Kreis Wiesbaden greift durch: Keine Schiris bei der C-Jugend

Wiesbaden. Paukenschlag im Wiesbadener Juniorenfußball: Am kommenden Wochenende werden bei sämtlichen Wiesbadener C-Junioren-Spielen auf Kreisebene keine offiziellen Schiedsrichter angesetzt werden. Betroffen sind insgesamt 14 Spiele in der Kreisliga sowie den beiden Kreisklassen Gruppe 1 und Gruppe 2. Das meldet der Wiesbadener Kreisjugendwart Siegfried Maurer in einer Mitteilung an die Wiesbadener Vereine, die auch unserer Redaktion vorliegt.