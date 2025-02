Kreis-Spielleiter kommt Wünschen von Vereinen nach: Saison beginnt künftig später

Zwar waren nur 25 Teilnehmer dabei, dennoch war der Workshop des Bayerischen Fußballverbands (BFV), zu dem Kreis-Spielleiter Florian Neubert und Gruppen-Spielleiterin Iris Spitaler die Vereinsfunktionäre ins Kletthamer Vereinsheim eingeladen hatten, ein Erfolg. Die Veranstaltung war in fünf Themengebiete (Spielbetrieb, Hallenmeisterschaften, Toto-Pokal-Relegation sowie Umgang mit SR und untereinander) gegliedert. Fünf Arbeitsgruppen sollten Probleme und Verbesserungsvorschläge generieren.

Dass bei Neubert Wünsche der Vereine auch Gehör finden, zeigt die Tatsache, dass er der Bitte nach einem späteren Saisonstart unbürokratisch entsprochen hat. „Wir haben den Start der kommenden Saison auf 23./24. August verlegt und werden dann bis Mitte November die komplette Vor- und in 2026 die Rückrunde spielen, ohne dass wir bei 14er-Ligen englische Wochen brauchen.“

Der Altenerdinger Abteilungsleiter Andreas Heilmaier gab zu bedenken, dass der Startschuss ab Bezirksliga aufwärts dann vier Wochen früher sei, sodass diese höherklassigen Mannschaften dann schon fünf Spiele absolviert hätten, ehe im Kreis Donau/Isar gestartet werde. „Dadurch wird es zahlreiche Spieler geben, die durch den Einsatz in der ersten Mannschaft dann in den ersten Wochen ihre Einsatzberechtigung in den niederklassigen Mannschaften verlieren, weshalb dann Personalengpässe drohen.“