Kreis Rees/Bocholt: Das Trainerkarussell dreht sich weiter

Im Kreis Rees/Bocholt ist das Trainerkarussell gut besetzt. – Foto: André Nückel

Im Kreis Rees/Bocholt nimmt das Trainerkarussell weiter an Fahrt auf. Bei zahlreichen Vereinen stehen zur neuen Saison personelle Veränderungen an den Seitenlinien bevor. Gleichzeitig bieten sich im Sommer viele erfahrene Trainer an, die allesamt gesprächsbereit sind und für neue Aufgaben zur Verfügung stehen.

Mehrere bekannte Trainerpersönlichkeiten stehen zur kommenden Spielzeit ohne Verein da. Die Bewegung auf dem Markt ist groß und viele Vereine erhalten dadurch neue Optionen. Nach FuPa-Informationen ergeben sich folgende Situationen: Zahlreiche Trainer aus dem Kreis werden im Sommer frei, sind bereits frei oder gesprächsbereit

Beim SV Haldern endet im Sommer die Amtszeit von Christian Böing. Bereits frühzeitig haben die Verantwortlichen eine Lösung gefunden: Jürgen Stratmann übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt. Dies sorgt beim Bezirksligisten für eine stabile Planungssituation und setzt gleichzeitig ein Signal für Kontinuität und Neuausrichtung. >>>Zum ausführlichen Bericht

Der 50-jährige B-Lizenz-Inhaber Guido Wiesmann, bekannt aus seinen Stationen bei den Sportfreunden Lowick und dem SV Blau-Weiß Dingden II, pausiert aktuell und nutzte die Zeit, um seine persönlichen Qualifikationen zu verlängern. Er bleibt grundsätzlich offen für Gespräche in die Zukunft. Eric Wohlfarth, der seit einiger Zeit pausiert, bleibt weiterhin ohne Verein. Sein Name ist in Bocholt dennoch kein Unbekannter für die Vereine, die nach einem erfahrenen Co- oder Cheftrainer suchen. Michael Gastrop befindet sich ebenfalls in einer Übergangsphase, nachdem sein vergangenes Engagement beim SC TuB Mussum endete. Er äußerte sich gelassen: „Ich bin ruhig und warte ab. Irgendwann wird sich die richtige Aufgabe ergeben. Entscheidend ist, dass das Gesamtkonzept passt.“ Der 44-Jährige genießt derzeit bewusst eine fußballfreie Phase, besucht Spiele mit seinem Sohn und pflegt weiterhin viele Kontakte im Kreis. Eine besonders langjährige Persönlichkeit ist Roland Kock. Nach zwanzig Jahren als Trainer des RSV Praest, dieses wird am kommenden Wochenende mit allen aktiven Spielern unter seiner Leitung groß gefeiert, gehört er zu den erfahrensten Trainern des Kreises. Nach seinem Abschied im vergangenen Sommer ist er aktuell vereinslos und offen für eine neue Aufgabe. Das Zepter beim RSV liegt mittlerweile in den Händen von Marcel Wolters. Kock erzählte: ,,Momentan genieße ich die Pause, schaue viele Spiele in verschiedenen Kreisen von ehemaligen Akteuren. Gesprächsanfragen kommen immer mal wieder herein, aber bis jetzt war noch nicht das Richtige dabei."

Roland Kock feiert am Wochenende eine große Party mit seinen Begleitern der letzten 20.Jahre beim RSV Praest. – Foto: Marcel Eichholz/RSV Praest

