Kreisderbys im Liemecke- und Bergstadion – Vellmar unter Druck?

Nach einem ereignisreichen Auftaktwochenende verspricht der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord erneut Spannung in allen Stadien. Während einige Teams wie unter anderem FSV Dörnberg oder SC Willingen ihre ersten Punkte einfahren wollen, gilt es für andere, den guten Start zu bestätigen. Besonders im Fokus steht das Kreisderby zwischen dem FSV Wolfhagen und der SG Calden/Meimbressen, wo zwei hochgehandelte Mannschaften aufeinandertreffen.
Lichtenau erwartet enge Begegnung
Beide Teams haben zum Auftakt bewiesen, dass sie schwer zu bezwingen sind. Lichtenau siegte trotz zittriger Schlussphase mit 3:2 gegen Eiterfeld, wobei Neuzugang Nestor Paul Orellana herausragte. Die Regionalligareserve der Barockstadt kam in Wabern nicht über ein 1:1 hinaus – eine enge Partie scheint vorprogrammiert.
Willingen will Heimauftakt zur Korrektur nutzen
Nach dem deutlichen 1:5 in Calden steht Willingen im ersten Heimspiel unter Zugzwang. Trainer Sebastian Kesper fordert vor allem defensiv mehr Kompaktheit und sieht den Gegner als Geheimfavoriten. Die SG reist mit prominenten Neuzugängen und dem Rückenwind eines erfolgreichen Saisonstarts an.
Druck nach Fehlstart
Beide Mannschaften verpassten zum Auftakt einen Punktgewinn. Vellmar unterlag Kassels Reserve mit 2:4, Eiterfeld verlor nach Aufholjagd knapp in Lichtenau. Die Gäste drängen auf ihre ersten Zähler, während Vellmar nach einem verkorksten Start Wiedergutmachung betreiben will.
Derby als Bewährungsprobe für Dörnbergs Abwehr
Der FSV zeigte sich bei der knappen Auftaktniederlage in Kleinalmerode konkurrenzfähig und will im Derby punkten. Kassels zweite Mannschaft überzeugte beim 4:2 gegen Vellmar und bringt erneut viel Offensivkraft mit. Personelle Fragezeichen in Dörnbergs Abwehr könnten den Gastgebern jedoch zu schaffen machen.
Wabern zielt auf ersten Sieg gegen kompakten Aufsteiger
Wabern will nach dem 1:1 bei der Barockstadt-Reserve nun den ersten Saisonsieg. Johannesberg reist als kompakter Aufsteiger mit gefährlicher Offensive an. Entscheidend könnte sein, ob Wabern sein variantenreiches Offensivspiel gegen die stabile Gästeabwehr durchbringt.
Kreisderby der Offensivstarken im Liemecke-Stadion
Das Kreisderby verspricht hohe Intensität: Hessenliga-Absteiger Wolfhagen startet nach spielfreiem Auftakt direkt gegen den ambitionierten Aufsteiger aus Calden. Beide Teams verfügen über viel Offensivqualität – während Wolfhagen auf Ballbesitz und Kontrolle setzt, sucht Calden das schnelle Umschalten. Ein frühes Spitzenspiel der Liga.