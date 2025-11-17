Kreisklasse 1-6 München: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

Vor 120 Zuschauern sorgten Sebastian Oberhauser (45., Foulelfmeter) und Felix Lang (87.) für den Heimsieg. Alexandros Tanidis (63.) traf zwischenzeitlich zum Ausgleich.

Johann Danner (7.) brachte Haimhausen früh in Führung. Kevin Alfa-Kaza (69.) glich aus, doch Pascal Preller (90.) entschied das Match in letzter Minute.

Ein überzeugender Heimsieg dank der Tore von Michael Sänger (23., Foulelfmeter), Eric Biering (44.) und Christoph Spielberger (78.).

Torfestival vor 110 Zuschauern: Mateo Velic (15.), Luka Biljesko (58.), Leon Rau (68.) und Akin Raim (90.) netzten für den SV Niederroth ein. Anton Burghart (32.) und Bartholomäus Burghart (78.) hielten Erdweg im Spiel. Eine Gelb-Rote Karte für Anto Bilkic (75.) sorgte für zusätzliche Spannung.

Ein packendes Remis mit Toren von Christian Bopfinger (20.), Killian Strauch (25.), Julius von Glasenapp (27.) und Tobias Altstiel (75.) zeigte den Offensivdrang beider Teams.

Dank des Treffers von Anton Rusp (53.) konnte der SV Günding den Heimvorteil nutzen und einen knappen Sieg einfahren.

In einem umkämpften Spiel sicherte Quirin Hartdegen (73.) den knappen Sieg. Ein Highlight war der gehaltene Foulelfmeter von Maximilian Pilz gegen Magnus Winkler (17.).

Ein spannungsgeladenes Fußballwochenende ist zu Ende gegangen, geprägt von engen Partien, spektakulären Toren und dramatischen Spielverläufen.

Kreisklasse 2 Ein spannungsreiches Wochenende mit packenden Spielen, spektakulären Toren und knappen Entscheidungen liegt hinter uns. Die Begegnungen boten alles, was das Fußballherz begehrt. SV Lohhof II – FC Fasanerie Nord 2:2 In einem ausgeglichenen Match sorgte Patrick Dogan früh für die Führung, ehe Ben Eschenlohr mit einem Doppelpack (einem Tor und einem Eigentor) das Spiel spannend gestaltete. SV Nord München-Lerchenau II – SV Istiklal München 2:2 Ein offener Schlagabtausch mit frühen Toren durch Özgür Zor und Alexander Mair. Ein Eigentor von Tarak Boussarsar sowie der späte Ausgleich von Vincent Balleng sorgten für ein gerechtes Remis. FC Eintracht München – FC Unterföhring II 6:3 Ein wahres Torfestival! Florian Kemmelmeyer traf doppelt für Unterföhring, doch die Heimelf antwortete mit Treffern von Mahdi Ayubi, Angelo Hauk, Hüseyin Gümüs, Vincent van Essen, Lujain Louis und Selim Yilmaz. SV Türkspor Allach – SV Italia 1965 München 5:1 Nach Rückstand drehte Türkspor auf: Oguzhan Gürpinar, Luka Tepsic, Oseme Ben Salah (2 Tore), Mamadou Sow Diba und Alexander Scholz (für Italia) trugen sich in die Torschützenliste ein. FC Phönix Schleißheim – FC Alte Haide - DSC München II 3:1 Florian Hoffmann war der Mann des Spiels mit zwei Treffern, unterstützt von Tim Bleise. Ehimare Okoyomon traf für die Gäste. FC Schwabing 56 II – SC Inhauser Moos 2:2 Eine spannende Partie endete durch Tore von Georg Mederl, Frederic Von Moers, Anton-Lom Schmidbauer und Mathias Treffer unentschieden. Die Spiele waren geprägt von Kampfgeist, zahlreichen Treffern und spannenden Wendungen. Besonders stachen Florian Hoffmann und Oseme Ben Salah mit ihren Doppelpacks hervor. Viele späte Tore sorgten zudem für Dramatik bis zum Schlusspfiff.

Kreisklasse 3 Gesamtfazit der Spielrunde Die Spielrunde bot einige spannende Begegnungen und zahlreiche Tore. Besonders auffällig waren die treffsicheren Akteure, die mit ihren Treffern entscheidend zum Ausgang der Partien beitrugen. SV Planegg-Krailling II – SV Aubing München II 2:6 Das torreichste Spiel des Tages sah Fabian Frank (2 Tore) und Henning Ritschel (3 Tore) als herausragende Torschützen. Sie führten den SV Aubing München II zu einem klaren Auswärtssieg. SV Waldeck Obermenzing II – TSV Großhadern II 5:1 Hier glänzten Jakob Weber und Robert Schmidt jeweils mit einem Doppelpack. Simon Airapetian steuerte zudem einen Elfmeter bei. Trotz einer frühen roten Karte dominierte SV Waldeck Obermenzing II das Spiel. TSV Forstenried-München – SV Untermenzing (U23) II 1:4 Nach einem frühen Rückstand drehte SV Untermenzing II das Spiel, wobei Jakob Renner mit zwei Treffern entscheidend war. Niclas Ermert besiegelte den verdienten Auswärtssieg. FC Anadolu Bayern – Münchner Kickers 2015 1:2 Trotz Führung durch Emre Eser gelang den Münchner Kickers die Wende dank der Tore von Nemanja Rancic und Filip Palac. SC Amicitia München – FC Espanol München 2:0 Mohammed Scherzad erzielte den Führungstreffer, und in der Nachspielzeit sorgte Gonzalo Alba Doria für die Entscheidung. FC Croatia München – ESV München 2:1 In einer engen Partie trafen Dominik Budic und Ante Topcic für FC Croatia München. Stefan Reitberger konnte zwischenzeitlich für ESV München ausgleichen, doch am Ende setzte sich Croatia durch. Fazit Diese Runde war geprägt von torreichen Spielen und herausragenden Einzelleistungen. Besonders Henning Ritschel und Jakob Weber stachen mit ihren Doppel- bzw. Hattricks hervor. Auch die Spannung war gegeben, da einige Spiele erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurden.

