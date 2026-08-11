Kreis West: Totopokal-Turniersieger ausgezeichnet Alle 18 Turniersieger erhalten einen Adidas-Spielball von red · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser

Herbert Hasak hat dem SV Landshut-Münchnerau und der SG Mallersdorf / Grafentraubach jeweils einen Spielball überreicht – Foto: Norbert Herrmann

Zwar hat das Interesse der Vereine in den letzten Jahren nachgelassen, dennoch ist der Totopokal ein attraktiver Zusatzwettbewerb für die Amateurmannschaften in den bayerischen Fußballkreisen. Nicht nur, dass es der kürzeste Weg zu einem Titel (Kreispokalsieger) und der damit verbundenen Qualifikation zum Verbandspokal mit der Chance auf ein Duell mit einem Regional- oder Drittligisten ist, sondern dass Hauptsponsor Lotto Bayern attraktive Geldpreise - auch für das Erreichen von Halbfinale und Finale auf Kreisebene ausschüttet.

Aber auch zum Einstieg in den Wettbewerb, der in Turnierform ausgetragen wird, erhalten alle Turniersieger - im Kreis Niederbayern West waren es in diesem Sommer beispielweise 18 Turniere - einen original Adidas-Spielball.

West-Kreisspielleiter Herbert Hasak nutzte am vergangenen Wochenende die Gelegenheit, zwei der Turniersieger beim Punktspiel im direkten Duell auszuzeichnen. So erhielten der SV Landshut-Münchnerau und die SG Mallersdorf / Grafentraubach vor dem Anpfiff ihres Kreisliga-Duells, das die Gäste mit einem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 2:1 zu ihren Gunsten entscheiden konnten, ihren Preis. Mittlerweile stehen die Labertaler sogar im Pokal-Achtelfinale und treffen dort am 26. August auf den benachbarten Bezirksligisten TV Schierling.



Das Achtelfinale im Überblick

Mi., 26.08.26 18:15 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - TV Schierling

Mi., 26.08.26 18:15 Uhr SG Rottenburg / Oberhatzko. - TSV Langquaid

Mi., 26.08.26 18:15 Uhr ETSV 09 Landshut - FC Ergolding

Mi., 26.08.26 18:15 Uhr TV Geisenhausen - DJK-SV Adlkofen

Mi., 26.08.26 18:15 Uhr DJK-SF Reichenberg - FC Teisbach

Mi., 26.08.26 18:15 Uhr TSV Mamming - FSV Landau/Isar

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Abensberg - FC Walkertshofen

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - TV Aiglsbach









