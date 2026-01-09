Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Christian Eichhorn bleibt vier weitere Jahre Vorsitzender im Fußballkreis West – Foto: Fabian Frühwirth
Kreis West: Klares Votum gegen Einführung einer Gelb-Rot-Sperre
Christian Eichhorn bleibt Kreisvorsitzender +++ Verlängerung bei Relegations- und Entscheidungsspielen soll nach Wunsch der Vereine beibehalten werden
Nach der kurzen Verschnaufpause über den Jahreswechsel hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) seinen Wahl-Marathon fortgesetzt: Zum Kreistag Niederbayern West kamen 152 Delegierte in den Marktsaal nach Pilsting und stellten die Weichen für die Zukunft. Die liegt weiterhin auch in den Händen von Christian Eichhorn, dem die Delegierten eindrucksvoll ihr Vertrauen ausgesprochen haben und ihn einstimmig im Amt des Kreis-Vorsitzenden bestätigten. Insgesamt stehen im Wahljahr 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm.
Im Fokus des Kreistags in der Isartal-Gemeinde stand vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft im Westen Niederbayerns. In Pilsting ist der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Christian Eichhorn einstimmig wiedergewählt worden. Ebenso gehen auch Herbert Hasak als Kreis-Spielleiter und Henry Lindemann als Kreis-Beauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball in eine weitere Amtszeit.
Alexander Ramsch ist als Nachfolger von Englbert Zauner zum neuen Kreis-Jugendleiter gewählt worden. Werner Müller wurde als Nachfolger von Christoph Falterer von den Schiedsrichtergruppen als Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen und jetzt auch von den Delegierten des Kreistags in Pilsting bestätigt. Anton Eigner als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Rudolf Hamberger als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss abermals komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.
Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags waren wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:
So konnten die Vereine darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll. 83,56 Prozent stimmten für eine Beibehaltung der Verlängerung, nur 16,44 Prozent votierten für eine Abschaffung.
Zudem wurde abgefragt, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler oder die betroffene Spielerin nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel. 78,95 Prozent lehnten die Einführung einer Sperre ab, 21,05 Prozent sprachen sich dafür aus.
Schließlich ist ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt worden – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Diese dürfen fortan nur bei bestimmten Vergehen (Simulieren, absichtliches Verzögern, Protestieren, Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs durch Halten, Ziehen, absichtliches Handspiel oder unzulässiges Antäuschen bei der Strafstoßausführung) verhängt werden. Demnach lautet die Frage: „Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?“ Hier sprachen sich 52,63 Prozent dafür aus, 47,37 Prozent stimmte dagegen.