch die Partie.
Der Türkischer SV 1972 Ingolstadt startete dynamisch und belohnte sich bereits in der 23. Minute mit dem Führungstreffer durch Umut Yürükal. Nach der Halbzeitpause blieb das Heimteam das dominierende Team. In der 49. Minute erhöhte Baha Asici auf 2:0, ehe Enis Kuqanaj nur sechs Minuten später den Vorsprung auf 3:0 ausbaute.
Die SpVgg Wolfsbuch-Zell kämpfte sich zurück ins Spiel und konnte durch Johannes Dietz in der 65. Minute auf 3:1 verkürzen. Trotz weiterer Bemühungen blieb es bei diesem Ergebnis. Ein verdienter Sieg für den Türkischer SV 1972 Ingolstadt, der durch eine starke Offensive und konzentrierte Abwehrarbeit überzeugte. Wolfsbuch-Zell zeigte zwar Moral, doch der Rückstand war letztlich nicht mehr aufzuholen.
In einer packenden Partie setzte sich der TSV Ingolstadt-Etting knapp mit 3:2 gegen den TSV Altmannstein durch. Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Weber mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Alexander Thielmann glich in der 11. Minute zum 1:1 aus.
Nur sieben Minuten später sorgte Arnold Azeem für die erstmalige Führung der Ettinger (2:1). Der TSV Ingolstadt-Etting dominierte weiterhin das Spiel, was sich in der 26. Minute erneut auszahlte, als Alexander Thielmann seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und auf 3:1 erhöhte.
Nach dem Seitenwechsel fand Altmannstein besser ins Spiel und verkürzte in der 62. Minute durch Christ. Hallermeier auf 3:2. Trotz einiger spannender Angriffe der Gäste blieb es beim knappen Vorsprung für Ingolstadt-Etting.
Der TSV Ingolstadt-Etting zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Offensivleistung. Die schnelle Reaktion nach dem frühen Rückstand zeugte von Moral und Spielfreude. Altmannstein kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück, verpasste jedoch den Ausgleich. Insbesondere Alexander Thielmann war mit zwei Treffern der Matchwinner des Spiels.
Ein spannendes Duell mit zwei unterschiedlichen Spielhälften. Ingolstadt-Etting glänzte im Angriff, während Altmannstein Moral bewies, aber letztlich an der starken Defensive der Gastgeber scheiterte.
Am Sonntag zeigte der SV Lippertshofen eine beeindruckende Vorstellung gegen den FC Arnsberg und gewann verdient mit 3:0. Von Beginn an dominierte Lippertshofen das Spielgeschehen und setzte den Gegner früh unter Druck.
Bereits in der 11. Minute gelang Florian Hiss der Führungstreffer nach einem präzisen Zuspiel von Josef Buchner. Nur sechs Minuten später erhöhte Spielertrainer Bernd Geiß mit einem satten Schuss aus 16 Metern auf 2:0 (17.). Der FC Arnsberg tat sich schwer, ins Spiel zu finden und konnte kaum gefährliche Torchancen kreieren.
In der zweiten Hälfte wechselte Bernd Geiß clever, um die Führung zu sichern. Der eingewechselte David Stipic setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt, als er nach einem Konter eiskalt zum 3:0 verwandelte.
Der SV Lippertshofen überzeugte mit einer geschlossenen Teamleistung, klarer Spielidee und effizienter Chancenverwertung. Der FC Arnsberg fand kein Mittel gegen die starke Defensive und das variable Offensivspiel der Gastgeber.
Ein verdienter Heimsieg für den SV Lippertshofen, der sowohl offensiv als auch defensiv eine starke Leistung zeigte. Die Torschützen Florian Hiss, Bernd Geiß und David Stipic unterstrichen die Offensivstärke des Teams, während die Abwehr kaum Schwächen offenbarte.
Im packenden Punktspiel zwischen dem TSV Lenting und MTV 1881 Ingolstadt zeigte der TSV eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit 2:0 den verdienten Heimsieg. Bereits in der 15. Minute brachte Cedric Thiel die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. Trotz einiger Angriffsversuche des MTV hielt die Defensive des TSV Lenting stand, unterstützt von einem klugen Spielaufbau, orchestriert von Trainer Metehan Kuscuoglu. Der MTV 1881 Ingolstadt kämpfte sich tapfer durch das Spiel, konnte jedoch keine gefährlichen Chancen verwerten. Kurz vor dem Abpfiff setzte Denis Bronzel mit seinem Treffer in der 89. Minute den Schlusspunkt und besiegelte den 2:0-Endstand.
Der TSV Lenting überzeugte durch eine starke Defensive und effiziente Chancenverwertung. Besonders die Torschützen Cedric Thiel und Denis Bronzel glänzten mit ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. MTV 1881 Ingolstadt konnte trotz engagierter Leistung keine nennenswerten Akzente setzen.
Der TSV Lenting zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und verdiente sich den Sieg durch Kampfgeist und taktische Disziplin. Der MTV 1881 Ingolstadt wird an seiner Offensive arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.
