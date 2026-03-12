Kreisderby im Heeslinger Waldstadion: HSC II erwartet TV Sottrum

– Foto: Birte Meyer

Volle Power im Derby, doch der Favorit warnt: Der HSC will die eigene Siegesserie ausbauen, aber der angeschlagene TV Sottrum kommt mit dem Rücken zur Wand und will den Favoriten zum Stolpern bringen – hier zählt jeder Zentimeter.

Im Heeslinger Waldstadion steht das nächste Kreisderby an: Der HSC II empfängt am Freitagabend den TV Sottrum. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Der HSC, zurzeit auf Platz 4 der Bezirksligatabelle, geht gestärkt durch drei Siege in drei Partien seit Beginn der Rückrunde in das Kreisderby. Der TV Sottrum dagegen hat in der bisherigen Rückrunde lediglich ein Spiel bestritten und in diesem eine Niederlage kassiert. Dadurch ist der TV auf Tabellenplatz 11 abgerutscht.

Heeslingens Trainer Robin Cordes nimmt die Partie trotz der Favoritenrolle seiner Mannschaft nicht auf die leichte Schulter. „Sottrum steht etwas unter Druck und wird alles daransetzen, Punkte zu holen, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Daher erwarten wir eine sehr engagierte und kampfstarke Mannschaft“, sagt der Coach.

„Für uns geht es darum, von der ersten Minute an wach zu sein und unser Spiel durchzubringen. Das ist uns in den letzten Wochen gut gelungen. Wir wissen um Sottrums Qualitäten und werden gut vorbereitet in das Kreisderby gehen. Das wird definitiv kein Spaziergang“, so der Trainer weiter.