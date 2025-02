Kreisduell wird zum Kartenfestival: Sievern schlägt Stinstedt

Schon im ersten Abschnitt verwarnte Schiedsrichter Max Taylor Opitz gleich vier Akteure, doch auch in den Strafräumen herrschte viel Betrieb. Die Hausherren legten durch Simon Aulich vor, kassierten aber ins Minute 24 den in seiner Entstehung unglücklichen Ausgleich durch Henrik Amberge. Noch vor der Pause sorgte Bennet Grube für die neuerliche Führung. Diese verteidigte der TSV im zweiten Abschnitt bis in die Schlussphase hinein. Dort geriet der Unparteiische erneut in den Blickpunkt, da er Gian Luca Mahnken kurz nach seiner Einwechslung per Ampelkarte des Feldes verwies und mehreren Spielern noch Gelb zeigte. Insgesamt brachte es Opitz auf zehn Gelbe Karten und eine Gelb-Rote Karte.