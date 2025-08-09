 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Angelo Wiesner

Kreisderbys im Liemecke- und Bergstadion – Vellmar unter Druck?

2. Spieltag der Verbandsliga Nord

Nach einem ereignisreichen Auftaktwochenende verspricht der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord erneut Spannung in allen Stadien. Während einige Teams wie unter anderem FSV Dörnberg oder SC Willingen ihre ersten Punkte einfahren wollen, gilt es für andere, den guten Start zu bestätigen. Besonders im Fokus steht das Kreisderby zwischen dem FSV Wolfhagen und der SG Calden/Meimbressen, wo zwei hochgehandelte Mannschaften aufeinandertreffen.

Lichtenau erwartet enge Begegnung

Heute, 15:00 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
15:00

Beide Teams haben zum Auftakt bewiesen, dass sie schwer zu bezwingen sind. Lichtenau siegte trotz zittriger Schlussphase mit 3:2 gegen Eiterfeld, wobei Neuzugang Nestor Paul Orellana herausragte. Die Regionalligareserve der Barockstadt kam in Wabern nicht über ein 1:1 hinaus – eine enge Partie scheint vorprogrammiert.

Willingen will Heimauftakt zur Korrektur nutzen

Heute, 15:00 Uhr
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
15:00

Nach dem deutlichen 1:5 in Calden steht Willingen im ersten Heimspiel unter Zugzwang. Trainer Sebastian Kesper fordert vor allem defensiv mehr Kompaktheit und sieht den Gegner als Geheimfavoriten. Die SG reist mit prominenten Neuzugängen und dem Rückenwind eines erfolgreichen Saisonstarts an.

Druck nach Fehlstart

Heute, 15:30 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
15:30live

Beide Mannschaften verpassten zum Auftakt einen Punktgewinn. Vellmar unterlag Kassels Reserve mit 2:4, Eiterfeld verlor nach Aufholjagd knapp in Lichtenau. Die Gäste drängen auf ihre ersten Zähler, während Vellmar nach einem verkorksten Start Wiedergutmachung betreiben will.

Derby als Bewährungsprobe für Dörnbergs Abwehr

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
15:00

Der FSV zeigte sich bei der knappen Auftaktniederlage in Kleinalmerode konkurrenzfähig und will im Derby punkten. Kassels zweite Mannschaft überzeugte beim 4:2 gegen Vellmar und bringt erneut viel Offensivkraft mit. Personelle Fragezeichen in Dörnbergs Abwehr könnten den Gastgebern jedoch zu schaffen machen.

Wabern zielt auf ersten Sieg gegen kompakten Aufsteiger

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
15:00live

Wabern will nach dem 1:1 bei der Barockstadt-Reserve nun den ersten Saisonsieg. Johannesberg reist als kompakter Aufsteiger mit gefährlicher Offensive an. Entscheidend könnte sein, ob Wabern sein variantenreiches Offensivspiel gegen die stabile Gästeabwehr durchbringt.

Kreisderby der Offensivstarken im Liemecke-Stadion

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
15:00

Das Kreisderby verspricht hohe Intensität: Hessenliga-Absteiger Wolfhagen startet nach spielfreiem Auftakt direkt gegen den ambitionierten Aufsteiger aus Calden. Beide Teams verfügen über viel Offensivqualität – während Wolfhagen auf Ballbesitz und Kontrolle setzt, sucht Calden das schnelle Umschalten. Ein frühes Spitzenspiel der Liga.

