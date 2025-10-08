Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 29.09.2025 bis zum 05.10.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!
0. „Der Regen peitscht über den Platz, echtes Norddeutschland Wetter hier in Drochtersen!“ - Peter Westermann, Drochtersen - Hannover 96 II
2. „Bliedersdorf beginnt wie eine Ehefrau, wenn man betrunken nach Hause kommt. Giftig und lautstark.“ – Christian Suhr, FSV Blie.-N. - Cranz/Estebr
6. „Die frühe Gästeführung! Der zweite Ball nach einer Ecke landet bei Settekorn, der wuchtig abzieht und Jung zu einer Glanztat zwingt. Danach ist Junge hellwach und köpft die Kugel aus kurzer Distant als Abstauber über die Linie.“ – Moritz Studer, Hedendorf/N. II - Stade II
14. „Falls jemand Richtung Oste-Bank kommt, bitte bring mal ein Pils und eine Brat mit. Gerne Ketchup, Senf macht blöd.“ – Paul Laatz, FC Oste/Old. - Geestland
20. „Übrigens ist die Parksituation hier nicht gut. Und damit ist nicht die Abwehr der Heimmannschaft gemeint.“ – Paul Laatz, FC Oste/Old. - Geestland
25. „Ich behaupte mal frech, hier fallen noch einige Tore...“ – Michael Brunsch, Hammah II - Ahlerstedt/O III
46. „Fufun kommt zum warm machen raus. Das Bier von der Kiste für den ersten Einsatz kann ich schon schmecken!“ - Carl-Philipp Pien, Cranz/Estebr III - Agathenb./Do II
47. „In die Mauer und der Nachschuss auf mein Auto. Vielen Dank Lapenko. Hoffentlich ist nichts kaputt.“ - Christian Suhr, FSV Blie.-N. - Cranz/Estebr
50. „Nun geht der Regen los. Die Frisuren sind nun hin“ - Christian Suhr, FSV Blie.-N. - Cranz/Estebr
51. „Am Seitenrand wird bei den Fahrern mittlerweile von Cola auf Fanta Exotic umgestiegen. Top Auswahl wie im Dönerladen“ – Tim Reuels, Drochtersen IV - Wischh./Dorn
64. „Das Spiel nun wesentlich lauter und intensiver! Endlich mal Zweikämpfe und Lautstärke auf dem Platz.“ – Tim Reuels, Drochtersen IV - Wischh./Dorn
66. „Agathenburgs Kapitän schüttelt kräftig am Karten Baum. Der wird kein Freund mehr von Ferhat“ - Carl-Philipp Pien, Cranz/Estebr III - Agathenb./Do II
73. „Schulze ist mit der Auswechslung alles andere als einverstanden und kickt eine Trinkflasche gegen die Bande.“ – Moritz Studer, Hedendorf/N. II - Stade II
78. „Emma wurde böse vom Maulwurf gefoult.“ – Paul Laatz, FC Oste/Old. - Geestland
89. „Willy mal wieder mit nem Foul… so kennt man ihn“ - Carl-Philipp Pien, Cranz/Estebr III - Agathenb./Do II