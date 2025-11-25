Kreis Rees/Bocholt – Pokal-Dienstag unter Flutlicht!

Der Kreispokal Rees/Bocholt lädt zu spannenden Partien unter Flutlicht. – Foto: Jan Kreisel

Nachdem DJK Rhede bereits im Elfmeterschießen ein intensives Achtelfinale gegen Bezirksligist Hamminkelner SV mit 4:3 n.E. für sich entscheiden konnte, geht es nun für die restlichen Teams darum, ebenfalls den Sprung in die nächste Runde zu schaffen.

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr DJK Rhede DJK Rhede Hamminkelner SV Hamminkeln 4 n.E. 3 Abpfiff In einer ausgeglichenen Pokalpartie zwischen Rhede und Hamminkeln unter Flutlicht trennten sich beide Teams nach 90 sowie 120 Minuten torlos, obwohl die Gäste bereits in der 8. Minute die größte Chance des Spiels vom Punkt durch Tom Wirtz vergaben. Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch mit einigen Fehlschüssen, ehe die Hausherren schließlich die Nerven behielten und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machten.

DJK Rhede gegen den Hamminkelner SV eröffnet das Achtelfinale. – Foto: Jan Kreisel

Die Achtelfinal-Partien im Überblick

SV Rees empfängt den A-Ligisten SC TuB Mussum. Beide Teams spielen eine gute Pokalsaison, beide spielen körperbetont. Ein Spiel was mehr als 90 Minuten brauchen kann für einen Sieger.

Der Weseler SV trifft auf Bezirksligist DJK Stenern. Die Favoritenrolle liegt beim TuS, doch Wesel möchte den Pokalabend nutzen, um für eine Überraschung zu sorgen.

Borussia Bocholt gegen den SV Haldern, auf dem Papier ein klares Duell. Doch die Gäste sind gewarnt, Haldern reist als Bezirksligist mit Qualität an, doch Bor. Bocholt ist zu Hause in dieser Pokalsaison stets gefährlich.

Ein traditionsreiches Duell, das oft eng verläuft. Fortuna Millingen setzt auf Einsatz und Heimvorteil, Rheingold Emmerich will mit spielerischer Klasse und guter Form ins Viertelfinale einziehen.

Der Underdog Blau-Weiß Wertherbruch bekommt es mit dem Bezirksligisten SV Friedrichsfeld zu tun. Auf dem Papier eine klare Sache – aber genau das macht Pokalabende so spannend.

Kreisliga A gegen Landesliga: TuB Bocholt möchte den PSV Wesel ärgern, der als Favorit anreist. Entscheidend könnte sein, wie gut TuB die individuelle Qualität der Assfelder-Elf verteidigt.