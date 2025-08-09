Kreisderbys im Liemecke- und Bergstadion – Vellmar unter Druck?

Nach einem ereignisreichen Auftaktwochenende verspricht der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord erneut Spannung in allen Stadien. Während einige Teams wie unter anderem FSV Dörnberg oder SC Willingen ihre ersten Punkte einfahren wollen, gilt es für andere, den guten Start zu bestätigen. Besonders im Fokus steht das Kreisderby zwischen dem FSV Wolfhagen und der SG Calden/Meimbressen, wo zwei hochgehandelte Mannschaften aufeinandertreffen.