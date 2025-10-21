Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 13.10.2025 bis zum 19.10.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

0. Der Stadionsprecher hat uns begrüßt und jetzt laufen die musikalischen Hits aus den letzten Jahrzehnten. - Julian Rutsatz, Hedendorf/N. - Geestland

0. Stade hat die Platzbegehung hinter sich. Hab den Kunstrasen extra frisch gemäht und heute noch gekreidet. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - Stade II

6. Bisher ist das Spiel von vielen langen Bällen geprägt. Bei dem Wind ist das hier aber reiner Zufall, wo die Bälle landen. - Nico Dankers, Heinbockel - SG FSV Blie.-N. / Horneburg III

3. Die Mannschaften tasten sich ab - Thomas Zimmermann, Ahlerstedt/O IV - E. Immenbeck II

16. Beide Teams schenken sich nichts – jeder Zweikampf wird gefeiert, als wäre es das Finale.

Kreisliga mit Herz! - Kadirhan Karabulut, Bützfleth - E. Immenbeck

20. Auf dem Hinweg noch eben die Sonderausgabe der Welt am Sonntag geholt. Asterix-Ausgabe. - Paul Laartz, TSV Stelle - FC Oste/Old.

26. Das Spiel geht genauso weiter. Stade dominiert mit Ballbesitz, der ASC verschiebt gut und lauert auf die Umschaltbewegung. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - Stade II

29. Das Einzige, was sich hier bei AO gerade dreht, sind die Windkraftanlagen

Thomas Zimmermann, Ahlerstedt/O II - Deinster SV

30. Jarczinski vergisst den Wind und das Ding geht übers Tor ins aus. - Patrick Elfers, FC Oste/Old. - Altenwalde

35. Ich würde ja gerne mehr berichten, aber es passiert leider sehr wenig. - Julian Rutsatz, Hedendorf/N. - Geestland

36. Der Schuss geht auf den Silohaufen - Anna-Lena Klingen, SuSV Heinbockel (9er) - SG Hollen/Lamstedt

41. Nun gehen natürlich auch die Diskussionen los. Ein Tor mit Potenzial zum Handspiel (aus meiner Perspektive) und dann wird ein Körpereinsatz von Marcel abgepfiffen als Foul. Die Gemüter sind erhitzt. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - Stade I

43. Es gibt eine längere Pause. Der Krankenwagen muss kommen. Gute Besserung an der Stelle - Nico Dankers, Heinbockel - SG FSV Blie.-N. / Horneburg III

45. Die Halbzeitshow läuft. - Julian Rutsatz, Hedendorf/N. - Geestland

45. Für die Zuschauer heißt es jetzt erstmal Kaffee und Kuchen und dazu der Klassiker von Kalle: Konis Hupen. - Patrick Elfers, FC Oste/Old. - Altenwalde

46. Weiter geht - Jannik Düe, FC Oste/Old. III - Himmelpf. II

46. Die Gäste kommen bissig aus der Kabine - Michael Brunsch, SV Ottensen - Wiepenkathen II

55. D/A ist mitm Kopf noch nicht aus der Halbzeit raus... - Finn Fahrenkrug, Großenwörden - Drochtersen IV

56. Das Spiel ist etwas eingeschlafen. - Paul Laartz, TSV Stelle - FC Oste/Old.

57. Jeder Schuss ein Treffer. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - Stade II

68. Mittlerweile tasten sich beide Truppen nur noch ab. Den Männern fehlen die Körner, wie mir die Floskeln. - Bjarne Kayser, Bargstedt II - TuS Jork II

69. Der Freistoß wird mit viel Feingefühl Richtung angrenzenden Tennisplatz gezirkelt. - Bjarne Kayser, Bargstedt II - TuS Jork II

77. „Immer wenn die 23 den Arm hebt, pfeifst du abseits.“ Jonny versteht zum 5. Mal nicht, wie er im abseits stehen kann, wenn er auf einen Verteidiger zuläuft. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - Stade II

82. „Männer, das ist nur noch Kick and Rush, spielt mal bitte wieder Fußball“ ertönt es vom

Gästetrainer. - Christian Suhr, Cranz/Estebr - Stade II

89. Nur noch Unsportlichkeiten - Michael Brunsch, SV Ottensen - Wiepenkathen II

90.+2. D/A hat nochmal eine Ecke. Gerade 3 100%ige in 3 Minuten passiert - Finn Fahrenkrug, Großenwörden - Drochtersen IV

90.+2. Es gibt nochmal 3min drauf - Jannik Düe, FC Oste/Old. II - SV Burweg

90.+4. Das ist die Entscheidung! Viedts geht weltklasse am Keeper vorbei und schiebt ein

Nino Schüler, Agathenb./Do - TuS Jork