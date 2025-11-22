Kreisklasse 1-6 München: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

Der TSV 1929 Schwabhausen setzte sich am vergangenen Spieltag souverän mit 4:0 gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos durch und untermauerte damit seine starke Form. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Geschehen und sorgten früh für klare Verhältnisse.

In der 20. Minute eröffnete Benedikt Sterflinger den Torreigen. Nach einem präzisen Zuspiel aus dem Mittelfeld ließ er dem Torhüter keine Chance und traf zur verdienten Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Luca Gasteiger mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 0:2 (27.). Die Defensive der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos fand kein Mittel gegen die druckvoll agierenden Gäste.

Noch vor der Halbzeitpause sorgte Tobias Ammon für die Vorentscheidung (39.). Nach einer Ecke war er per Kopf zur Stelle und markierte das 0:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Schwabhausen weiterhin das Spielgeschehen, schaltete jedoch einen Gang zurück. Röhrmoos-Großinzemoos schaffte es kaum, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. In der 80. Minute setzte Jakob Gersbeck den Schlusspunkt und trifft zum 0:4-Endstand.