Kreis Rees/Bocholt führungslos: Kreisvorstand tritt zurück

Christian Herbers ist am Dienstagabend zurückgetreten. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Vorsitzende Christian Herbers ist zurückgetreten. Kurz darauf legten auch mehrere weitere Funktionäre ihre Ämter nieder - der Kreis steht vor einem personellen Umbruch.

Nach vermehrten Meinungsverschiedenheiten zwischen Ausschuss und Vorstand ist der Vorsitzende des Fußballkreises Rees/Bocholt, Christian Herbers, am Dienstagabend auf einem außerordentlichen Kreistag zurückgetreten. Bereits im März hatten der komplette Kreisfußballausschuss sowie das Kreissportgericht ihre Ämter niedergelegt. Als Begründung nannten sie mehrere Entscheidungen des Vorsitzenden, mit denen sie nicht einverstanden gewesen seien - die Differenzen seien letztlich nicht mehr tragbar gewesen.

Vorstandsmitglieder gehen mit Herbers

Im Zuge des Rücktritts von Herbers legten auch zahlreiche weitere Funktionäre ihre Ämter nieder. Darunter Kreisgeschäftsführer Guido Helten, Kassenwart Martin Bahl, Kreisqualifizierungsbeauftragter Thomas Baumgarten sowie Kreisehrenamtsbeauftragte Eva Bahl. Auch der Kreisjugendausschussvorsitzende Michael Wesendonk und Laura Sophie Kühnel, Mitarbeiterin mit besonderen Aufgaben, traten zurück. Wesendonk und Kühnel hatten nach dem Rücktritt des gesamten Kreisfußballausschusses zuletzt den Spielbetrieb aufrechterhalten.

Ein weiterer außerordentlicher Kreistag soll laut dem Fußballverband Niederrhein nach Angaben von Schatzmeister Manfred Abrahams Anfang Mai stattfinden.