Thomas Künzel führt den Kreis Schwaben weiter an – Foto: Jürgen Igelspacher
Kreis Schwaben: Vereine sind gegen Einführung einer Gelb-Rot-Sperre
Thomas Künzel bleibt Kreisvorsitzender +++ Reformierte Zeitstrafe soll nach Wunsch der Klubs abgeschafft werden
Auftakt des Kreistag-Dreierpacks des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in Schwaben: Beim Kreistag Augsburg sind jetzt die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt worden. In der Stadthalle Neusäß sprachen die 220 Delegierten dem seit 2022 amtierenden Kreis-Vorsitzenden Thomas Künzel einstimmig das Vertrauen für eine weitere Amtszeit aus. Der 55-jährige geht damit in seine zweite Legislaturperiode an der Spitze des Fußballkreises. Insgesamt stehen im BFV-Wahljahr 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm. Weiter geht es bereits morgen Abend (22. Januar) in Dillingen mit dem Kreistag Donau.
Im Fokus des Kreistags stand vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft. In Neusäß ist nicht nur der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Thomas Künzel aus Thierhaupten (55) einstimmig wiedergewählt worden. Die Delegierten setzten auch bei den weiteren Personalien auf Kontinuität. Neben Künzel sind auch Günther Behr als Kreis-Spielleiter, Oskar Dankesreiter als Kreis-Jugendleiter und Sebastian Eisenhut als Kreis-Beauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball im Amt bestätigt worden.
Andreas Klein als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Martina Dunzinger als Kreis-Ehrenamtsbeauftragte sollen ebenfalls erneut dem Kreisausschuss angehören. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium. Einziges neues Gesicht im Kreis-Ausschuss ist Simon Sponer, der bereits von den Schiedsrichtergruppen als Nachfolger von Stefan Sommer zum Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und nun auf dem Kreistag Augsburg von den Delegierten bestätigt wurde.
Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags waren wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:
So konnten die Vereine darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll. 85 Prozent stimmten für eine Beibehaltung der Verlängerung, 15 Prozent votierten für eine Abschaffung.
Zudem wurde abgefragt, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler oder die betroffene Spielerin nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel. 77 Prozent lehnten die Einführung einer Sperre ab, 23 Prozent sprachen sich dafür aus.
Schließlich ist ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt worden – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Diese dürfen fortan nur bei bestimmten Vergehen (Simulieren, absichtliches Verzögern, Protestieren, Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs durch Halten, Ziehen, absichtliches Handspiel oder unzulässiges Antäuschen bei der Strafstoßausführung) verhängt werden. Demnach lautet die Frage: „Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?“ Hier sprachen sich 29 Prozent dafür aus, 71 Prozent stimmten dagegen.
Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.