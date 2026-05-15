Kreis West: Hier fallen die Meisterentscheidungen am letzten Spieltag!

90 Minuten trennen die TSG Postmünster nach einem monatelangen Kopf-an-Kopf-Rennen noch vom Titel! Gut für die TSG: Am letzten Spieltag wartet mit dem Tabellenachten aus Dietersburg eine durchaus lösbare Hausaufgabe. Klar ist: Gewinnt Postmünster, dann kann der Kontrahent aus Taubenbach machen was er will, dann geht der Titel an die TSG. Denn Postmünster hat den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidet, gewonnen (1:0/3:3).
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Für die DJK-SV Taubenbach ist die Ausgangslage ebenfalls klar: Siegen und hoffen! Ein Dreier soll her in Gumpersdorf, und dann gehen die Blick nach Postmünster. Der Titelrivale muss sich einen Ausrutscher erlauben, dann wäre Taubenbach Meister. Die Hoffnungen, dass dieses Szenario eintritt, sind aber nicht mehr groß, wie Taubenbachs Abteilungsleiter Simon Lindhuber erklärt: "Das wird ganz schwierig werden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich denke, es läuft für uns auf die Relegation raus, aber auch damit können wir sehr gut leben. Wir werden auf alle Fälle ein bissl feiern am Sonntag."
A-Klasse Landshut
Die Ausgangslage
1. DJK-SV Altdorf 48 Punkte
2. SC Bruckberg 45 Punkte
3. SV Ohu-Ahrain 45 Punkte
Showdown am letzten Spieltag. Zweiter gegen Erster - Fußballherz, was willst du mehr? Den Altdorfern reicht in Bruckberg schon ein Unentschieden zum Titelgewinn. "Es ist wie ein Relegationsspiel: Wir oder sie!"
, lacht Altdorfs Abteilungsleiter Nils Wodnitzki, der selbst noch im Kader steht, aber die Schuhe nach der Saison endgültig an den Nagel hängen wird. Aber nicht nur er: "Für einen Tobias Seemann, Christoph Neumaier oder Andreas Krampfl wäre das ein perfekter Abschluss."
Auch Wodnitzki weiß um die spezielle Konstellation: Verlieren seine Altdorfer, und gewinnt der SV Ohu-Ahrain zuhause gegen Postau, stünden nach den finalen 90 Minuten drei Teams mit 48 Punkten an der Tabellenspitze - und die Altdorfer würden in die Röhre schauen. Deshalb sagt Wodnitzki auch: "Um nicht den Rechenschieber rausholen zu müssen, wollen wir den letzten Schritt gehen und in Bruckberg vor bestimmt großer Kulisse den fehlenden Punkt noch holen."
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Auch wenn sich Bruckberg und Altdorf am letzten Spieltag gegenseitig die Punkte stibitzen, kann der SV Ohu-Ahrain nicht mehr Meister werden: Denn selbst wenn es zur Konstellation kommen würde, dass alle drei Teams 48 Punkte hätten, dann wäre der SC Bruckberg Meister (weil positives Torverhältnis in der Sondertabelle), der SV Ohu-Ahrain würde in die Relegation gehen und Altdorf wäre nur Dritter.
Sondertabelle (kommt zum Einsatz, wenn alle drei am Ende 48 Punkte haben)
(>>>Bruckberg schlägt Altdorf, Ohu-Ahrain gewinnt gegen Postau)
Ein mögliches Beispiel: SC Bruckberg - DJK-SV Altdorf 1:0
1. SC Bruckberg 6 Punkte 5:4 Tore (also im Fall eines Siegs gegen Altdorf + Torverhältnis in der Sondertabelle und deshalb Meister)
2. SV Ohu-Ahrain 6 Punkte 7:7 Tore
3. DJK-SV Altdorf 6 Punkte 5:6 Tore (im Fall einer Niederlage demzufolge ein - Torverhältnis)