Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 06.10.2025 bis zum 12.10.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

12. „Hier ist richtig Feuer drin“ – Fabian Lang, Wiepenkathen - Ahlerstedt/O

1. „Man hört die ersten Biere öffnen, Uhrzeit passt. Endlich wieder geiler Fußball.“ – Kim Justin, Harsefeld III - FC Oste/Old. II

19. „Wiege mit dem ersten Treffer der Partie. Jedoch nur eine Zuschauerin am Seitenrand. Sie steht aber wieder“ – Jonas Hammann, Harsefeld II - FC Oste/Old.

35. „Hammah ist gestartet wie die Feuerwehr, der ASC kontrolliert wie die Polizei. Jetzt kommt der Krankenwagen. Hier ist alles dabei“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - Hammah II

36. „Geht hier schon ab und zu richtig zur Sache. Das Wetter lädt aber auch gut dazu einmal ne schöne Kreisklassengrätsche rauszuholen.“ – Niko Hause, Agathenb./Do II - Schwinger SC

46. „Vögel fliegen hier noch schön in Formation übern Platz. Auch mal was Sehenswertes für die Vogelfunktionisten“ – Niko Hause, Agathenb./Do II - Schwinger SC

68. „Dieses Mal anders herum Lücke legt quer auf Lennox der den Ball mit 143KMH unter die Latte nagelt“ – Marcel Neuber, Großenwörden - Agathenb./Do

71. „‘Hä, wie jubelt man denn?‘ heißt es beim Zurücklaufen“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - Hammah II

76. „Schnabel anscheinend auf Schlittschuhen unterwegs. Dreifache Körpertäuschung und dann geht er rutschen.“ - Jan-Luca Zapp, MTV Bokel - Drochtersen III

82. „Klasse kommunizierter Angriff vom ASC und dann steckt Pien auf Tommi, der wieder zum Tanz einlädt und seine Hereingabe vom Innenverteidiger klären lässt“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - Hammah II

83. „Der TuS sucht den Nadelstich, Hedendorf die Lücke.“ – Moritz Studer, Harsefeld III - Hedendorf/N. II

87. „Ach du scheiße. René bleibt verletzt liegen. Der frisch geduschte Hochdahl (dachte er muss nicht mehr) zieht sich nochmal um und kommt dann wieder in die Partie. Nun hat er eine Zerrung und Marcel muss nochmal“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - Hammah II

90. „Die Bänke werden unruhiger und ne Wespe sitzt auf meiner Schulter…“ „…Ich weiß gerade nicht, worauf ich mich konzentrieren soll, da ich allergisch bin“– Tim Meyer, Altenwalde - TSV Apensen

91. „Am Ende ein verdienter Sieg, schönes Wochenende“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - Hammah II