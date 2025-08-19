Kreisderbys in Wolfhagen und Hundelshausen – punktet Vellmar diesmal?

Am Dienstagabend steigt das mit Spannung erwartete Derby zwischen Wolfhagen und Dörnberg. Beide Teams reisen mit Siegen im Gepäck an, wobei die Rot-Weißen bei einem weiteren Erfolg nach Punkten zur Tabellenspitze aufschließen könnten. Während Wolfhagen auf seine Qualität im Kader vertraut, geht Dörnberg mit mannschaftlicher Geschlossenheit ins Derby.

Löwen wollen Serie ausbauen

Die zweite Mannschaft des KSV ist mit sieben Punkten stark gestartet und feierte zuletzt einen klaren Sieg gegen Willingen, bei dem mehrere Kräfte überzeugten. Wabern bringt nach vier Zählern aus den ersten Partien eine Niederlage in Flieden mit an die Damaschkestraße. Die letzten vier Vergleiche untereinander konnte der TSV nicht gewinnen.

Kreisderby in Hundelshausen

Im Werra-Meißner-Derby treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die jeweils einen gelungenen Saisonstart hingelegt haben. Die Gastgeber stehen bei sechs, die Gäste bei sieben Punkten aus den ersten Spielen. Vor erwartet guter Kulisse könnte die Tagesform entscheidend sein.

Vellmar auf der Suche nach dem Befreiungsschlag