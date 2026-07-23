Kreis Stade schneidet in Sachen Fairness so lala ab Die Tops und Flops von Tageblatt · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Struwe

933 Mannschaften ab der Kreisliga wurden nach ihrer Fairness während der Saison bewertet. Ein Stader Kreisligist schafft es in die Top 10. Ein Landesligist fällt besonders ab.

933 Vereine zwischen der Kreisliga und Bundesliga haben in der abgelaufenen Saison insgesamt 59.033 Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten gesammelt. 13 Verwarnungen davon entfallen auf den SV Dalum, der damit in 26 Spielen einen Quotienten von 0,5 aufweist und als fairste Mannschaft Niedersachsens erstmals den VGH Fairness-Cup gewonnen hat. Der NFV-Kreis Stade rangiert auf Platz 15 von insgesamt 31 Fußballkreisen. In 814 Spielen sammelten die Kreisteams von der Kreisliga bis zur Regionalliga 1684 Gelbe, 58 Gelb-Rote und 46 Rote Karten. Der Kreis Cuxhaven, der zusammen mit den Stader Mannschaften die Bezirksliga Lüneburg 4 bildet, rangiert auf Platz 25 der Fairness-Wertung.

Drei Kreisligisten sind am fairsten Die Stader Kreisligisten schneiden insgesamt am besten ab. Der ASC Cranz-Estebrügge gehört sogar zu den zehn fairsten Mannschaften in ganz Niedersachsen. Mit 32 Gelben Karten und nur einer Gelb-Roten Verwarnung steht der ASC auf Platz 8. Die Altländer sahen während der Saison kein einziges Mal Rot.