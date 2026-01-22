Thomas Künzel führt den Kreis Schwaben weiter an – Foto: Jürgen Igelspacher

Kreis Schwaben: Vereine sind gegen Einführung einer Gelb-Rot-Sperre Thomas Künzel bleibt Kreisvorsitzender +++ Reformierte Zeitstrafe soll nach Wunsch der Klubs abgeschafft werden

Auftakt des Kreistag-Dreierpacks des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in Schwaben: Beim Kreistag Augsburg sind jetzt die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt worden. In der Stadthalle Neusäß sprachen die 220 Delegierten dem seit 2022 amtierenden Kreis-Vorsitzenden Thomas Künzel einstimmig das Vertrauen für eine weitere Amtszeit aus. Der 55-jährige geht damit in seine zweite Legislaturperiode an der Spitze des Fußballkreises. Insgesamt stehen im BFV-Wahljahr 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm. Weiter geht es bereits morgen Abend (22. Januar) in Dillingen mit dem Kreistag Donau.

Im Fokus des Kreistags stand vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft. In Neusäß ist nicht nur der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Thomas Künzel aus Thierhaupten (55) einstimmig wiedergewählt worden. Die Delegierten setzten auch bei den weiteren Personalien auf Kontinuität. Neben Künzel sind auch Günther Behr als Kreis-Spielleiter, Oskar Dankesreiter als Kreis-Jugendleiter und Sebastian Eisenhut als Kreis-Beauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball im Amt bestätigt worden.







Andreas Klein als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Martina Dunzinger als Kreis-Ehrenamtsbeauftragte sollen ebenfalls erneut dem Kreisausschuss angehören. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium. Einziges neues Gesicht im Kreis-Ausschuss ist Simon Sponer, der bereits von den Schiedsrichtergruppen als Nachfolger von Stefan Sommer zum Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und nun auf dem Kreistag Augsburg von den Delegierten bestätigt wurde.





