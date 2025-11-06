Kreis West: Hallen-Fahrplan steht fest

Boomen tut die Hallen-Meisterschaft schon lange nicht mehr. Futsal ist ein Spielformat, das viele Aktive nicht begeistern kann, zudem wollen viele Kicker im Winter die Beine hochlegen und nicht auch noch auf dem Hallenparkett dem runden Leder hinterher jagen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich das Interesse im Fußballkreis Niederbayern West erneut in Grenzen hält. Immerhin nehmen dieses Mal wieder etwas mehr Klubs (35) als in der vergangenen Hallen-Saison (32) teil.
Die teilnehmenden Vereine werden in vier Vorrunden-Staffeln eingeteilt, die an drei verschiedenen Spielorten ausgetragen werden. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jedes Turnieres qualifizieren sich für das Kreisfinale, das am 10. Januar in Dingolfing über die Bühne gehen wird. Die besten vier Mannschaften werden den Fußballkreis West dann bei der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft, die am 17. Januar beim ETSV 09 Landshut stattfindet, vertreten. Als Titelverteidiger geht der FC Ergolding an den Start, der diesmal aber "nur" mit seiner in der Kreisliga beheimateten U23 antreten wird.
Turnier in Arnstorf (6. Dezember)
TuS 1860 Pfarrkirchen, FC Bonbruck/Bodenkirchen, TSV Pilsting, DJK SF Reichenberg, SG Kirchberg / Taufkirchen, SG Höcking / Ganacker, TSV Eichendorf, TSV-FC Arnstorf, SG Türk Gücü Dingolfing I / FC Dingolfing III, TuS Walburgskirchen
Turnier in Landshut 09 (7. Dezember)
FC Ergolding (U23), FC Walkertshofen, DJK SV Adlkofen, DJK TSV Ast, FC Eintracht Landshut, SV Oberglaim, TSV Kronwinkl, ETSV 09 Landshut, TSV Haarbach, SV Altheim
Zwei Turniere in Rottenburg an der Laaber (20. Dezember)
TSV Langquaid, TV Schierling, TSV Ergoldsbach, SV Ettenkofen, FC Leibersdorf, TSV Neustadt/Donau, SV Landshut-Münchnerau, SG Rottenburg / Oberhatzkofen, VfR Laberweinting, FC Kelheim, SC Kelheim, SpVgg Kapfelberg, Türkspor Mainburg, SG Siegenburg / Train, SG Adlhausen I / TSV Langquaid II