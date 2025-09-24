Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 15.09. bis zum 21.09.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!
0. „Da hat der Wetterbericht wohl ein wenig geflunkert. Wir haben perfektes Wetter, um Querschläger über das Komplette Feld fliegen zu sehen und 100% Torchancen um nichts verpuffen zu lassen.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden
16. „Freistoß aus 30 Metern an die Latte - Wind hilft kräftig mit“ – Michael Brunsch, TuS Jork - E. Immenbeck II
19. „Das bisher eher trostlose Spiel nimmt nun richtig Fahrt auf.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden
19. „Die 2 von Oste hat ne Mission. Im eigenen Fünfer drei Mädels stehen lassen und dann noch per Tunnler rausgespielt. Magisch“ – Timo Grosser, Himmelpf. - FC Oste/Old. III
23. „Tag zamm! Passend zum Herbstanfang weht der Wind die Blätter geschwind über den Platz. Nur Höft läuft schneller“ – Mirijam Westphal, FC Oste/Old. II - Drochtersen IV
35. „Kuddelmuddel im Strafraum. Der Ball ist in der Luft und das Tor ist leer. Prehn kann nicht genug Druck auf den Ball bringen, sodass der Torwart den Ball sichert.“ – Ole Schmidt, Drochtersen V - Schwinger SC
41. „‘Männer, das ist hier Derby. Pennt ihr alle ?!‘ kommt von Scheffler in Richtung seiner Leute“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - SG Lühe
45.+1. „Der Regenschauer tut dem Spiel auf jeden Fall fußballerisch gut. Der Ball läuft bei beiden Mannschaften nun wesentlich schneller auf dem hohen Rasen.“ – Tim Reuels, Bargstedt - Wischh./Dorn
55. „Klare Empfehlung meinerseits auf jeden Fall die Verpflegung hier! Sollte jemand mal so fußballbegeistert sein und einen Ground sammeln wollen in Bargstedt müsst ihr die 12er Nuggets probieren!“ – Tim Reuels, Bargstedt - Wischh./Dorn
67. „Andreas hat nun Feierabend. Nach einer starken Leistung gestern am Glas sind 65 Minuten heute voll in Ordnung“ – Tim Reuels, Bargstedt - Wischh./Dorn
77. „Nun ist Feuer drin in der Partie.“ – Kim Justin, Apensen II - Harsefeld III
85. „So langsam wird das Spiel hitziger. Die Schlussminuten starten.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden
90. „Leo zum Abschluss nochmal abgetaucht wie ein Krokodil und löscht den Brand in der MTV Abwehr“ – Timo Grosser, Himmelpf. - FC Oste/Old. III
91. „Danke fürs Lesen und einen schönen Restsonntag noch“ – Jannik Düe, FC Oste/Old. - Sievern
Ihr wollt auch live von einem Spiel berichten?
--> So funktioniert das!