Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen machen gemeinsame Sache

Mainz/Alzey. Schon vor der großen Strukturreform, die der Südwestdeutsche Fußballverband zur übernächsten Runde plant, machen voraussichtlich die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gemeinsame Sache. Und zwar auf der Ebene der B-Klasse. Das heißt: Der sogenannte kreisübergreifende Spielverkehr soll eingeführt werden. Ein entsprechender Beschluss der Kreisvorstände dürfte nun noch Formsache sein, sofern - und das ist eine Bedingung! - der SWFV seine große Reform durchwinkt. Und danach schaut es nach den beiden ersten Infoveranstaltungen aus.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die Idee der Kreisvorsitzenden Gerd Schmitt und Kalli Appelmann basiert auf einer Überlegung, die bis in die übernächste Saison reicht. Dann soll es - statt wie bisher zehn - 15 A-Klassen geben. Das bedeutet den verstärkten Aufstieg aus den B-Klassen-Staffeln. Da es seither im Kreis Alzey-Worms nur eine B-Klassen-Staffel gibt, hätte das südliche Rheinhessen ohne die nun geplante Kooperation sechs dieser Aufstiegsplätze zur A-Klasse „verschenkt“.
Um dies zu vermeiden, brauchte es im Kreis Alzey-Worms eine zweite B-Klasse-Staffel, die aus eigener Kraft auch in der kommenden Runde nicht zustande gekommen wäre. Daraus resultierte die Überlegung, dass die Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen diese vierte Staffel in der nächsten Runde gemeinsam bilden könnten. Konkret könnte das heißen, dass in der nächsten Saison beispielsweise die SG Jugenheim/Partenheim und TuS Wörrstadt II in einer Liga zusammenspielen könnten, was mit dem herrschenden Modell ausgeschlossen ist.
Gerd Schmitt sagt auf Anfrage der VRM, dass er bei den Vereinen in seinem Kreis ein solches Modell bei den Rundenbesprechungen vorgestellt habe. „Es gab durchweg positive Reaktionen“, so der Kreisvorsitzende. Was ihn auch nicht wunderte. Denn es „erhöht für die Vereine die Aufstiegschancen“. Im Kreis Alzey-Worms wurde die Idee am Mittwochabend in Gundersheim den betroffenen Klubs - auch denen der C-Klasse-Staffeln - präsentiert. Nachdem die Idee „ausführlich und konstruktiv“ hinterfragt worden war, so Appelmann, votierten auch diese Vereine für die Reform.
De facto wird es dann so ausschauen, dass die Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen in der Spielzeit 26/27 eine B-Klasse bilden, die aus 56 Vereinen besteht. Die werden auf vier 14er-Staffeln verteilt, wobei - nach der Präsentation des Kreises Alzey-Worms im Mainz-Binger Raum nur die B-Klasse Ost betroffen wäre. Sie speist die gemeinsame B-Klassen-Staffel Mainz-Bingen/Alzey-Worms mit acht Teams. Sechs stoßen aus der seither eingleisigen B-Klasse Alzey-Worms dazu.
Für den Kreis Alzey-Worms bedeutet die Kooperation mit Mainz-Bingen, also die vierte B-Klassen-Staffel, zum Ende dieser Saison: Aus der aktuellen Alzey-Wormser 16er-B-Klassen-Staffel gibt es nur einen Absteiger, aus den beiden C-Klassen-Staffeln steigen jeweils der Erste und der Zweite auf. In die A-Klasse wandern die beiden Ersten der B-Klasse, derzeit SG Spiesheim/Albig und der SV Guntersblum II, auf. Außerdem kommen drei Absteiger aus der A-Klasse dazu. Summa summarum sind das 20 Klubs im Alzeyer B-Klassen-Pool. 14 davon kommen in die B-Klasse Alzey-Worms, sechs in die B-Klasse Alzey-Worms/Mainz-Bingen.
Die Staffeleinteilungen sollen die Kreisvorstände vornehmen - und zwar nach dem Prinzip der kürzesten Entfernungen, wie Kalli Appelmann in Gundersheim erläuterte. Im Südwestdeutschen Fußballverband bildet der Kreis Alzey-Worms seither insofern eine Ausnahme, als dass er keine zwei, sondern nur eine B-Klasse hat. Dadurch hätte Rheinhessen bei der großen Strukturreform des SWFV in der übernächsten Saison gegenüber den Regionen Vorderpfalz, Westpfalz und Bad Kreuznach/Nahe einen Nachteil gehabt.
Denn: Mit der Strukturreform wird es bis zur Landesliga einen Massenaufstieg geben. Grund ist die Aufstockung der Landesliga von zwei auf drei Staffeln, der Bezirksliga von vier auf sechs Staffeln sowie der A-Klasse von zehn auf 15 Staffeln. Nach einer Berechnung von Appelmann entstehen daher für die Spielzeit 27/28 etwa 110 weitere A-Klassen-Startplätze, die aus den B-Klassen bestückt werden. Gäbe es in Rheinhessen nur drei B-Klassen-Staffeln, würden sich die B-Ligisten der anderen Regionen freuen. Sie hätten mehr Aufsteiger.
Gibt es 20 B-Klassen-Staffeln, dann steigen zur Spielzeit 27/28 etwa sechs Teams aus jeder Liga in die A-Klasse auf.