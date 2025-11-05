Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 27.10.2025 bis zum 02.11.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!
0. „Personalnot gibt es immer noch und der Trainer hat hier für den Notfall die Treter an. Aber immerhin erstrahlt der Kunstrasenplatz im Flutlichtnass und verspricht einiges an Fußballkunst. Schauen wir mal was wird. Was wird“ – Nico Dankers, Cranz/Estebr III - SG FSV Blie.-N. / Horneburg III
10. „Justin tanzt die Gegner auf dem Bierdeckel aus. Sein Abschluss wird gerade noch zur Ecke geblockt“ - Nico Dankers, Cranz/Estebr III - SG FSV Blie.-N. / Horneburg III
11. „1.Schuss von Stade abgefälscht und drinn. Egal Hauptsache Tor“ – Dirk Karbe, Stade – Ottersberg
20. „Der erste Hochkaräter! Wieder ist ein Ballverlust des ASC an der Mittellinie der Ursprung. Blank legt die Kugel zu Winkel auf den rechten Flügel, dessen Flanke Barke am ersten Pfosten mit dem Oberschenkel am Ziel vorbeidrückt.“ – Moritz Studer, Hedendorf/N. II - Cranz/Estebr.
42. „Apensen verschiebt hier schon ihr Tor, freche Tricks“ – Elle Gohde, TSV Apensen - Drochtersen III
48. „Starke Reaktion von Koch! Eine Flanke von Winkel wird länger und länger, der Torhüter bekommt aber vor dem einköpfbereiten Marx noch entscheidend die Fingerspitzen an die Kugel.“ – Moritz Studer, Hedendorf/N. II - E. Immenbeck
56. „Der Rasen dampft, der Grill glüht und TuSV spielt – Willkommen in der schönsten Liga der Welt.“ - Kadirhan Karabulut, Bützfleth - Ahlerstedt/O III
78. „Der Torschuss war so trocken, da musste selbst der Rasen husten.“ - Kadirhan Karabulut, Bützfleth - Ahlerstedt/O III
79. „Da ist der Deckel nu drauf…“ - Dirk Karbe, Stade – Ottersberg
88. „Freistoß aus spitzem Winkel, an Freund und Feind vorbei ins lange Eck.“ – Jannik Höper, Großenwörden - E. Immenbeck
90. „Ich bleib dabei. Kloppen können die Großenwördener“ – Jannik Höper, Großenwörden - E. Immenbeck
90. „Topcu geht aufs Tor zu und will auf Elfers querlegen. Der Ball kommt leider nicht an. Das hätte es sein können.“ – Patrick Elfers, FC Oste/Old. - MTV Bokel
92. „Aus und vorbei. Ein ganz wildes Spiel geht zu Ende“ - Nico Dankers, Cranz/Estebr III - SG FSV Blie.-N. / Horneburg III
Ihr wollt auch live von einem Spiel berichten?
--> So funktioniert das!