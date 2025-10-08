Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Liveticker-Melder Christian Suhr (l.) und Paul Laartz (r.) – Foto: Fürste | Claudiografie

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 29.09.2025 bis zum 05.10.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

0. „Der Regen peitscht über den Platz, echtes Norddeutschland Wetter hier in Drochtersen!“ - Peter Westermann, Drochtersen - Hannover 96 II 2. „Bliedersdorf beginnt wie eine Ehefrau, wenn man betrunken nach Hause kommt. Giftig und lautstark.“ – Christian Suhr, FSV Blie.-N. - Cranz/Estebr