In einer spannenden Partie zwischen dem SV Buxheim und dem TSV Gaimersheim II dominierte der Kampfgeist auf beiden Seiten. Der SV Buxheim startete mit Karsten Hiesch im Tor und einer stabilen Abwehr rund um Andreas Schlamp und Mirza Silajdzic. Das Mittelfeld, angeführt von Michael Brems und Johannes Speth, kontrollierte das Spielgeschehen. Trotz einiger Chancen blieb das Spiel lange torlos. Erst in der 77. Minute gelang Johannes Speth der erlösende Treffer zum 1:0. Nach einem präzisen Pass von Tobias Schmidt nutzte Speth die Gelegenheit und schob den Ball souverän ins Netz. Trainer Patrick Ilg brachte in der 87. Minute Michael Iberl für Jordan Frey, um die Defensive zu stärken und den knappen Vorsprung zu verteidigen.
Der TSV Gaimersheim II, gecoacht von Benjamin Brucker, zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch die Abwehr des SV Buxheim nicht entscheidend durchbrechen. Benedikt Leixner im Tor verhinderte mit mehreren Paraden eine höhere Niederlage.
Der SV Buxheim zeigte eine starke Teamleistung und belohnte sich mit einem verdienten Heimsieg. Der entscheidende Treffer von Johannes Speth unterstrich den unermüdlichen Einsatz des gesamten Teams.
In einer einseitigen Partie setzte sich der SV Eitensheim klar mit 5:0 gegen den VfB Kipfenberg durch. Bereits in der 16. Minute eröffnete Lukas Pillmayer den Torreigen. Mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter erhöhte Pillmayer in der 60. Minute auf 2:0. Nur vier Minuten später traf Marco Zimmermann nach seiner Einwechslung zum 3:0. In der 66. Minute legte Benedikt Vollnhals nach und sorgte für das 4:0. Den Schlusspunkt setzte Ali Ata in der 80. Minute. Trotz einer roten Karte für Florian Trini (83. Minute) ließ sich der SV Eitensheim den Sieg nicht mehr nehmen.
Der SV Eitensheim präsentierte sich in Topform, zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und ließ dem Gegner keine Chance. Der VfB Kipfenberg fand kaum ins Spiel und konnte defensiv nicht standhalten.
Am vergangenen Spieltag empfing der SC Steinberg den TSV Ingolstadt Nord zu einem spannungsgeladenen Duell. Bereits in der 9. Minute brachte Florian Ihring die Gastgeber mit einem präzisen Schuss aus der Distanz in Führung. Das frühe Tor sorgte für Selbstvertrauen beim SC Steinberg, der in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen dominierte. Die Defensive um Johannes Birkner und Fabian Regler stand stabil und ließ kaum Chancen für die Gäste zu. Der TSV Ingolstadt Nord fand erst nach der Pause besser ins Spiel. In der 49. Minute war es dann Alen Patak, der nach einem präzisen Pass von Kerim Durmus zum verdienten Ausgleich traf.
Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams kamen zu guten Gelegenheiten, doch weder Christopher Lang noch Valjdrin Stafa konnten ihre Chancen in Tore ummünzen. Auch die Einwechslung von Niklas Fürbacher in der 67. Minute brachte frischen Wind, doch der Siegtreffer blieb aus.
Ein ausgeglichenes Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Der SC Steinberg startete stark, konnte aber die Führung nicht verteidigen. Der TSV Ingolstadt Nord zeigte Moral und verdiente sich den Punkt durch eine kämpferische zweite Halbzeit.
Beide Teams zeigten in diesem umkämpften Match ihre Stärken. Der SC Steinberg überzeugte durch schnelle Kombinationen und eine stabile Abwehr, während der TSV Ingolstadt Nord mit Kampfgeist und Ausdauer den Ausgleich erzwang. Am Ende ein gerechtes Unentschieden, das den Spielverlauf widerspiegelt.
Vorschau auf den 2. Spieltag:
MTV 1881 Ingolstadt (12. Platz) – SV Lippertshofen (2. Platz)
SV Lippertshofen reist als klarer Favorit an, will den starken Saisonstart bestätigen. MTV 1881 Ingolstadt steht nach der Auftaktniederlage unter Druck und muss die Defensive stabilisieren.
SV Eitensheim (1. Platz) – SV Buxheim (6. Platz)
Spitzenspiel des Spieltags: SV Eitensheim möchte seine Tabellenführung ausbauen, während SV Buxheim mit defensiver Kompaktheit die Überraschung sucht.
TSV Gaimersheim II (10. Platz) – TSV Lenting (4. Platz)
Nach der knappen Niederlage will TSV Gaimersheim II punkten. TSV Lenting reist mit Rückenwind an und könnte mit einem Sieg oben angreifen.
TSV Altmannstein (9. Platz) – Türkischer SV 1972 Ingolstadt (3. Platz)
Türkischer SV 1972 Ingolstadt will nach dem Sieg den nächsten Dreier einfahren. TSV Altmannstein muss defensiv stabiler auftreten, um zu punkten.
VfB Kipfenberg (14. Platz) – TSV Ingolstadt Nord (8. Platz)
Nach der herben Pleite steht VfB Kipfenberg unter Zugzwang. TSV Ingolstadt Nord möchte die gute Leistung vom ersten Spiel bestätigen.
FC Arnsberg (13. Platz) – TSV Ingolstadt-Etting (5. Platz)
FC Arnsberg sucht nach seiner ersten Punkteausbeute. TSV Ingolstadt-Etting will offensiv erneut glänzen und den zweiten Sieg einfahren.
SpVgg Wolfsbuch-Zell (11. Platz) – SC Steinberg (7. Platz)
Beide Teams wollen den ersten Saisonsieg einfahren. SC Steinberg hat nach dem Remis das Selbstvertrauen, auch auswärts zu punkten.