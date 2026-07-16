Kreisfußballwart: „Macht der Job noch Spaß, Herr Neul?“

Seit knapp zehn Jahren Kreisfußballwart in Wetzlar: Alexander Neul, der über die alten und neuen Herausforderungen im Amt spricht und verrät, was ihn weiterhin antreibt. © André Besler

Aßlar-Werdorf. Sechs Stunden lang ist der Mann in Aktion. Er schüttelt Hände, trinkt Kaffee, spricht Worte der Begrüßung, steht neben einer großen Leinwand auf der Bühne, hört zu, denkt nach und ergreift das Wort, wenn es ihm unter den Nägeln brennt. Der Smalltalk in den Pausen gehört mit dazu. Mit zu einer typischen Rundenbesprechung im Fußballkreis Wetzlar, die sich viele ohne Alexander Neul gar nicht mehr vorstellen können. Seit knapp zehn Jahren ist der 58-Jährige, der in Naunheim wohnt, Fußballwart im Kreis Wetzlar. Doch wie lange noch? Ist die dritte Amtszeit auch die letzte? Darüber spricht Alexander Neul im Interview mit dieser Redaktion. Direkt nach einer wahren Mammut-Besprechung, die ihm die schönen und anstrengenden Seiten des Amts einmal mehr klar vor Augen geführt hat.