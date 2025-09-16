 2025-09-16T08:29:04.993Z

Offizielle Schiedsrichter werden am kommenden Samstag nicht den Ball freigeben in den C-Junioren-Ligen in Wiesbaden. Der Verband wird keine Schiedsrichter auf die Partien ansetzen, nachdem sich die negativen Vorkommnisse in den vergangenen Wochen gehäuft hatten.
Kreis Wiesbaden greift durch: Keine Schiris bei der C-Jugend

Spielabbrüche, Angriffe, Bedrohungen: Nach Vorfällen überwiegend in Altersklasse der bis zu 15-Jährigen reagiert der Fußballkreis Wiesbaden

Wiesbaden. Paukenschlag im Wiesbadener Juniorenfußball: Am kommenden Wochenende werden bei sämtlichen Wiesbadener C-Junioren-Spielen auf Kreisebene keine offiziellen Schiedsrichter angesetzt werden. Betroffen sind insgesamt 14 Spiele in der Kreisliga sowie den beiden Kreisklassen Gruppe 1 und Gruppe 2. Das meldet der Wiesbadener Kreisjugendwart Siegfried Maurer in einer Mitteilung an die Wiesbadener Vereine, die auch unserer Redaktion vorliegt.

Eine Nichtansetzung offizieller Spielleiter von Verbandsseite ist die Reaktion auf diverse Negativereignisse, die sich in den vergangenen Wochen bei C-Junioren-Spielen ereignet haben, wohlgemerkt der niedrigsten Klassen im Amateurfußball der 14- und 15-Jährigen.

Die genauen Hintergründe der Nichtansetzung, die Folgen für den Spielbetrieb am Wochenende und die ausführlichen Statements des Kreisjugendwarts sowie des Kreisfußballwarts Jürgen Brose lest ihr im plus-Artikel der VRM.

Philipp DurilloAutor