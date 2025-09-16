Kreis Wiesbaden greift durch: Keine Schiris bei der C-Jugend

Wiesbaden. Paukenschlag im Wiesbadener Juniorenfußball: Am kommenden Wochenende werden bei sämtlichen Wiesbadener C-Junioren-Spielen auf Kreisebene keine offiziellen Schiedsrichter angesetzt werden. Betroffen sind insgesamt 14 Spiele in der Kreisliga sowie den beiden Kreisklassen Gruppe 1 und Gruppe 2. Das meldet der Wiesbadener Kreisjugendwart Siegfried Maurer in einer Mitteilung an die Wiesbadener Vereine, die auch unserer Redaktion vorliegt.
Eine Nichtansetzung offizieller Spielleiter von Verbandsseite ist die Reaktion auf diverse Negativereignisse, die sich in den vergangenen Wochen bei C-Junioren-Spielen ereignet haben, wohlgemerkt der niedrigsten Klassen im Amateurfußball der 14- und 15-Jährigen.
