 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Kreis Sieg: Staffeleinteilungen der Herren

Start der neuen Saison ist das letzte Augustwochenende

von jad · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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Sparkasse Aachen
Kreisliga A Sieg
Kreisliga B2 Sieg
Kreisliga B3 Sieg
Kreisliga C4 Sieg
Kreisliga C5 Sieg

Der Kreisspielausschuss Sieg veröffentlicht in der gestrigen amtlichen Mitteilungen die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit 26/27

Kreisliga A:

  • FC Kosova
  • FSV Neunk-Seelscheid II
  • Adler Meindorf
  • Wahlscheider SV
  • Allner Bödingen
  • TuS Oberlar
  • Fortuna Müllekoven
  • RW Hütte
  • Inter Troisdorf
  • TSV Wolsdorf
  • TuS Mondorf II
  • SC Uckerath II
  • SF Aegidienberg
  • TuS Birk
  • 1.FC Niederkassel II
  • 1.FC Spich II

Kreisliga B, Staffel 2:

  • Fortuna Müllekoven II
  • TuS Buisdorf II
  • Hertha Rheidt II
  • Bad Honnef II
  • Hellas Troisdorf
  • Lülsdorf-Ranzel
  • SV Menden
  • SF Troisdorf II
  • Siegburger TV
  • Flying Albatros
  • 1. FC Spich III
  • RW Kriegsorf
  • SSV Kaldauen
  • Umutspor Troisdorf
  • VfR Hangelar II
  • 1. FC Niederkassel III

Kreisliga B, Staffel 3:

  • Bröltaler SC
  • FSV Neunk-Seelscheid III
  • Olympias Eitorf
  • Hurst-Rosbach
  • TuS Oberpleis II
  • SV Leuscheid II
  • SV Öttershagen
  • SV Buchholz
  • TuS Eudenbach
  • TuS Herchen
  • TuS Birk II
  • VfR Marienfeld
  • Wahlscheider SV II
  • SV Birlinghoven
  • TuS Winterscheid
  • SV Lohmar

Auf Grund der vorliegenden Meldungen von Mannschaften für die Kreisliga C für die Saison 2026/2027 hat der Spielausschuss beschlossen nur noch 3 Staffeln einzustellen

Kreisliga C, Staffel 4:

  • Umutspor Troisdorf II
  • Hellas Troisdorf II
  • Siegburger SV III
  • ASV St. Augustin II
  • FC St. Augustin II
  • Lülsdorf-Ranzel II
  • SV Bergheim II
  • RW Hütte II
  • RW Kriegsdorf II
  • Inter Troisdorf II
  • TuS Oberlar II
  • TV Rott II
  • TuS Altenrath
  • 1.FC Niedrkassel IV
  • VfR Hangelar III
  • FC Kosova II

Kreisliga C, Staffel 5:

  • SV Menden II
  • Siegburger SV II
  • FC St. Augustin
  • ASV St. Augustin
  • SV Lohmar II
  • Umutspor Troisdorf III
  • GW Mühleip II
  • SSV Kaldauen II
  • TSV Wolsdorf II
  • TV Rott
  • TuS Oberpleis III
  • TuS Birk III
  • TuS Altenrath II
  • FSV Neunk-Seelscheid IV
  • Adler Meindorf II
  • Wahlscheider SV II

Kreisliga C, Staffel 6:

  • Hurst-Rosbach II
  • SV Öttershagen II
  • SV Höhe
  • SSV Happerschoß
  • Allner Bödingen II
  • SV Buchholz II
  • SV Eitorf
  • GW Mühleip
  • Germania Windeck
  • TuS Herchen II
  • TuS Eudenbach II
  • TuS Schladern
  • VfR Marienfeld II
  • Bröltaler SC II
  • Genclerbirligi Eitorf
  • SC Uckerath III
  • SF Aegidienberg II