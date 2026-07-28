Der TSV Abensberg tritt beim FC Kelheim an – Foto: Nicole Seidl
Kreis West: Es werden noch 3 Pokal-Achtelfinalteilnehmer ermittelt
Im Kreis West stehen noch drei Qualifikationsspiele auf dem Programm, ehe dann die Bezirksligisten einsteigen
von Thomas Seidl · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Die 2. Runde im Kreispokal des Fußballkreis West ist abgeschlossen. Ein Teil der erfolgreichen Teams ist somit bereits für das Achtelfinale, das für den 26. August terminiert ist, qualifiziert. Sechs Zweitrunden-Sieger müssen am Mittwochabend ran und ermitteln in drei Duellen die letzten Teilnehmer für die Runde der letzten 16, in der dann auch die neun teilnehmenden Bezirksligisten in den Wettbewerb einsteigen.
Die Ergebnisse der 2. Runde:
SG Mallersdorf/Grafentraubach - VfR Laberweinting 5:0
SG Weihmichl/Neuhausen - SG Rottenburg/Oberhatzkofen 1:3
SV Landshut-Münchnerau - TV Geisenhausen 1:5
SG Dornwang/Moosthenning - TSV Mamming 3:8
SG Türk Dingolfing I/FC Dingolfing III - SC Aufhausen x:0
TSV Sandelzhausen - TSV Abensberg 0:2
SV Schwaig - FC Kelheim 0:x
SV Altheim - SSV 1983 Weng 1:5
3. Runde (Di./Mi 29. Juli)
Sportfreunde Reichenberg - SG Türk Dingolfing I/FC Dingolfing III (Di, 19 Uhr)
FC Kelheim - TSV Abensberg (Mi, 18:30 Uhr)
ETSV 09 Landshut - SSV 1983 Weng (Mi, 18:30 Uhr)
Folgende 13 Teams sind bereits fix im Achtelfinale dabei:
DJK SV Adlkofen, FC Ergolding, FC Teisbach, FC Walkertshofen, FSV Landau/Isar, TSV Langquaid, TSV Neustadt/Donau, TV Aiglsbach, TV Schierling, SG Mallersdorf/Grafentraubach, SG Rottenburg/Oberhatzkofen, TV Geisenhausen, TSV Mamming
Die Auslosung für das Achtelfinale erfolgt im Rahmen der Drittrunden-Paarung zwischen dem ETSV 09 Landshut und dem SSV 1983 Weng.