Kreisklasse 4 Gesamtfazit des Spieltags Ein spannender Spieltag mit torreichen Partien und packenden Momenten liegt hinter uns. Besonders auffällig war die hohe Anzahl an Treffern in einigen Spielen sowie starke individuelle Leistungen. SV Pullach II – FC Hertha München 1922 1:1: Ein ausgeglichenes Spiel, das mit einem gerechten Unentschieden endete. Die Tore erzielten Hugo Nunes Urban (14.) und Julius Gildehaus (76.). TSV Milbertshofen – TSV München-Ost 5:3: Ein echtes Offensivspektakel. Adnan Karim und Maximilian Lauter schnürten jeweils einen Doppelpack, während Maxime Russu und Anastas Braun ebenfalls trafen. SpVgg Thalkirchen – SC München 0:2: Der Mann des Spiels war eindeutig Jakob Schöttgen, der mit zwei Treffern den Sieg für den SC München sicherte. FC Sportfreunde München – SV Akgüney Spor München 1:13: Ein Torfestival mit herausragenden Leistungen von Deniz Aksoy (3 Tore), Luca Geiling (3 Tore), sowie Doppelpacks von Gorra Tambwe Kalunga und Emre Alan. Ein Ehrentreffer gelang Florian Schiller. TSV Turnerbund München – FC Bosna i Hercegovina München 1993 0:3: Der FC Bosna profitierte von einem Eigentor durch Anton Beckenbauer und zwei Treffern von Mirza Dzafic. SV München Laim – TSV München-Solln II 2:2: Ein dramatisches Remis mit einem späten Doppelpack von Juan Rafael Mejia Sierra, der in der Nachspielzeit per Foulelfmeter ausglich. BSC Sendling München – TSV 1860 München IV 4:1: Semir Ljumani avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. Marc Caboche, Erkan Ismaili, und Manasse Luka Mbimbu (für 1860 IV) trafen ebenfalls. Insgesamt zeigte der Spieltag beeindruckende Offensivleistungen, spannende Wendungen und individuelle Glanzlichter. Besonders die Doppelpacks und Hattricks prägten das Geschehen und sorgten für reichlich Gesprächsstoff auf den Rängen.

Kreisklasse 5 Gesamtfazit der Spielrunde Die vergangene Spielrunde bot zahlreiche spannende Begegnungen und torreiche Partien. Insgesamt fielen beeindruckende 44 Tore in sieben Spielen, was den Offensivdrang der Teams unterstreicht. FC Phönix München II setzte sich in einem turbulenten Spiel mit 4:2 gegen NK Hajduk 1970 München durch. Besonders herausragend war Nicolas Hilz, der mit zwei Treffern (38., 75.) glänzte. Auch Karim Toumi und Jonas Ernstberger trugen sich in die Torschützenliste ein. In der Partie FC Alemannia München gegen FC Niksar Spor drehte Niksar Spor das Spiel nach einem frühen Rückstand dank der Treffer von Yeab Tadese und einem verwandelten Foulelfmeter von Melih Yaman. Der FC Stern München dominierte gegen den SV-DJK Taufkirchen klar mit 3:0. Valonis Kadrijaj war dabei der Mann des Spiels mit einem Doppelpack (8., 64.), ergänzt durch ein Tor von Benyam Kebede. Ein wahres Torfestival gab es bei RB Petrolspor München gegen Fortuna Unterhaching, das mit 2:6 endete. Unterhachings Offensive war kaum zu stoppen – gleich sechs verschiedene Spieler trafen, darunter Noah Geißlinger, Moritz Moser, Lukas Grotzki, Victor Grobe, Andreas Barenth und Sebastian Rilke. Sinan Halefoglu konnte für Petrolspor immerhin doppelt treffen. Noch torreicher war das Match zwischen Arcadia Messestadt und SV Gartenstadt Trudering mit einem Endstand von 3:8. Namir Alispahic und Belmin Pilipovic erzielten jeweils zwei Tore, während Sebastiano Nappo, Benjamin Kromann, Filip Martinovic (ebenfalls zwei Treffer) und Gregor Gruber den Torreigen komplettierten. Der FC Biberg besiegte den MSV Bajuwaren souverän mit 3:0. Die Torschützen waren Etienne Witt, Ethem Yildiz und Benedikt Walther. Im spannenden Duell zwischen SVN München II und ESV München-Ost setzte sich der ESV knapp mit 3:2 durch. Benjamin Voll erzielte dabei zwei frühe Treffer, während Erencan Erol für den SVN per Doppelschlag ausglich. Den entscheidenden Treffer markierte Felix Sebald per Foulelfmeter. Fazit: Diese Spielrunde bot alles, was das Fußballherz begehrt: Spektakuläre Tore, spannende Wendungen und starke individuelle Leistungen. Besonders Nicolas Hilz, Valonis Kadrijaj, Benjamin Voll, Belmin Pilipovic und Filip Martinovic konnten mit mehreren Treffern glänzen.