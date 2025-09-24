 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Liveticker-Melder Tim Reuels (l.) und Mirijam Westphal (r.)
Liveticker-Melder Tim Reuels (l.) und Mirijam Westphal (r.) – Foto: Bianca Wist | Jens K.

Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Fiktiver Spielverlauf aus Sicht der FuPa-Tickerer

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen der Woche vom 15.09. bis zum 21.09.2025 im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

0. „Da hat der Wetterbericht wohl ein wenig geflunkert. Wir haben perfektes Wetter, um Querschläger über das Komplette Feld fliegen zu sehen und 100% Torchancen um nichts verpuffen zu lassen.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden

16. „Freistoß aus 30 Metern an die Latte - Wind hilft kräftig mit“ – Michael Brunsch, TuS Jork - E. Immenbeck II

19. „Das bisher eher trostlose Spiel nimmt nun richtig Fahrt auf.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden

19. „Die 2 von Oste hat ne Mission. Im eigenen Fünfer drei Mädels stehen lassen und dann noch per Tunnler rausgespielt. Magisch“ – Timo Grosser, Himmelpf. - FC Oste/Old. III

23. „Tag zamm! Passend zum Herbstanfang weht der Wind die Blätter geschwind über den Platz. Nur Höft läuft schneller“ – Mirijam Westphal, FC Oste/Old. II - Drochtersen IV

35. „Kuddelmuddel im Strafraum. Der Ball ist in der Luft und das Tor ist leer. Prehn kann nicht genug Druck auf den Ball bringen, sodass der Torwart den Ball sichert.“ – Ole Schmidt, Drochtersen V - Schwinger SC

41. „‘Männer, das ist hier Derby. Pennt ihr alle ?!‘ kommt von Scheffler in Richtung seiner Leute“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - SG Lühe

45.+1. „Der Regenschauer tut dem Spiel auf jeden Fall fußballerisch gut. Der Ball läuft bei beiden Mannschaften nun wesentlich schneller auf dem hohen Rasen.“ – Tim Reuels, Bargstedt - Wischh./Dorn

55. „Klare Empfehlung meinerseits auf jeden Fall die Verpflegung hier! Sollte jemand mal so fußballbegeistert sein und einen Ground sammeln wollen in Bargstedt müsst ihr die 12er Nuggets probieren!“ – Tim Reuels, Bargstedt - Wischh./Dorn

67. „Andreas hat nun Feierabend. Nach einer starken Leistung gestern am Glas sind 65 Minuten heute voll in Ordnung“ – Tim Reuels, Bargstedt - Wischh./Dorn

77. „Nun ist Feuer drin in der Partie.“ – Kim Justin, Apensen II - Harsefeld III

85. „So langsam wird das Spiel hitziger. Die Schlussminuten starten.“ – Niklas Gerdts, Freiburg/Oed - Großenwörden

90. „Leo zum Abschluss nochmal abgetaucht wie ein Krokodil und löscht den Brand in der MTV Abwehr“ – Timo Grosser, Himmelpf. - FC Oste/Old. III

91. „Danke fürs Lesen und einen schönen Restsonntag noch“ – Jannik Düe, FC Oste/Old. - Sievern

