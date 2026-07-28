Kreis West: Es werden noch 3 Pokal-Achtelfinalteilnehmer ermittelt Im Kreis West stehen noch drei Qualifikationsspiele auf dem Programm, ehe dann die Bezirksligisten einsteigen von Thomas Seidl · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Abensberg tritt beim FC Kelheim an – Foto: Nicole Seidl

Die 2. Runde im Kreispokal des Fußballkreis West ist abgeschlossen. Ein Teil der erfolgreichen Teams ist somit bereits für das Achtelfinale, das für den 26. August terminiert ist, qualifiziert. Sechs Zweitrunden-Sieger müssen am Mittwochabend ran und ermitteln in drei Duellen die letzten Teilnehmer für die Runde der letzten 16, in der dann auch die neun teilnehmenden Bezirksligisten in den Wettbewerb einsteigen.

Die Ergebnisse der 2. Runde:

SG Mallersdorf/Grafentraubach - VfR Laberweinting 5:0

SG Weihmichl/Neuhausen - SG Rottenburg/Oberhatzkofen 1:3

SV Landshut-Münchnerau - TV Geisenhausen 1:5

SG Dornwang/Moosthenning - TSV Mamming 3:8

SG Türk Dingolfing I/FC Dingolfing III - SC Aufhausen x:0

TSV Sandelzhausen - TSV Abensberg 0:2

SV Schwaig - FC Kelheim 0:x

SV Altheim - SSV 1983 Weng 1:5











3. Runde (Di./Mi 29. Juli)

Sportfreunde Reichenberg - SG Türk Dingolfing I/FC Dingolfing III (Di, 19 Uhr)

FC Kelheim - TSV Abensberg (Mi, 18:30 Uhr)

ETSV 09 Landshut - SSV 1983 Weng (Mi, 18:30 Uhr)



