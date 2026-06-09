Kreis Regensburg: Das ist die Ligeneinteilung Kreisliga-Aufsteiger SV Leonberg wandert in die Zweier +++ Kreisklasse 1 mit 15 Teams +++ Saisonstart am 19./20. Juli von Florian Würthele · Heute, 07:14 Uhr · 0 Leser

Kreisliga-Neuling SV Leonberg (in Schwarz) wurde in die Kreisliga 2 eingeteilt. – Foto: Felix Schmautz

Am späten Montagabend hat Mike Koriath, Kreisspielleiter des Fußballkreises Regensburg, die Ligeneinteilung für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht. Im Kreisoberhaus war der SV Leonberg ein geographischer Härtefall. Der Aufsteiger wurde letztlich in die Kreisliga 2 eingruppiert. Die Kreisklasse 1 ist in der neuen Saison mit 15 statt 14 Mannschaften bestückt. Im Bereich der B-Klassen stechen die vielen neuen Spielgemeinschaften, aber auch einige neue, einzelne „Zweiten“ ins Auge. Ex-Bezirksligist FC Jura 05 meldet nach einigen Jahren wieder eine eigenständige Mannschaft, die in der A-Klasse starten wird.



Der erste Spieltag ist für das Wochenende 19./20. Juli vorgesehen (B-Klassen: 15./16. August), der letzte Regelspieltag des Jahres 2026 am 31. Oktober (Kreisklasse 1: 13. November; B-Klassen: 24./25. Oktober). Die Sommer-Spielgruppentagungen finden Anfang Juli statt. Die „neuen“ Ligen im Überblick:

Kreisliga 1 (14 Mannschaften): SV Burgweinting, SV Donaustauf, SV Harting, TSV Kareth-Lappersdorf II, FC Laub, TSV Oberisling (Aufsteiger), SV Obertraubling, Freier TuS Regensburg, SV Sünching (Aufsteiger), FC Thalmassing (Absteiger), TSV Wörth/Donau, SpVgg Ziegetsdorf, SV Türk Genclik Regensburg, FSV Prüfening (Absteiger)



Kreisliga 2 (14): TSV Beratzhausen, TSV Deuerling (Aufsteiger), TSV Dietfurt, DJK Eichlberg-Neukirchen, TSV Großberg, SG Hohenschambach, SV Lupburg, SG Oberndorf / Matting, SG Painten, FC Pielenhofen-Adlersberg, SV Leonberg (Aufsteiger), FSV Steinsberg, SV Töging (Absteiger), ASV Undorf





Kreisklasse 1 (15): TSV Alteglofsheim, TV Barbing, SSV Brennberg, TV Geisling (Aufsteiger), SpVgg Illkofen, FC Labertal 05, FC Mintraching (Ab), SG Mötzing / Sünching II (aus KK2), TSV Neutraubling, SC Peising (Absteiger), SV Pfatter, SpVgg Stadtamhof II (Aufsteiger), SV Sulzbach/Donau (Aufsteiger), FC Thalmassing II, SV Wiesent



Kreisklasse 2 (14): TSV Bernhardswald (Aufsteiger), SV Fortuna Regensburg II, SC Lorenzen, SV Obertraubling II (Aufsteiger), ATSV Pirkensee-Ponholz (Absteiger), Regensburger Turnerschaft, VfR Regensburg, SC Regensburg II, SG Schwabelweis/Nord, SpVgg Stadtamhof, FC Tegernheim II, SG Walhalla Regensburg (Absteiger), SV Wenzenbach II (aus KK1), SV Zeitlarn









Kreisklasse 3 (14): SV Aichkirchen, 1. FC Beilngries, TSV Brunn, SG Daßwang / Seubersdorf (neue SG), TV Hemau (Absteiger), ASV Holzheim (Aufsteiger), SV Hörmannsdorf, TSG Laaber, DJK-SV Lengenfeld, SG Oberpfraundorf / Hohenfels (neue SG), SC Sinzing (Absteiger), TV Velburg, SpVgg Willenhofen



A-Klasse 1 (13): TSV Alteglofsheim II (Aufsteiger), DJK Altenthann, SG Aufhausen / Pfakofen / Wallkofen (neue SG), SG Bach II / Donaustauf II (Aufsteiger), TV Barbing II (aus A2), SpVgg Hofdorf-Kiefenholz, SSV Köfering, FC Mintraching II, SV Moosham, FC Rosenhof-Wolfskofen, SV Sanding, SV Sarching, TSV Wörth/Donau II



A-Klasse 2 (13): SV Burgweinting II, NK Hrvatska Regensburg, DJK-SV Keilberg Regensburg, FC Kosova Regensburg II, FC Oberhinkofen II, TSV Oberisling II, FK Phönix Regensburg, ESV 1927 Regensburg (Absteiger), Serbischer Donau-Club Regensburg (Absteiger), VfR Regensburg II, Freier TuS Regensburg II (Aufsteiger), SV Türk Genclik Regensburg II (Aufsteiger), FSV Prüfening II



A-Klasse 3 (13): TSV Bad Abbach II (neu), TSV Großberg II, FC Jura 05 (neu), TSV Kareth-Lappersdorf III, SG Matting II / Oberndorf II (aus A2), TSV Pettenreuth, SpVgg Ramspau II, DJK-SV Keilberg Regensburg II (Aufsteiger), SG VfB Regensburg / BSC Regensburg II, SG Romania / Regendorf, SV Sallern Regensburg, SG Diesenbach / Regenstauf II (neue SG), SV Wenzenbach III (Aufsteiger)



A-Klasse 4 (14): SV Breitenbrunn II (Absteiger), SG Deuerling II / Brunn II, SG Dietfurt II / Kottingwörth II, SG Duggendorf / Pielenhofen II, SC Endorf (Aufsteiger), SG Hohenschambach II, ATSV Kallmünz, SG Laaber II / Beratzhausen II (Aufsteiger), SG Lengenfeld II / Velburg II (neue SG), SG Painten II, TV Parsberg II, TV Riedenburg II, SG Seubersdorf II / Daßwang II (neue SG), SV Töging II



B-Klasse 1 (9): SSV Brennberg II, SG Geisling II / Illkofen II, SSV Köfering II (neu), SG Pfakofen II / Aufhausen II / Wallkofen, SG Pfatter II / Labertal II (Absteiger), SV Sanding II, SG Sünching III / Mötzing II (Absteiger), SV Sulzbach/Donau II (neu), SV Wiesent II



B-Klasse 2 (8): SG Lorenzen II / Kareth-Lappersdorf IV, TSV Neutraubling II, ESV 1927 Regensburg II, SG Regensburger Turnerschaft II / Sallern II (neu), FC Rosenhof-Wolfskofen II (neu), SG Schwabelweis II/Nord II, SG Walhalla Regensburg II, SpVgg Ziegetsdorf II



B-Klasse 3 (8): SG Bernhardswald II / Altenthann II / Pettenreuth II, SG Hainsacker II / Laub II, SV Leonberg II, SpVgg Ramspau III (neu), DJK SB Regensburg (aus B2), FSV Steinsberg II, SpVgg Wolfsegg, SV Zeitlarn II (neu)



B-Klasse 4 (8): SC Endorf II (neu), SG Freihausen II / Batzhausen II, SG Hohenfels II / Oberpfraundorf II (Absteiger), SG Kallmünz II / Holzheim II, SV Lupburg II, ASV Undorf II, SG Viehausen II / Sinzing II (neu), SG Willenhofen II / Eichlberg II (Absteiger)