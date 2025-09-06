Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
– Foto: Anna Gerlach
Kreisderby steigt in Biedenkopf
Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf erwartet am Sonntag in der Fußball-Gruppenliga den personell gebeutelten SV Bauerbach zum Nachbarschaftsduell und will weiter ungeschlagen bleiben +++
Biedenkopf. Zweimal geführt und dann in Unterzahl immerhin noch zu einem Punkt gekommen. Das 3:3-Remis bei der SG Obbornhofen/Bellersheim lässt den VfL Biedenkopf weiter ungeschlagen durch die Fußball-Gruppenliga marschieren. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der VfL im Auestadion den SV Bauerbach zum Kreisderby.