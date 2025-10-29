Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 20.10.2025 bis zum 26.10.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

0. „Kamera und Regenschirm halten, nebenbei den Liveticker machen. Wer hält mir den Regenschirm?“ – Michael Brunsch, Harsefeld III - Ahlerstedt/O IV

0. „Ich schätze heute wird hier nur mit hohen Bällen agiert, den Rest erledigt der Wind“ – Frank Edrukat, Hedendorf/N. III - TSV Apensen III

8. „Nett von Helmut Willuhn, dass er für die HSV-Fans 5 Minuten früher angepfiffen hat...“ – Michael Brunsch, Harsefeld III - Ahlerstedt/O IV

3. „Der Wind nimmt einen sichtlichen Einfluss, bislang wechseln die Ballbesitzphasen im Sekundentakt“ – Moritz Studer, Hedendorf/N. II - Wiepenkathen

11. „Wenig los im Hempeltempel“ - Finn Fahrenkrug, Drochtersen V - Agathenb./Do II

12. „M. Neumann bekommt den gefährlichen Ball auf den starken Fuß und kann den Ball eiskalt im langen Eck einschweißen. Die Führung für den MTV“ – Luca Sievers, Himmelpf. - Bargstedt

14. „Glodeck macht einen auf Woltemade: Pape spielt den Ball gut raus auf Dammert, der mit einer scharfen Hereingabe für Glodeck und der versucht es per Hacke“ – Timo Schaare, Deinster SV - FC Cux

17. „Das Wetter passt sich dem Spiel an: es Gallert wie aus Eimern“ – Jan-Luca Zapp, TSV Apensen - MTV Bokel

35. „Der Doppelschlag! Ein kurioses Tor. Winkel rutscht eine Flanke vom rechten Flügel ein wenig ab, möglicherweise auch vom Wind begünstigt, wodurch Obst sich die Kugel in den eigenen Kasten lenkt“ – Moritz Studer, Hedendorf/N. II - Wiepenkathen

45. „Puh zum Glück ist hier gleich Halbzeit. Die Zeit werde ich nutzen um mir nen Augenarzt Termin zu holen“ – Frank Edrukat, Hedendorf/N. III - TSV Apensen III

59. „Erst Woltemade, jetzt Ronaldo. Burfeindt versucht es artistisch per Fallrückzieher, aber keine Gefahr“ – Timo Schaare, Deinster SV - FC Cux

66. „Ecke, Kopfball, Tor...“ – Dirk Karbe, Stade - Schneverd.

76. „Sorry für die wenigen Meldungen, aber ist kalt“ – Finn Fahrenkrug, Drochtersen V - Agathenb./Do II

76. „Spiel plätschert so dahin…“ – Jan-Luca Zapp, TSV Apensen - MTV Bokel

84. „Bei der Ecke ging es los. Wurde viel geschupst und runtergerissen. Ergebnis Agathenburg rot. Bei D/A bekam einer gelb. Weiß noch nicht wer. Bin mehr mit Bier trinken beschäftigt“ – Finn Fahrenkrug, Drochtersen V - Agathenb./Do II





