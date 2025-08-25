Kreisklasse 1 Donau/Isar 1. Spieltag

Die SpVgg Wolfsbuch-Zell kämpfte sich zurück ins Spiel und konnte durch Johannes Dietz in der 65. Minute auf 3:1 verkürzen. Trotz weiterer Bemühungen blieb es bei diesem Ergebnis. Ein verdienter Sieg für den Türkischer SV 1972 Ingolstadt, der durch eine starke Offensive und konzentrierte Abwehrarbeit überzeugte. Wolfsbuch-Zell zeigte zwar Moral, doch der Rückstand war letztlich nicht mehr aufzuholen.

Der Türkischer SV 1972 Ingolstadt startete dynamisch und belohnte sich bereits in der 23. Minute mit dem Führungstreffer durch Umut Yürükal. Nach der Halbzeitpause blieb das Heimteam das dominierende Team. In der 49. Minute erhöhte Baha Asici auf 2:0, ehe Enis Kuqanaj nur sechs Minuten später den Vorsprung auf 3:0 ausbaute.

Im spannenden Punktspiel zwischen dem Türkischer SV 1972 Ingolstadt und der SpVgg Wolfsbuch-Zell setzte sich der Gastgeber mit einem überzeugenden 3:1 durch. Vor rund 100 Zuschauern führte Schiedsrichter Christian Russer aus Kösching souverän durch die Partie.

In einer packenden Partie setzte sich der TSV Ingolstadt-Etting knapp mit 3:2 gegen den TSV Altmannstein durch. Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Weber mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Alexander Thielmann glich in der 11. Minute zum 1:1 aus.

Nur sieben Minuten später sorgte Arnold Azeem für die erstmalige Führung der Ettinger (2:1). Der TSV Ingolstadt-Etting dominierte weiterhin das Spiel, was sich in der 26. Minute erneut auszahlte, als Alexander Thielmann seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und auf 3:1 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel fand Altmannstein besser ins Spiel und verkürzte in der 62. Minute durch Christ. Hallermeier auf 3:2. Trotz einiger spannender Angriffe der Gäste blieb es beim knappen Vorsprung für Ingolstadt-Etting.

Der TSV Ingolstadt-Etting zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Offensivleistung. Die schnelle Reaktion nach dem frühen Rückstand zeugte von Moral und Spielfreude. Altmannstein kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück, verpasste jedoch den Ausgleich. Insbesondere Alexander Thielmann war mit zwei Treffern der Matchwinner des Spiels.

Ein spannendes Duell mit zwei unterschiedlichen Spielhälften. Ingolstadt-Etting glänzte im Angriff, während Altmannstein Moral bewies, aber letztlich an der starken Defensive der Gastgeber scheiterte.