Wie das BBV berichtet, wird durch den Rücktritt aus persönlichen Gründen von Sammy Messalkhi Anfang der Woche bei TuB Bocholt ein weitere Trainerstelle kurzfristig auf dem Markt frei. Der sportliche Leiter Karsten Söhlke erklärte auf Nachfrage: ,,Grundsätzlich ist erstmal klar zu stellen, dass es keinen Ärger gab. Sammy hat hier einen guten Job gemacht, nur leider passt am Ende des Tages die Chemie zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft nicht mehr." Für die Trainersuche hat Söhlke bereits einige Ideen auf dem Zettel, lässt sich damit aber nicht unter Druck setzen und geht das Thema ganz in Ruhe an. Florian Fischer, der in der Spielzeit 24/25 noch Trainer des SV Haldern II war, hatte zuletzt einen kurzen Einsatz als sportlicher Leiter beim A-Ligisten in Haffen-Mehr. Dieses Engagement musste er aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Zur neuen Saison möchte er jedoch wieder aktiv in das Trainer- und Mannschaftsgeschäft einsteigen und steht entsprechend bereit. Thomas Zielaskowski wird ebenfalls zur neuen Saison verfügbar sein. Nach mehreren Jahren, in denen er hauptsächlich bei Vereinen im westfälischen Bereich tätig war, steht er nun erneut auf dem regionalen Markt zur Verfügung. Über einen langen Zeitraum trainierte er bei Westfalia Gemen, zuletzt dann beim SC Reken. Die Trennung beim Sportclub sei von Unstimmigkeiten begleitet gewesen, „aber das gehört im Fußball leider manchmal dazu“. Zielaskowski bleibt offen und entspannt, ohne Druck. Er erklärt: „Ich gehe nicht aktiv auf die Suche, aber wenn sich jemand meldet, höre ich gerne zu.“

Zuletzt in Westfalen aktiv, Thomas Zielaskowski kommt aber aus Rees-Bocholt. – Foto: Marcel Eichholz/Beyersdorf

>>>Das ist Thomas Zielaskowski Neu auf dem Markt ist Nikolay Glouthchev, der in der vergangenen Woche seinen Posten beim SC TuB Mussum räumen musste. Gloutchev plant zunächst eine kurze Pause, zeigt sich aber gesprächsbereit: „Ich möchte erst einmal durchatmen – ohne Zeitdruck.“ Er sagt: „Ich werde die Weihnachtszeit mit der Familie genießen und dann in Ruhe schauen, was kommt.“ Mit Blick Richtung Kreisgrenze, geht es zum aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga B, Gruppe 2, beim STV Hünxe ist die Nachfolge von Marvin Schweds noch nicht geregelt. Möglich wäre eine interne Lösung mit Jörg Lieg, es kann aber auch durchaus sein, dass ein Trainer von außerhalb das Amt dort übernimmt. >>>Hier geht es zur Kreisliga B2 Auch im Stadtgebiet Rhede steht ein bedeutender Umbruch bevor. Hans-Georg Trinker verlässt den SV Krechting nach der Saison. Die Verantwortlichen des SVK haben jedoch frühzeitig gehandelt. Sein Nachfolger wird Dirk Juch, der aktuell die zweite Mannschaft von Dingden trainiert und damit die Oberliga-Reserve verlässt. An der Finkenstraße wird Juch auf keine unbekannte Gesichter treffen, sein jahrelanger Begleiter als Co-Trainer Leo Beckmann, ist beim SVK mittlerweile der sportliche Leiter. Stand jetzt wird Trinker im Sommer seine Karriere beendet, lässt sich aber aktuell noch ein hinter Türchen offen.

Zukünftig wieder mit einer gemeinsamen Aufgabe - Leo Beckmann und Dirk Juch. – Foto: Marcel Eichholz/BWD/SVK

Alle genannten Trainer haben signalisiert, dass sie für Gespräche offen sind und Interesse an einem Engagement zur kommenden Spielzeit mitbringen. >>>Hier der aktuelle Transfermarkt Entscheidungen in Haffen-Mehr, Vrasselt und bei BW Dingden II frisch gefallen Die frischeste Entscheidung kam am Donnerstagabend von der Oberliga-Reserve von Blau-Weiß Dingden. Dort übernimmt Steffen Schluse, bislang Co-Trainer der ersten Mannschaft unter Sebastian Amendt, das Traineramt: „Der Reiz, selbst Verantwortung zu übernehmen, hat letztlich überwogen.“ Für Schluse war früh klar, dass Dingden für seine weitere Trainerlaufbahn erste Adresse bleibt. Das große Vertrauen des Vereins und die positive Entwicklung der vergangenen Jahre hätten seine Entscheidung maßgeblich beeinflusst. „Nach dreieinhalb Jahren im Seniorenbereich wuchs der Wunsch, eine Mannschaft selbst zu führen. Durch das Ausscheiden von Dirk Juch ergab sich jetzt die ideale Gelegenheit.“, erklärte der 28-Jährige.

Steffen Schluse bezieht seine erste eigenständige Station im Seniorenbereich. – Foto: Marcel Eichholz/BWD