Kreis West: So sieht der Pokal-Fahrplan aus

Traditionell startet die neue Saison 2025/26 mit dem Totopokal by Lotto Bayern. Titelverteidiger im Fußballkreis West ist der TSV Langquaid. Von den 13 Bezirksligsten verzichten der SC Falkenberg, die TuS Pfarrkirchen und der FC-DJK Simbach auf eine Teilnahme. Alle anderen Teams aus der vierthöchsten Amateurklasse müssen erst im Achtelfinale ran, das am 27. August terminiert ist. Der ATSV Kelheim und der SV Sallach nehmen allerdings an den Stadtmeisterschafts-Turnieren teil, die gleichzeitig als Pokal-Vorrundenturniere gewertet werden. Sollte Kelheim und/oder Sallach den ersten Rang belegen, qualifiziert sich der Turnierzweite für die nächste Runde.

Sa 22. Juni beim FC Ottering

FC Ottering, DJK Dornwang, VfR Moosthenning, SV Thürnthenning





Sa 28. Juni beim VfR Laberweinting

VfR Laberweinting, SV Wacker Wallkofen, SV Sallach, SG Pfaffenberg / Oberlindhart, TSV Hofkirchen, SG Mallersdorf / Grafentraubach





So 29. Juni Turnier beim SV Haidlfing

SV Haidlfing, FC Oberpöring, FC Wallersdorf





So 6. Juli Turnier beim SV Kelheimwinzer

SV Kelheimwinzer, FC Kelheim, SC Kelheim, ATSV Kelheim





Sa 5. Juli Turnier beim SV Schwaig

SV Schwaig, TSV Neustadt / Donau, SG Sandharlanden / Bad Gögging, SG Laimerstadt / Hiendorf





Sa 5. Juli Turnier bei der SG Höcking / Ganacker

SG Höcking / Ganacker, FSV Landau, TSV Mamming, FC Zeholfing





Sa 5. Juli Turnier bei der SG Großmuß / Hausen in Großmuß

SG Großmuß / Hausen, TSV Abensberg, SV Niederleierendorf, TSV Herrngiersdorf





Sa 5. Juli Turnier beim TSV Eichendorf

TSV Eichendorf, SG Dornach / Roßbach, SC Aufhausen, TSV-FC Arnstorf







Sa 5. Juli Turnier bei der SG Offenstetten / Rohr in Rohr

SG Offenstetten / Rohr, TSV Sandelzhausen, Türkspor Mainburg, SV Puttenhausen







So 6. Juli Turnier beim TSV Obersüßbach

TSV Obersüßbach, FC Leibersdorf, SG Weihmichl / Neuhausen, SV Oberglaim







So 6. Juli beim SV Pattendorf

SV Pattendorf, SG Rottenburg / Oberhatzkofen, SG Siegenburg / Train, FC Hohenthann





Sa 5. Juli beim DJK-SV Altdorf

DJK-SV Altdorf, TSV Kronwinkl, FC Eintracht Landshut, TSV Baerbach





Sa 5. Juli beim DJK-SV Mirskofen

DJK-SV Mirskofen, TSV Ergoldsbach, SV Altheim, SV Essenbach





Sa 5. Juli beim SV Mengkofen

SV Mengkofen, SV Ettenkofen, FC Fortuna Dingolfing, SG Türk Gücü Dingolfing I / FC Dingolfing III





Sa 5. Juli beim TSV Vilslern

TSV Vilslern, TSV Haarbach, TSV Baierbach, SC Landshut-Berg





Sa 5. Juli bei der SG Kirchberg / Taufkirchen in Taufkirchen

SG Kirchberg / Taufkirchen, SV Gumpersdorf, FC Julbach-Kirchdorf, SSV Wurmannsquick





2. Runde (11. Juli)

Turniersieger Kelheimwinzer - Turniersieger Großmuß

Turniersieger Mirskofen - Turniersieger Altdorf

Turniersieger Haidlfing - Turniersieger Höcking

Turniersieger Ottering - Turniersieger Mengkofen



Anmerkung: Der niederklassigere Verein hat immer Heimrecht!



Freilose: Turniersieger Schwaig, Rohr, Pattendorf, Laberweinting, Obersüßbach, Vilslern, Eichendorf, Taufkirchen





3. Runde (30. Juli)

Sieger Turniersieger Kelheimwinzer / Großmuß - Sieger Schwaig

Sieger Obersüßbach - Sieger Pattendorf

Sieger Laberweinting - Sieger Rohr

Sieger Mirskofen / Altdorf - Sieger Vilslern

Sieger Ottering / Mengkofen - Sieger Haidlfing / Höcking

Sieger Taufkirchen - Sieger Eichendorf



Anmerkung: Der niederklassigere Verein hat immer Heimrecht!







Bereits für das Achtelfinale am 27. August qualifiziert: ATSV Kelheim, TSV Langquaid, TV Schierling, SV Sallach, FC Walkertshofen, TV Aiglsbach, FC Ergolding, SV Neufraunhofen, TV Geisenhausen, ASCK Simbach