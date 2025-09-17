Kreis Stade: Ein Streifzug durch die Liveticker des Amateurfußballs

Willkommen zu einer Sammlung nicht immer ganz ernst gemeinter Momente aus den Fußballspielen des letzten Wochenendes im Landkreis Stade. Ausgewählte Meldungen aus den verschiedenen FuPa Livetickern ergeben einen neuen Spielverlauf – unterhaltsame, informative und humorvolle Spielrandnotizen auf einen Blick. Viel Spaß beim Lesen!

3. „Die Spannung ist auf dem Platz spürbar, beide Teams coachen sich untereinander lautstark.“ – Moritz Studer, Harsefeld - Ahlerstedt/O.

0. „Schönen guten Abend meine lieben Freunde des Wochenendes. Länderspielpause vorbei. Das Leben hat wieder einen Sinn. Freitagabendspiel. Flutlicht funktioniert. Passt!“ – Kilian Hermann, Wischh./Dorn II - Mulsum/Kut. III

9. „Schefer sucht mit einer Flanke Schawaller, Osnowski pflückt das Leder aus der Luft.“ – Moritz Studer, Harsefeld - Ahlerstedt/O.

19. „Tag zamm! Wir gehen rein. Musste bei Rewe nochmal eben die runtergefallene Schlagsahne aufwischen.“ – Mirijam Westphal, FC Oste/Old. - SG Wohnste/Holvede/Ippensen

37. „Und Handball wird hier auch gespielt. Langer Ball von Zint erreicht Yaman nicht, der springt hoch und hält den Ball mit der Hand auf. Freistoß , aber keine gelbe Karte“ – Christian Suhr, Cranz/Estebr - Bützfleth

37. „Ich komme hier gar nicht mehr so richtig hinterher. Für eine Großchance Bliedersdorf nach einer Ecke hatte ich leider keine Zeit. Aus einer überschaubaren Partie wird ein richtig geiles Match“ – Luc Junge, FSV Blie.-N. - SG Lühe

38. „Alles klar ich rudere zurück. Bitte weniger Tore. Ich kann nicht in Ruhe rauchen und komm mit meinem Bier nicht voran.“ – Kilian Hermann, Wischh./Dorn II - Mulsum/Kut. III

46. „Der zweite Durchgang läuft, ohne Wechsel geht es weiter.“ – Moritz Studer, Harsefeld - Ahlerstedt/O.

55. „Gute Einzelaktion von Estebrügge. Der Stürmer lässt 3 Leude ins Leere laufen. Schippt den Ball übern Keeper, Ball geht leider an die Latte.“ – Niko Hause, Cranz/Estebr III - Agathenb./Do II

62. „Das Spiel nimmt deutlich an Fahrt an. Sowohl von Fouls und Stimmung her, als auch von Torchancen.“ – Ole Schmidt, Ahlerstedt/O V - Drochtersen V

87. „Das zweite Traumtor des Spiels macht es zweistellig. Philipp Sander (nein nicht der von Gladbach) trifft sehenswert per Außenriss.“ – Kilian Hermann, Wischh./Dorn II - Mulsum/Kut. III

91. „Fazit: Das 3 zu 0 geht in Ordnung. Man hätte mehr draus machen können. Allen einen schönen Samstag und viel Spaß beim Fußball gucken.“ – Nico Hause, Cranz/Estebr III - Agathenb./Do II





