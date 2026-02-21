Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen machen gemeinsame Sache Für die neue Saison zeichnet sich eine kreisübergreifende B-Klassen-Staffel ab +++ Modifikation erhöht für die Spielzeit 2027/28 die Aufstiegswahrscheinlichkeit von Claus Rosenberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Noch spielen die SG Spiesheim/Albig und TuS Wiesoppenheim in der B-Klasse Alzey-Worms in einer 16er-Staffel. Nächste Saison könnten es zwei Teams weniger in dieser Liga sein. Dafür kommt eine neue, zweite, Staffel dazu. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Mainz/Alzey. Schon vor der großen Strukturreform, die der Südwestdeutsche Fußballverband zur übernächsten Runde plant, machen voraussichtlich die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gemeinsame Sache. Und zwar auf der Ebene der B-Klasse. Das heißt: Der sogenannte kreisübergreifende Spielverkehr soll eingeführt werden. Ein entsprechender Beschluss der Kreisvorstände dürfte nun noch Formsache sein, sofern - und das ist eine Bedingung! - der SWFV seine große Reform durchwinkt. Und danach schaut es nach den beiden ersten Infoveranstaltungen aus.

Die Idee der Kreisvorsitzenden Gerd Schmitt und Kalli Appelmann basiert auf einer Überlegung, die bis in die übernächste Saison reicht. Dann soll es - statt wie bisher zehn - 15 A-Klassen geben. Das bedeutet den verstärkten Aufstieg aus den B-Klassen-Staffeln. Da es seither im Kreis Alzey-Worms nur eine B-Klassen-Staffel gibt, hätte das südliche Rheinhessen ohne die nun geplante Kooperation sechs dieser Aufstiegsplätze zur A-Klasse „verschenkt".

Vereine reagieren weitestgehend positiv auf das neue Modell Um dies zu vermeiden, brauchte es im Kreis Alzey-Worms eine zweite B-Klasse-Staffel, die aus eigener Kraft auch in der kommenden Runde nicht zustande gekommen wäre. Daraus resultierte die Überlegung, dass die Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen diese vierte Staffel in der nächsten Runde gemeinsam bilden könnten. Konkret könnte das heißen, dass in der nächsten Saison beispielsweise die SG Jugenheim/Partenheim und TuS Wörrstadt II in einer Liga zusammenspielen könnten, was mit dem herrschenden Modell ausgeschlossen ist. Gerd Schmitt sagt auf Anfrage der VRM, dass er bei den Vereinen in seinem Kreis ein solches Modell bei den Rundenbesprechungen vorgestellt habe. „Es gab durchweg positive Reaktionen“, so der Kreisvorsitzende. Was ihn auch nicht wunderte. Denn es „erhöht für die Vereine die Aufstiegschancen“. Im Kreis Alzey-Worms wurde die Idee am Mittwochabend in Gundersheim den betroffenen Klubs - auch denen der C-Klasse-Staffeln - präsentiert. Nachdem die Idee „ausführlich und konstruktiv“ hinterfragt worden war, so Appelmann, votierten auch diese Vereine für die Reform.