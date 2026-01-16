Kreis Regensburg wählt neue Führungsmannschaft

Im Fokus des Kreistags steht vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft auf Kreisebene. In Regenstauf stellt sich der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Harald Greß aus Regenstauf (58) erstmals zur Wiederwahl. Ebenso will auch Mike Koriath als Kreis-Spielleiter in eine weitere Amtszeit gehen. Michael Seidinger möchte als Nachfolger von Janina Zilk neuer Kreisbeauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball werden. Auf die Nachfolge von Sebastian Wasserburger als Kreis-Jugendleiter bewirbt sich Nicolas Floch. Florian Islinger wurde von den Schiedsrichtergruppen bereits erneut zum Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und soll jetzt von den Delegierten bestätigt werden.



Anton Kraus als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Reinhard Rengsberger als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss Regensburg komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium. Rengsberger, aktueller Bezirks-Ehrenamtsreferent der Oberpfalz, hatte das Amt des Kreis-Ehrenamtsbeauftragten vom am ersten Weihnachtstag gestorbenen Alfons Weigert zuletzt schon kommissarisch übernommen. Der Kreistag bietet den Delegierten neben den Wahlen auch Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen im Fußballkreis Regensburg.



Auch sind die Teilnehmer wie schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe. Die Vereine können darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll, oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll. Zudem wird ein Meinungsbild abgefragt, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel.



Schließlich wird ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Diese dürfen fortan nur bei bestimmten Vergehen (Simulieren, absichtliches Verzögern, Protestieren, Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs durch Halten, Ziehen, absichtliches Handspiel oder unzulässiges Antäuschen bei der Strafstoßausführung) verhängt werden. Demnach lautet die Frage: „Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?“ Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.