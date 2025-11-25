 2025-11-24T08:38:42.177Z

Pokal
Der Kreispokal Rees/Bocholt lädt zu spannenden Partien unter Flutlicht.
Der Kreispokal Rees/Bocholt lädt zu spannenden Partien unter Flutlicht. – Foto: Jan Kreisel

Kreis Rees/Bocholt – Pokal-Dienstag unter Flutlicht!

Der Kreispokalabend in Rees-Bocholt verspricht erneut Atmosphäre, enge Duelle und einige spannende Überraschungsmöglichkeiten.

Verlinkte Inhalte

Pokal Rees-Bocholt
PSV Wesel
SF Lowick
VfL Rhede
TuB Bocholt

Nachdem DJK Rhede bereits im Elfmeterschießen ein intensives Achtelfinale gegen Bezirksligist Hamminkelner SV mit 4:3 n.E. für sich entscheiden konnte, geht es nun für die restlichen Teams darum, ebenfalls den Sprung in die nächste Runde zu schaffen.

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
4
n.E.
3
Abpfiff

In einer ausgeglichenen Pokalpartie zwischen Rhede und Hamminkeln unter Flutlicht trennten sich beide Teams nach 90 sowie 120 Minuten torlos, obwohl die Gäste bereits in der 8. Minute die größte Chance des Spiels vom Punkt durch Tom Wirtz vergaben. Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch mit einigen Fehlschüssen, ehe die Hausherren schließlich die Nerven behielten und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machten.

DJK Rhede gegen den Hamminkelner SV eröffnet das Achtelfinale.
DJK Rhede gegen den Hamminkelner SV eröffnet das Achtelfinale. – Foto: Jan Kreisel

Die Achtelfinal-Partien im Überblick

Heute, 19:30 Uhr
SV Rees
SV ReesSV Rees
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
19:30live

SV Rees empfängt den A-Ligisten SC TuB Mussum. Beide Teams spielen eine gute Pokalsaison, beide spielen körperbetont. Ein Spiel was mehr als 90 Minuten brauchen kann für einen Sieger.

Heute, 19:30 Uhr
Weseler SV
Weseler SVWeseler SV
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
19:30

Der Weseler SV trifft auf Bezirksligist DJK Stenern. Die Favoritenrolle liegt beim TuS, doch Wesel möchte den Pokalabend nutzen, um für eine Überraschung zu sorgen.

Heute, 19:30 Uhr
BV Borussia Bocholt
BV Borussia BocholtBor. Bocholt
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
19:30

Borussia Bocholt gegen den SV Haldern, auf dem Papier ein klares Duell. Doch die Gäste sind gewarnt, Haldern reist als Bezirksligist mit Qualität an, doch Bor. Bocholt ist zu Hause in dieser Pokalsaison stets gefährlich.

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Millingen
Fortuna MillingenF. Millingen
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
19:30live

Ein traditionsreiches Duell, das oft eng verläuft. Fortuna Millingen setzt auf Einsatz und Heimvorteil, Rheingold Emmerich will mit spielerischer Klasse und guter Form ins Viertelfinale einziehen.

Heute, 20:00 Uhr
Blau-Weiß Wertherbruch
Blau-Weiß WertherbruchWertherbruch
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
20:00

Der Underdog Blau-Weiß Wertherbruch bekommt es mit dem Bezirksligisten SV Friedrichsfeld zu tun. Auf dem Papier eine klare Sache – aber genau das macht Pokalabende so spannend.

Heute, 20:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
20:00

Kreisliga A gegen Landesliga: TuB Bocholt möchte den PSV Wesel ärgern, der als Favorit anreist. Entscheidend könnte sein, wie gut TuB die individuelle Qualität der Assfelder-Elf verteidigt.

Das Spiel am Mittwoch

Morgen, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Bienen
SV Blau-Weiß BienenBW Bienen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:30

Der B-Ligist Blau-Weiß Bienen empfängt den VfL Rhede zum Abschluss der Achtelfinalrunde. Rhede geht als Bezirksligist klar favorisiert ins Spiel, während Bienen über Kampf und Kompaktheit für Spannung sorgen will.

>>>Hier geht es zum Wettbewerb

Aufrufe: 025.11.2025, 17:00 Uhr
Torben RuitterAutor