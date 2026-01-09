Kreis West: Klares Votum gegen Einführung einer Gelb-Rot-Sperre

Christian Eichhorn bleibt vier weitere Jahre Vorsitzender im Fußballkreis West – Foto: Fabian Frühwirth

Nach der kurzen Verschnaufpause über den Jahreswechsel hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) seinen Wahl-Marathon fortgesetzt: Zum Kreistag Niederbayern West kamen 152 Delegierte in den Marktsaal nach Pilsting und stellten die Weichen für die Zukunft. Die liegt weiterhin auch in den Händen von Christian Eichhorn, dem die Delegierten eindrucksvoll ihr Vertrauen ausgesprochen haben und ihn einstimmig im Amt des Kreis-Vorsitzenden bestätigten. Insgesamt stehen im Wahljahr 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm.

Im Fokus des Kreistags in der Isartal-Gemeinde stand vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft im Westen Niederbayerns. In Pilsting ist der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Christian Eichhorn einstimmig wiedergewählt worden. Ebenso gehen auch Herbert Hasak als Kreis-Spielleiter und Henry Lindemann als Kreis-Beauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball in eine weitere Amtszeit.

Alexander Ramsch ist als Nachfolger von Englbert Zauner zum neuen Kreis-Jugendleiter gewählt worden. Werner Müller wurde als Nachfolger von Christoph Falterer von den Schiedsrichtergruppen als Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen und jetzt auch von den Delegierten des Kreistags in Pilsting bestätigt. Anton Eigner als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Rudolf Hamberger als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss abermals komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.