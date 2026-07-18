Kreis Sieg: Staffeleinteilungen der Herren

2026-07-17T11:53:53.177Z
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Der Kreisspielausschuss Sieg veröffentlicht in der gestrigen amtlichen Mitteilungen die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit 26/27
Kreisliga A: FC Kosova FSV Neunk-Seelscheid II Adler Meindorf Wahlscheider SV Allner Bödingen TuS Oberlar Fortuna Müllekoven RW Hütte Inter Troisdorf TSV Wolsdorf TuS Mondorf II SC Uckerath II SF Aegidienberg TuS Birk 1.FC Niederkassel II 1.FC Spich II Kreisliga B, Staffel 2: Fortuna Müllekoven II TuS Buisdorf II Hertha Rheidt II Bad Honnef II Hellas Troisdorf Lülsdorf-Ranzel SV Menden SF Troisdorf II Siegburger TV Flying Albatros 1. FC Spich III RW Kriegsorf SSV Kaldauen Umutspor Troisdorf VfR Hangelar II 1. FC Niederkassel III
Kreisliga B, Staffel 3: Bröltaler SC FSV Neunk-Seelscheid III Olympias Eitorf Hurst-Rosbach TuS Oberpleis II SV Leuscheid II SV Öttershagen SV Buchholz TuS Eudenbach TuS Herchen TuS Birk II VfR Marienfeld Wahlscheider SV II SV Birlinghoven TuS Winterscheid SV Lohmar
Auf Grund der vorliegenden Meldungen von Mannschaften für die Kreisliga C für die Saison 2026/2027 hat der Spielausschuss beschlossen nur noch 3 Staffeln einzustellen
Kreisliga C, Staffel 4: Umutspor Troisdorf II Hellas Troisdorf II Siegburger SV III ASV St. Augustin II FC St. Augustin II Lülsdorf-Ranzel II SV Bergheim II RW Hütte II RW Kriegsdorf II Inter Troisdorf II TuS Oberlar II TV Rott II TuS Altenrath 1.FC Niedrkassel IV VfR Hangelar III FC Kosova II
Kreisliga C, Staffel 5: SV Menden II Siegburger SV II FC St. Augustin ASV St. Augustin SV Lohmar II Umutspor Troisdorf III GW Mühleip II SSV Kaldauen II TSV Wolsdorf II TV Rott TuS Oberpleis III TuS Birk III TuS Altenrath II FSV Neunk-Seelscheid IV Adler Meindorf II Wahlscheider SV II
Kreisliga C, Staffel 6: Hurst-Rosbach II SV Öttershagen II SV Höhe SSV Happerschoß Allner Bödingen II SV Buchholz II SV Eitorf GW Mühleip Germania Windeck TuS Herchen II TuS Eudenbach II TuS Schladern VfR Marienfeld II Bröltaler SC II Genclerbirligi Eitorf SC Uckerath III SF Aegidienberg II