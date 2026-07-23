Kreis Stade schneidet in Sachen Fairness so lala ab

933 Mannschaften ab der Kreisliga wurden nach ihrer Fairness während der Saison bewertet. Ein Stader Kreisligist schafft es in die Top 10. Ein Landesligist fällt besonders ab.
933 Vereine zwischen der Kreisliga und Bundesliga haben in der abgelaufenen Saison insgesamt 59.033 Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten gesammelt. 13 Verwarnungen davon entfallen auf den SV Dalum, der damit in 26 Spielen einen Quotienten von 0,5 aufweist und als fairste Mannschaft Niedersachsens erstmals den VGH Fairness-Cup gewonnen hat.
Der NFV-Kreis Stade rangiert auf Platz 15 von insgesamt 31 Fußballkreisen. In 814 Spielen sammelten die Kreisteams von der Kreisliga bis zur Regionalliga 1684 Gelbe, 58 Gelb-Rote und 46 Rote Karten. Der Kreis Cuxhaven, der zusammen mit den Stader Mannschaften die Bezirksliga Lüneburg 4 bildet, rangiert auf Platz 25 der Fairness-Wertung.
Die Stader Kreisligisten schneiden insgesamt am besten ab. Der ASC Cranz-Estebrügge gehört sogar zu den zehn fairsten Mannschaften in ganz Niedersachsen.
Mit 32 Gelben Karten und nur einer Gelb-Roten Verwarnung steht der ASC auf Platz 8. Die Altländer sahen während der Saison kein einziges Mal Rot.
Mit der zweiten Mannschaft des VfL Güldenstern Stade (Platz 20) und dem Absteiger FC Wischhafen/Dornbusch (49) hat der Stader Kreis nur zwei weitere Mannschaften in den Top 50.
Meister TuSV Bützfleth steht auf Platz 764 und ist damit der am schlechtesten platzierte Stader Kreisligist.
Die fairste Bezirksligamannschaft aus dem NFV-Kreis Stade stellt die SV Ahlerstedt/Ottendorf II mit dem achtbaren 55. Platz. Der MTV Hammah steht auf Platz 874 am schlechtesten da aus Stader Bezirksliga-Sicht.
Die Landesligisten rangieren insgesamt weit unten. Meister und Oberliga-Aufsteiger SV Drochtersen/Assel hat als 443. Mannschaft immerhin noch einen besseren Mittelfeldplatz inne.
Es folgen die SV Ahlerstedt/Ottendorf (601) und Absteiger VfL Güldenstern Stade (781). Der TuS Harsefeld steht auf Platz 901 und ist damit auch die schlechteste Mannschaft aus dem NFV-Kreis Stade.
Die Harsefelder sahen in 30 Spielen 99 Gelbe, 4 Gelb-Rote und 2 Rote Karten.
Auf Bezirksebene geht der erste Platz an Weser-Ems (Quotient von 2,50), gefolgt von Lüneburg (Quotient von 2,52), Braunschweig (2,59) und der Region Hannover (2,68). Die Stader Kreismannschaften spielen im Bezirk Lüneburg.
Die fairste niedersächsische Mannschaft in der Regionalliga Nord war Niedersachsenpokalsieger SSV Jeddeloh. Platz 629 verdeutlicht aber, dass es in der vierten Liga intensiver zur Sache geht als auf Kreis- oder Bezirksebene.
Es folgen die Regionalligakonkurrenten SV Meppen (650), Hannover 96 II (651), Lohne (652), HSC Hannover (714) und Schöningen (767), ehe die SV Drochtersen/Assel auf Platz 827 auftaucht. Nur Kickers Emden (860) und Oldenburg (890) haben eine schlechtere Statistik als der Vizemeister aus Kehdingen.
D/A sammelte in 34 Saisonspielen 98 Gelbe und 4 Gelb-Rote Karten und sah ein Mal glatt Rot.
Als fairste Profimannschaft darf sich der Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück bezeichnen, der mit einem Quotienten von knapp über zwei auf Platz 256 rangiert.