Kreis Rees-Bocholt hat einen neuen alten Vorstand

Der Kreis Rees-Bocholt ist wieder handlungsfähig. Auf einem außerordentliche Kreistag wurde am Dienstag der ehemalige Vorsitzende Christian Herbers erneut zum Vorstandschef gewählt. Auch das von Herbers vorgeschlagene Vorstandsteam wurde ohne Gegenstimme, aber mit einigen Enthaltungen, ins Amt gewählt.
Mitte März nahm das Unheil im Kreis Rees-Bocholt seinen Lauf. Erschütterte zunächst eine Rücktrittswelle in diversen Ausschüssen den Kreis, sollte auf einem ersten außerordentliche Kreistag die Posten neu besetzt werden. Es kam jedoch ganz anders. Offen wurde Herbers in Frage gestellt, worauf er sich entschied, aus freien Stücken zurückzutreten und mit ihm der gesamte Vorstand. "Die Situation war so nicht mehr hinnehmbar, da es zunehmend meine Familie und meine Kinder belastet hat", erklärt Herbers gegenüber FuPa Niederrhein. Fortan stand der Kreis ohne Führung und unter Verwaltung von Außen dar.
Beim zweiten außerordentlichen Kreistag stellte sich Herbers erneut zur Wahl. "Ich hatte Zeit nachzudenken", erläutert er. "Ich habe das Gestalten und das Entwickeln neuer Ideen vermisst. Außerdem waren wir ein eingeschworener Haufen. Wir haben als Kollegen den Vorstand übernommen und sind zu Freunden geworden. Außerdem wollten wir den Karren auch wieder aus dem Dreck ziehen", fügt er hinzu.
Neben Herbers gehören folgende Personen zum neu gewählten Kreisvorstand: Guido Helten (Geschäftsführer) und Martin Bahl (Kassenwart). Der Kreisfußballausschuss wird ab sofort von Herbert Ehlting geführt, die neuen Beisitzer sind Benedikt Speck, Ralf Wittland, Uwe Prümm, Luca Gewiss und Benjamin Pooth. Neuer Vorsitzender des Kreissportgerichtes ist Markus Uhlig, neue Beisitzer des Kreissportgerichtes sind Jonas Ventz, Rolf Kerkhoff und Detlev MatenarNeuer Vorsitzender des Kreissportgerichtes ist Markus Uhlig (Viktoria Suderwick), neue Beisitzer des Kreissportgerichtes sind Jonas Ventz (PSV Lackhausen), Rolf Kerkhoff (SF Lowick) und Detlev Matenar.
Ab sofort will Herbers, der mit dem KFA am Donnerstag zu einer ersten Sitzung zusammenkommt, den Blick nach vorn richten. "Es ist das Ende eines nicht so rühmlichen Vorgangs im Kreis. Nun gilt es Vertrauen aufzubauen und alte Wunden zu heilen", betont er. Besonders der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga hat die Planungen für die neue Saison noch einmal verkompliziert. "Wir planen zweigleisig, weil so viele Entscheidungen noch ausstehen und es Auswirkungen bis in die Kreisliga C hat", sagt er.
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