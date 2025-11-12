Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 03.11.2025 bis zum 09.11.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

11. „Tessa Höft wird zu Fall gebracht. Schwer zu unterscheiden ob die Erdanziehung oder die Gegnerin Schuld war.“ – Thomas Zimmermann, Ahlerstedt/O II - E. Elbmarsch

19. „Schüler zieht aus 18 Metern ab, Keeper Roggendorf rettet mit einer Glanztat“ – Michael Brunsch, Agathenb./Do - TSV Apensen II

23. „Speedy GonzAli ist wieder unterwegs und legt ab auf Mo-Ali, der die Pille aus spitzem Winkel reinschiebt.“ Deinster SV III - Bützfleth II



39. „Der Berufsschüler von Cuxhaven auf der Tribüne empfindet die Pfiffe des Schiris mutig“ – Marci Stobbe, RW Cuxhaven - Hedendorf/N.

49. „In Anlehnung an PSG wollten die Gäste den Anstoß weit in die gegnerische Hälfte schießen, um den Einwurf zuzustellen. War in diesem Fall eine Schnapsidee, der Ball landete im Toraus und es ging weiter mit Abstoß für die Gäste“ – Maric Buchholz, Ahlerstedt/O - Rotenburg

52. „Freistoß für VSV geht von halbrechts übers Tor. Der Berufsschüler ist der Meinung, er könne besser schießen“ – Marci Stobbe, RW Cuxhaven - Hedendorf/N.

65. „Hennes Buck hofft auf seinen Einsatz als Mannschaftsarzt, Storno er kann sich wieder hinsetzen. Nur so nebenbei er kann auch gut massieren also bei Interesse gerne melden.“ - Finn Raap, FC Oste/Old. III - Fredenbeck

85. „Gute Abwehrarbeit von Dubai-Felix, das Trikot ist mittlerweile schwarz“ – Marci Stobbe, RW Cuxhaven - Hedendorf/N.

91. „Danke fürs Lesen und einen schönen Sonntag noch“ – Jannik Düe, SV Burweg - TuS Jork





