Ligabericht

Kreisklasse 1-6 München: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Kreisklasse 1
Kreisklasse 2
Kreisklasse 3
Kreisklasse 4
Kreisklasse 5

Kreisklasse 1

Gestern, 19:30 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos
TSV 1929 Schwabhausen
TSV 1929 SchwabhausenSchwabhaus.
0
4
Abpfiff

Der TSV 1929 Schwabhausen setzte sich am vergangenen Spieltag souverän mit 4:0 gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos durch und untermauerte damit seine starke Form. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Geschehen und sorgten früh für klare Verhältnisse.

In der 20. Minute eröffnete Benedikt Sterflinger den Torreigen. Nach einem präzisen Zuspiel aus dem Mittelfeld ließ er dem Torhüter keine Chance und traf zur verdienten Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Luca Gasteiger mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 0:2 (27.). Die Defensive der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos fand kein Mittel gegen die druckvoll agierenden Gäste.

Noch vor der Halbzeitpause sorgte Tobias Ammon für die Vorentscheidung (39.). Nach einer Ecke war er per Kopf zur Stelle und markierte das 0:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Schwabhausen weiterhin das Spielgeschehen, schaltete jedoch einen Gang zurück. Röhrmoos-Großinzemoos schaffte es kaum, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. In der 80. Minute setzte Jakob Gersbeck den Schlusspunkt und trifft zum 0:4-Endstand.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
SV Petershausen
SV PetershausenPetershausen
SV Haimhausen
SV HaimhausenHaimhausen
Abgesagt

Morgen, 14:30 Uhr
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
FC Tandern
FC TandernFC Tandern
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
A.E. Galan Dachau
A.E. Galan DachauAEG Dachau
SV Odelzhausen
SV OdelzhausenOdelzhausen
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Hilgertshausen
TSV HilgertshausenHilgertshaus
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf
14:30

Morgen, 12:30 Uhr
SV Günding
SV GündingGünding
SpVgg Erdweg
SpVgg ErdwegErdweg
12:30

Kreisklasse 2

Morgen, 15:00 Uhr
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
15:00

Morgen, 18:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
SV Italia 1965 München
SV Italia 1965 MünchenSV Italia M.
18:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
14:30

Morgen, 12:45 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
12:45

Morgen, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring II
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
14:00

Kreisklasse 3

Morgen, 12:30 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck II
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr. II
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern II
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Croatia München
FC Croatia MünchenFC Croatia
FC Espanol München
FC Espanol MünchenFC Espanol M
14:30

Morgen, 13:00 Uhr
FC Anadolu Bayern
FC Anadolu BayernFC Anadolu
ESV München
ESV MünchenESV München
13:00

Morgen, 12:45 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried
Münchner Kickers 2015
Münchner Kickers 2015Mün. Kickers
12:45

Mi., 26.11.2025, 20:00 Uhr
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing II
20:00

Kreisklasse 4

Heute, 11:00 Uhr
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
Abgebrochen

Morgen, 11:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
11:15live

Morgen, 16:00 Uhr
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
16:00

Gestern, 19:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
Abgebrochen

Morgen, 11:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
11:00

Morgen, 15:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
SC München
SC MünchenSC München
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
15:00

Kreisklasse 5

Morgen, 13:30 Uhr
RB Petrolspor München
RB Petrolspor MünchenRB Petrolspor München
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M.
13:30

Morgen, 13:00 Uhr
Arcadia Messestadt
Arcadia MessestadtArcadia Mess
Fortuna Unterhaching
Fortuna UnterhachingUnterhaching
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München II
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
15:30

Morgen, 12:30 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC II
ESV München-Ost
ESV München-OstMünch.Ost
12:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV-DJK Taufkirchen
SV-DJK TaufkirchenTaufkirchen
NK Hajduk 1970 München
NK Hajduk 1970 MünchenHajduk
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
FC Stern München
FC Stern MünchenFC Stern
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
MSV Bajuwaren
MSV BajuwarenMSV Bajuware
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
14:30

Kreisklasse 6

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Feldkirchen
TSV FeldkirchenFeldkirchen
SV Hohenlinden
SV HohenlindenHohenlinden
Abgesagt

Morgen, 15:00 Uhr
FC Dreistern-Neutrudering
FC Dreistern-NeutruderingFC Dreistern
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning II
15:00

Morgen, 12:30 Uhr
FC Markt Schwaben
FC Markt SchwabenFC Markt Sch
TSV Hohenbrunn
TSV HohenbrunnTSV Hohenbru
Abgesagt

Morgen, 13:00 Uhr
Putzbrunner SV
Putzbrunner SVPutzbrunn
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding II
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
ATSV Kirchseeon
ATSV KirchseeonKirchseeon
ASV Glonn
ASV GlonnGlonn
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
SpVgg Höhenkirchen
SpVgg HöhenkirchenHöhenkirchen
14:30

