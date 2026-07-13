Kreis Rees-Bocholt: Das ist die Gruppeneinteilung in den Kreisligen

Der Fußballkreis Rees-Bocholt hat die Einteilung seiner Kreisligen vorgenommen. Die Kreisliga A ergibt sich dabei durch den Auf- und Abstieg, anders sieht das natürlich bei den beiden Gruppen der Kreisliga B und den insgesamt drei Gruppen der Kreisliga C aus. Hier gibt es alle Gruppen im Überblick zum Nachlesen.
TV Voerde, SC TuB Mussum, SV Haldern, DJK Barlo, VfL Rhede II, SV Bislich, VfR Mehrhoog, SV Emmerich-Vrasselt, SV Brünen, STV Hünxe, GSV Suderwick, SV Spellen, PSV Wesel-Lackhausen II, SV Krechting, TuS Haffen-Mehr, TuB Bocholt, SV Biemenhorst II, SV Rees
GW Vardingholt, FC Olympia Bocholt, Hemdener SV, 1.FC Heelden, SF 97/30 Lowick II, VfL 45 Bocholt, TuB Bocholt II, SV Werth, TuS Stenern II, BV Borussia Bocholt, SC TuB Mussum II, BW Dingden III, GW Lankern, SV BW Wertherbruch, SV Biemenhorst III, Hamminkelner SV II
RSV Praest, Eintracht Emmerich, STV Hünxe II, PSV Wesel Lackhausen III, SV Fortuna Millingen, SV Spellen II, SV BW Bienen, BSV Viktoria Wesel, SV Haldern II, SV 08/29 Friedrichsfeld II, Weseler SV, TV Voerde II, SV Emmerich-Vrasselt II, VfB Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg, GW Flüren
Westfalia Anholt II, FC Fortuna Elten, SV Rees II, SG Bienen/ Millingen II, SV BW Wertherbruch II, SC TuB Mussum IV, RSV Praest II, SG Heelden/ Wertherbruch II, Eintracht Emmerich II, SV Haldern III, GSV Suderwick II, DJK Hüthum-Borghees II, SV Bislich II
DJK Rhede II, GW Vardingholt II, DJK Barlo II, SC TuB Mussum III, SF 97/30 Lowick III, FC Olympia Bocholt II, VfL 45 Bocholt II, SV Krechting II, BV Borussia Bocholt II, HSC Berg, GW Lankern II, TuS Stenern III, Hemdener SV II
SV Ringenberg, TuS Drevenack, DJK Hüthum-Borghees, TuS Haffen Mehr II, FC Fortuna Elten II, SuS Wesel 1920/75, SV Brünen II, SV Spellen III, VfR Mehrhoog II, STV Hünxe III, SV Bislich III, GW Flüren II, Viktoria Wesel II (9er)