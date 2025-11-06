36 Vereine nehmen an der Hallenmeisterschaft des Fußballkreis West statt – Foto: Alfred Brumbauer

Kreis West: Hallen-Fahrplan steht fest 35 Teilnehmer wetteifern in vier Vorrunden-Turnieren um acht Startplätze für das Kreisfinale

Boomen tut die Hallen-Meisterschaft schon lange nicht mehr. Futsal ist ein Spielformat, das viele Aktive nicht begeistern kann, zudem wollen viele Kicker im Winter die Beine hochlegen und nicht auch noch auf dem Hallenparkett dem runden Leder hinterher jagen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich das Interesse im Fußballkreis Niederbayern West erneut in Grenzen hält. Immerhin nehmen dieses Mal wieder etwas mehr Klubs (35) als in der vergangenen Hallen-Saison (32) teil.