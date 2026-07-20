Kreis Rheingau-Taunus mit dem Norweger-Modell

Der SV Johannisberg mit Jochen Fritz (l.) und der SSV Hattenheim um Arin Hatamian-Tirgordi bereichern als Aufsteiger aus der A-Liga das Kreisoberliga-Feld. Archivfoto: Frank Heinen

Rheingau-Taunus. Die Norweger haben bei der WM auf dem Spielfeld für Aufsehen gesorgt und daneben fleißig gerudert. Jetzt setzt der Hessischen Fußball-Verband (HFV) mit Blick auf die neue Runde auf das „Norweger Modell“. Was nicht heißt, dass die Amateurfußballer künftig das Ruder-Ritual übernehmen müssen Vielmehr bietet das Norweger Modell, das für den Spielbetrieb in deutschen Ligen bereits seit etlichen Jahren verankert ist, eine absolut sinnvolle Option, um Spieler-Engpässe in einzelnen Mannschaften zu kompensieren. Und damit Spielabsagen oder gar Rückzüge von Teams zu verhindern. Beziehungsweise ein Ausscheiden laut HFV-Statuten nach dreimaligem Nichtantreten erfolgt. Daneben wurde in Hessen bereits das ähnlich ausgelegte „Modell Bernhardt“ praktiziert.

Doch der HFV hat für 2026/27 den Fokus auf das Norweger Modell gerichtet, das in der jeweils untersten Klasse eines Fußballkreises gilt und Spiele mit beiderseits auf neun Mann reduzierter Teamstärke erlaubt. Was somit auch in den beiden C-Liga-Staffeln im Rheingau-Taunus möglich ist. RTK-Fußballwart Erich Herbst begrüßt die Option: „Sonst besteht die Gefahr, dass Mannschaften zurückziehen.“ Der SV Presberg hat beispielsweise bei seiner zweiten Garnitur, die in der C-Liga, Gruppe 2 spielt, von vornherein dauerhaft ein Neun-Mann-Team angemeldet.

Der SV Wisper Lorch hat neu eine zweite Mannschaft gemeldet. Die Lorcher würden schauen, wie alles anläuft, hätten ja auch die Variante Neun gegen Neun (auch Zehn gegen Zehn wäre erlaubt) in der Hinterhand, lässt Erich Herbst anklingen. „Die flexibel spielende Mannschaft teilt die Spieleranzahl bis spätestens 48 Stunden vor dem Spiel dem jeweiligen Gegner und Staffelleiter über das elektronische Postfach mit“, heißt es in einer HFV-Mitteilung. Ansonsten wird Elf gegen Elf gespielt. Soll kurzfristig die Mannschaftsgröße verkleinert werden, braucht es die Zustimmung des Gegners. Bei Neun gegen Neun kann ein Spielfeld um maximal 33 Meter verkürzt werden (Strafraum zu Strafraum). Bei Neun gegen Neun ohne Möglichkeit eines verkürzten Spielfeldes kann zudem die Spielzeit in Fünf-Minuten-Schritten je Halbzeit auf maximal zwei Mal 35 Minuten verkürzt werden.

Im Rahmen der Vorrundenbesprechung für alle Spielklassen im Bürgerhaus Seitzenhahn waren einschließlich Pokalauslosung innerhalb von zwei Stunden alle Weichen gestellt. Der Spielbetrieb im Rheingau-Taunus - bei der komplexen Spielplan-Erstellung half Ehrenfußballwart Gerhard Rüppel erneut mit - steht auf stabilen Beinen. Aber Steuermann Erich Herbst geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren weitere Spielgemeinschaften geben wird. In der Kreisoberliga haben sich zur bevorstehenden Runde der TuS Beuerbach und der SV Wallrabenstein zur SG Beuerbach/Wallrabenstein verbündet. Der SV Hallgarten und der FC Oestrich waren bislang als SG Hallgarten II/FC Oestrich in der C-Liga verbandelt, wo das ungeschlagene Meisterstück gelang. Zukünftig machen die beiden Rheingau-Clubs nun komplett gemeinsame Sache, firmieren als SG Hallgarten/Oestrich mit A-Liga-Team und B-Liga-Unterbau. Mit drei Pokalspielen der ersten Runde wird die neue Spielzeit am 26. Juli eingeläutet. Der Liga-Start erfolgt am 2. August. Der Spieltag am 29. November beschließt das Jahr, der Neustart 2027 ist für den 28. Februar vorgesehen. Jeweils der Meister steigt direkt auf. Die Relegation für die Vizemeister sowie für die jeweils vor den Absteigern (oder dem Absteiger) platzierten Teams ist vorgesehen. Nach der Saison 2025/26 waren die Gegebenheiten so, dass einzig um zwei B-Liga-Plätze eine Relegation notwendig war. Aus A- und B-Liga stieg der Zweite direkt auf. „Nach Rundenschluss wird erst gerechnet. Danach kommt die Relegation obendrauf“, betont Erich Herbst mit Blick auf die in jeder Liga festgelegten Richtzahlen bei der Klassenstärke. Nur besondere Umstände können diese Richtzahlen dehnbar machen. Wie etwa der freiwillige Rückzug von TGSV Holzhausen und SG Heftrich/Niederseelbach aus der Kreisoberliga in die B-Liga, die damit 17 Teams umfasst. Was im August und September zu Wochentag-Spieltagen führt. „Da hilft aber kein Jammern“, bleibt der Fußballwart entspannt.

In der Gruppenliga sind mit Aufsteiger SG Orlen und dem Taunussteiner Nachbarn TSV Bleidenstadt lediglich zwei Rheingau-Taunus-Clubs vertreten. Würden beide absteigen, gäbe es in der Kreisoberliga zwei Absteiger. Käme einer oder keiner runter, würde es nur einen KOL-Absteiger geben. In der A-Liga sind es maximal zwei Absteiger, in der B-Liga können es bis zu fünf werden, informiert Erich Herbst.

1. Pokalrunde, 26 Juli: SG Hohenstein - SC Daisbach, Wisper Lorch - Germania Rüdesheim (beide 15 Uhr), SG Heftrich/Niederseelbach - TV Idstein (15.30 Uhr). - Sechzehntelfinale,16. September: SG Hallgarten/Oestrich - Barisspor Idstein, SG Bad Schwalbach/Langenseifen - SG Walluf, FSV Winkel - TSV Bleidenstadt (alle 19.30 Uhr). - 17. September: SV Seitzenhahn - SG Beuerbach/Wallrabenstein, Türk Spor Bad Schwalbach - SG Schlangenbad, TGSV Holzhausen - Spvgg. Eltville, SV Presberg - SG Orlen, FC Waldems - SV Johannisberg, FSV Oberwalluf - TSG Wörsdorf, Sieger Lorch/RÜD - SG Meilingen, SG Hünstetten - FV 08 Geisenheim, Sieger Hohenstein/Daisbach -TuS Kemel, JSG Aarbergen - FC Hettenhain, FSV Taunusstein - SG Rauenthal/M., SV Neuhof - FC Kiedrich, SV Walsdorf - Sieger Heftrich/Niederseelbach/TV Idstein (alle 19.30 Uhr).





