Kreis Regensburg: Zwei Ligaverzichte & drei Aufstiegsverzichte Der TSV Hohenfels und die SG Pfatter II/Labertal II werden am Saisonende ans Tabellenende gesetzt von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die ersten Mannschaften des TSV Hohenfels und der DJK-SV Oberpfraundorf firmieren zur neuen Saison als Spielgemeinschaft. – Foto: Leonie Baiersdorfer

Im Fußballkreis Regensburg haben einige Vereine form- und fristgerecht Erklärungen an den Verband abgegeben, was unmittelbare Auswirkungen auf den Auf- und Abstieg sowie die Teilnahme an der Relegation haben wird. Insgesamt fünf Klubs aus drei Ligen haben Verzichtserklärungen gestellt. Darüber informiert Kreis-Spielleiter Mike Koriath im Vorfeld des vorletzten Spieltags dieser Saison.

Kreisklasse 3

Der TSV Hohenfels, aktuell auf Abstiegs-Relegationsplatz 13 postiert, hat den Ligaverzicht erklärt und wird somit als Direktabsteiger in dieser Klasse behandelt. Grund: Für die Saison 2026/27 werden die DJK-SV Oberpfraundorf und der TSV Hohenfels eine Spielgemeinschaft bilden. Als Konsequenz rückt der eigentlich bereits abgestiegene SV Breitenbrunn II einen Platz nach oben und darf in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.



A-Klasse 1

Die SG Pfatter II/Labertal II hat den Ligaverzicht erklärt und ist somit der Direktabsteiger in dieser Klasse. Gleiches Schema wie oben: Der noch punktlose Tabellenletzte SG Sünching III/Mötzing II wäre eigentlich abgestiegen, darf aber nun doch relegieren, weil Pfatter II/Labertal II am Saisonende ans Tabellenende gesetzt wird.





A-Klasse 2

Hier haben gleich drei Vereine Verzichtserklärungen eingereicht. Der FK Phönix Regensburg, der TV Barbing II und die SG Matting II/Oberndorf II haben ihren Aufstiegsverzicht bzw. den Verzicht an der Aufstiegsrelegation erklärt. Dies bedeutet, dass beim aktuellen Tabellenstand der Rangzweite SV Obertraubling II der direkte Aufsteiger sein wird und die SpVgg Stadtamhof II als Tabellenvierter an der Aufstiegsrelegation teilnehmen wird. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass noch zwei Spieltage zu absolvieren sind.



Grundsätzlich haben die Vereine bis vor dem letzten Spieltag Zeit, ihren Verzicht auf den Aufstieg bzw. der Aufstiegsrelegation zu erklären. Ein Ligaverzicht, sprich ein freiwilliger Rückzug aus der bisherigen Spielklasse, muss bereits vor dem vorletzten Spieltag bei den Spielleitern vorliegen.