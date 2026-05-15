Kreis West: Hier fallen die Meisterentscheidungen am letzten Spieltag! Die Champions der A-Klasse Landshut und der A-Klasse Pfarrkirchen werden noch gesucht von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Postmünster oder Taubenbach? Über die gesamte Spielzeit hinweg lieferten sich die Kontrahenten in der A-Klasse Pfarrkirchen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Meisterentscheidung fällt am letzten Spieltag. – Foto: Anja Dietzinger

In den meisten Kreis- und A-Klassen im niederbayerischen Fußballkreis West sind die Entscheidungen in Sachen Meisterschaft bereits gefallen. Nur in zwei Ligen wird der Champion tatsächlich erst am letzten Spieltag gekürt. Wir haben für euch die Übersicht:

A-Klasse Pfarrkirchen Die Ausgangslage

1. TSG Postmünster 53 Punkte

2. DJK-SV Taubenbach 53 Punkte



90 Minuten trennen die TSG Postmünster nach einem monatelangen Kopf-an-Kopf-Rennen noch vom Titel! Gut für die TSG: Am letzten Spieltag wartet mit dem Tabellenachten aus Dietersburg eine durchaus lösbare Hausaufgabe. Klar ist: Gewinnt Postmünster, dann kann der Kontrahent aus Taubenbach machen was er will, dann geht der Titel an die TSG. Denn Postmünster hat den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidet, gewonnen (1:0/3:3). So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Gumpersdorf Gumpersdorf DJK-SV Taubenbach Taubenbach 15:00 PUSH

Für die DJK-SV Taubenbach ist die Ausgangslage ebenfalls klar: Siegen und hoffen! Ein Dreier soll her in Gumpersdorf, und dann gehen die Blick nach Postmünster. Der Titelrivale muss sich einen Ausrutscher erlauben, dann wäre Taubenbach Meister. Die Hoffnungen, dass dieses Szenario eintritt, sind aber nicht mehr groß, wie Taubenbachs Abteilungsleiter Simon Lindhuber erklärt: "Das wird ganz schwierig werden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich denke, es läuft für uns auf die Relegation raus, aber auch damit können wir sehr gut leben. Wir werden auf alle Fälle ein bissl feiern am Sonntag." 90 Minuten trennen die TSG Postmünster nach einem monatelangen Kopf-an-Kopf-Rennen noch vom Titel! Gut für die TSG: Am letzten Spieltag wartet mit dem Tabellenachten aus Dietersburg eine durchaus lösbare Hausaufgabe. Klar ist: Gewinnt Postmünster, dann kann der Kontrahent aus Taubenbach machen was er will, dann geht der Titel an die TSG. Denn Postmünster hat den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidet, gewonnen (1:0/3:3). A-Klasse Landshut

Die Ausgangslage

1. DJK-SV Altdorf 48 Punkte

2. SC Bruckberg 45 Punkte

3. SV Ohu-Ahrain 45 Punkte