Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 22.09. bis zum 28.09.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

2. „Der rasende Reporter rollt auch langsam an, den Anpfiff habe ich leider nur aus Ferne vernommen. Die Aufstellungen reiche ich gleich nach…“ - Mathis Wilhelmi, FC Oste/Old. II - Tiste

0. „Kurz überlegt ausm Stubenfenster zu gucken aber bin nun auch da“ – Jannik Düe, SV Burweg - E. Immenbeck II

11. „Lieber Zuschauer, ich glaub ich träume… Flutlicht am Feld der Ehre bei schönstem Kaiser Wetter. Von links wird die Mische gereicht und rechts trifft Oste zur Führung.“ – Mathis Wilhelmi, FC Oste/Old. II - Tiste

7. „Ganz dickes Ding für Hammah. Eine Ecke segelt Freund und Feind vorbei. Michel aus dem Gewühl an den Pfosten. Den Nachschuss klärt Löhden auf der Linie.“ - Finn-Luca Böhning, Ahlerstedt/O II - Hammah

13. „Der bisher völlig beschäftigungslose Kolkmann fragt unterdessen nach Bier und Zigaretten. Warm trinken? Warm rauchen? Man weiß es nicht …“ - Tobias von der Sluis, Bargstedt - SV Ottensen

14. „… es klingelt im Tor von Kolkmann. Ein Distanzschuss lässt dem Keeper keine Chance. Jetzt dürfte ihm immerhin etwas wärmer sein.“ - Tobias van der Sluis, Bargstedt - SV Ottensen

25. „Das Spiel gibt gerade nicht viel her, deswegen ein Eindruck aus den Fanreihen: meine angebliche Cola-Korn „Mische“ ist durchsichtig… Aber ich will mich nicht beschweren, danke Max.“ – Mathis Wilhelmi, FC Oste/Old. II - Tiste

32. „Ich komm bei den ganzen Wechseln von Dornbusch nicht hinterher.. scusi“ - Mirijam Westphal, FC Oste/Old. III - Wischh./Dorn

33. „Also diese goldenen Rückennummern auf den Trikots vom RSV sind mal richtig bescheiden...Wirklich erkennen tut man Sie auch mit Brille nicht...“ – Dirk Karbe, Stade - Rotenburg

42. „Jetzt gibt’s endlich Action – vorher hätte man fast den Rasen beim Wachsen beobachten können - wenn’s kein Kunstrasen wäre.“ – Kim Justin, Harsefeld III - TuS Jork

46. „Der Schiri pfeift zur Pause – und das ist bislang seine beste Entscheidung.“ – Kim Justin, Harsefeld III - TuS Jork

47. „Weiter geht’s... ich bin gespannt wie ein Seil“ – Mirijam Westphal, FC Oste/Old. III - Wischh./Dorn

57. „Man sagt dazu meistens Not gegen Elend“ – Lennard, Stade II - SG Lühe

64. „Hier wird’s hitziger.. zumindest vom Feld an den Spielfeldrand und andersrum. Schöne Sache Harry“ – Mirijam Westphal, FC Oste/Old. III - Wischh./Dorn

70. „Riesen Tor! Ab in den Winkel. Die Flugkurve? Nicht zu beschreiben. Im Normalfall sag ich das nur zu meiner Freundin, wenn sie wieder lecker gekocht hat: DAS WAR ÜBERRAGEND!“ – Kilian Hermann, Wischh./Dorn II - Bützfleth II

84. „Kalle würde auch sagen: wenn dat lüppt, dann lüppt datt“ – Mathis Wilhelmi, FC Oste/Old. II - Tiste

90. „Aus die Maus… Tschösing“ – Mirijam Westphal, FC Oste/Old. III - Wischh./Dorn





