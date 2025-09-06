 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
– Foto: Anna Gerlach

Kreisderby steigt in Biedenkopf

Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf erwartet am Sonntag in der Fußball-Gruppenliga den personell gebeutelten SV Bauerbach zum Nachbarschaftsduell und will weiter ungeschlagen bleiben +++

Biedenkopf. Zweimal geführt und dann in Unterzahl immerhin noch zu einem Punkt gekommen. Das 3:3-Remis bei der SG Obbornhofen/Bellersheim lässt den VfL Biedenkopf weiter ungeschlagen durch die Fußball-Gruppenliga marschieren. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der VfL im Auestadion den SV Bauerbach zum Kreisderby.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

