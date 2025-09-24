Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Liveticker-Melder Tim Reuels (l.) und Mirijam Westphal (r.) – Foto: Bianca Wist | Jens K.

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 15.09. bis zum 21.09.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

0. „Da hat der Wetterbericht wohl ein wenig geflunkert. Wir haben perfektes Wetter, um Querschläger über das Komplette Feld fliegen zu sehen und 100% Torchancen um nichts verpuffen zu lassen.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden 16. „Freistoß aus 30 Metern an die Latte - Wind hilft kräftig mit“ – Michael Brunsch, TuS Jork - E. Immenbeck II