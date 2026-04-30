Kreis Rotenburg: Vier Schiedsrichter steigen in die Bezirksliga auf

Jule Mollin, hier als Lienienrichterin im Einsatz. – Foto: Christian Nähring

Jule Mollin, die bereits in der laufenden Saison Spiele in der Frauen-Oberliga leitet, macht damit den nächsten Schritt auf ihrem Weg. Neben ihr haben auch Patrick Baden und Kersten Marker den Sprung geschafft. Beide wurden im Kreisförderkader gezielt auf diese Aufgabe vorbereitet und steigen nun gemeinsam in die Bezirksliga auf.

Das Quartett komplettiert Steffen Nabert, der nach einigen Jahren im Kreisbereich auf Bezirksebene zurückkehrt. Zuvor hatte er bereits Spiele in der Bezirksliga geleitet, ehe er aus persönlichen Gründen kürzertrat.