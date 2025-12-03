Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 24.11.2025 bis zum 30.11.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

2. Das spiel beginnt direkt mit dem ersten Fehlpass der Hausherren. Mal sehen; was Gräper heute bei seiner Rückkehr zutun bekommt. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

0. Das Internet lässt hier auch zu wünschen übrig. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

7. Allen Lesern einen schönen ersten Advent! Heute brennt hoffentlich nicht nur die erste Kerze vom Adventskranz, sondern auch der Platz. Zwei Spiele der Hausherren sind ausgefallen, entsprechend heiß sind die hoffentlich auf drei Punkte. - Maric Buchholz, Ahlerstedt/O - Lindwedel-H.

4. Das Spiel geht gut los A/O Spieler Stieglitz hat sein Trikot in der Kabine vergessen... Jetzt hat er es gefunden und mit nach 3 min auch am Spiel teil... Nu heißt es 11 gegen 11. - Christoph Holst, Ahlerstedt/O III - Stade II

8. A/O heute wieder in die Trickkiste gegriffen und mit Marco Oppermann/Klindtwort ne kleine Vereinslegende ausgepackt. - Christoph Holst, Ahlerstedt/O III - Stade II

15. Der ASC hat hier viel Ballbesitz und lässt den Ball gut laufen. Hagen konzentriert sich aufs verteidigen und will Konter nutzen. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - SSV Hagen

19. Die Zuschauer können alles gut sehen das Flutlicht ist hell und die Mannschaften haben verschiedenfarbene Trikots an... Nur die Torchancen fehlen noch. - Christoph Holst, Ahlerstedt/O III - Stade II

26. Freistoß von der Mittellinie für den ASC. Neumann ist sich nicht zu schade, ein paar scharfe Sprüche Richtung Schröder zu schicken, um ihn zu verunsichern. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

30. Rasenschach so kann man das hier aktuell beschreiben. - Christoph Holst, Ahlerstedt/O III - Stade II

37. Der ASC findet besser in die Partie, der „Hallo-Wach“ Effekt scheint gewesen zu sein. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

44. Und die verdiente Führung vor der Halbzeit. Flanke von rechts und Kulcke am 5er. Er nimmt den Ball einmal an und veredelt im Linien Eck. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - SSV Hagen

45.+1. „Hubbels Handy sagt es klingelt“ Die 45. ist abgelaufen und es gibt Ecke für den ASC. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

46. Weiter geht’s! Halbzeit wurde genutzt, um Hände zu waren. Ist echt kalt. - Maric Buchholz, Ahlerstedt/O - Lindwedel-H.

46. Wir fangen nicht wieder pünktlich an wie immer hier in Ahlerstedt der 2,14 km lange Weg in die Kabine braucht einfach seine Zeit. - Christoph Holst, Ahlerstedt/O III - Stade II

52. „Du brauchst gar nicht rufen, der Schiri sieht alles“ Ein Lob im Unterton, dass muss man können. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

60. Die Zweikämpfe werden knackiger wie die Temperaturen. - Christoph Holst, Ahlerstedt/O III - Stade II

64. Das zum Thema, die 3. muss es machen. Kaum macht der sich warm, fallen die Tore. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

67. Der nächste Krampf bei Hagen, langsam werden die Knochen schwerer. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - SSV Hagen

68. „Für wieviel hast du Luft ?“ „Luft oder Lust ?“ Die gute alte Kommunikation. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

71. Der ASC hat weiterhin viel Ballbesitz und verwaltet das Spiel. Hagen kommt maximal über Torwart Abschläge in die gegnerische Hälfte. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - SSV Hagen

80. Mal wieder ein Abschluss für die Hausherren, aber knapp vorbei. Ansonsten paar Wechsel und kalte Hände. - Maric Buchholz, Ahlerstedt/O - Lindwedel-H.

81. „Du fehlst seit der Einwechselung immer auf deiner Seite. Das ist kacke“ Da fallen klare Worte im A/O Strafraum. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

88. Lindwedel kann und will nicht mehr so wirklich, hier passiert nicht mehr viel! - Maric Buchholz, Ahlerstedt/O - Lindwedel-H.

90.+1. Thats Kreisliga Beim zurückspielen der schon ausgeführten Ecke wird der Ball über den Zaun gekloppt. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr

90.+4. Hubbel sein Handy klingt , es ist gleich zu Ende. - Christian Suhr, Ahlerstedt/O III - Cranz/Estebr





