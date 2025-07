Kreis Ost: Woran liegt das Pokal-Desinteresse der Bezirksligisten?

Zwar ist im Fußballkreis Niederbayern Ost das Interesse am Toto-Pokal im bayernweiten Vergleich immer noch relativ groß, dennoch ist es besorgniserregend, dass nur sieben von 18 möglichen Bezirksliga-Vertretern - aus der Ost-Gruppe darf der SV Schalding-Heining II nicht am Pokal-Wettbewerb teilnehmen, aus der West-Staffel gehören die SpVgg Plattling, der FSV VfB Straubing und Türk Gücü Straubing dem Kreis Ost an - teilnehmen.

Im Kreis West ist das Interesse der höherklassigen Vereine deutlich größer, was vielleicht auch daran liegt, dass die Bezirksliga-Klubs erst Ende August im Achtelfinale einsteigen müssen und nicht bereits - wie es im Osten der Fall ist - eine Runde früher. "Wir hätten auch nicht mitgespielt, wenn es für uns erst im Achtelfinale losgegangen wäre. Die Priorität liegt auf der Meisterschaft, in der wir ohnehin knackige 30 Partien absolvieren zu haben. Unter der Woche für einen Pokal-Einsatz vielleicht irgendwo 30 oder 40 Kilometer hinfahren zu müssen, ist nicht immer ganz so einfach. Dann rotiert man in der Aufstellung, gewinnt womöglich deshalb bei einem Kreisklassisten nur knapp oder scheidet sogar aus, dann wird das gleich in Presse groß als Blamage ausgeschlachtet. Es gibt also mehrere Gründe, warum wir nicht nicht teilnehmen", lässt Waldkirchens Fußballbosss Gundolf Hain wissen und fügt an: "Dafür werden wir in dieser Saison wieder an der Hallenmeisterschaft mitmachen. Unsere jungen Spieler haben darauf Lust."





Schon einige Jahre nimmt der TSV Grafenau nicht mehr am Pokal-Spielbetrieb teil. "Es sind einfach zu viele Unwägbarkeiten. Der Hauptgrund ist aber schlichtweg, dass wir keinen all zu großen Kader haben. In der Bezirksliga startet man gleich mit einer Englischen Woche und dann soll man wegen dem Pokal gleich nochmal eine spielen, das haut vielleicht hin, wenn man 20 oder 22 Spieler hat. Wenn man im Pokal weit kommt, wären das zusätzlich noch vier, fünf Spiele mehr, dazu kommen ohnehin 30 Meisterschaftsspieltage. Das ist dann einfach zu viel - zumindest für uns", erläutert Grafenaus Coach Alexander Adam.







Ähnlich sind die Argumente des FC Obernzell-Erlau. "Grundsätzlich kann der Pokal bestimmt eine schöne Sache sein, allerdings ist die Belastung auf unserem Level mittlerweile das ganze Jahr über extrem hoch. Nach der ersten Englischen Woche haben wir beispielsweise schon ein paar Verletzte zu beklagen, ein weiterer Spieler verabschiedet sich diese Tage in den Urlaub. Am Dienstag oder Mittwoch gleich wieder spielen zu müssen, wäre für uns momentan also alles andere als förderlich. Daher sind wir froh, dieses Problem nicht zu haben", sagt Obernzells Sportlicher Leiter Jonas Stefan.







Der FC Künzing stand zwar vor drei Monaten im Pokal-Endspiel, die Begeisterung hält sich dieses Mal - freundlich ausgedrückt - aber stark in Grenzen. "Wir legen auf den Pokal keinen großen Wert mehr und werden in Aunkirchen mit einer gemischten Truppe aus erster und zweiter Mannschaft antreten. Wir haben morgen Abend das 21. Pflichtspiel im Kalenderjahr 2025 und es kommen noch viele weitere hinzu. Das ist mittlerweile schon mehr als grenzwertig und die Verantwortlichen sollten sich vielleicht mal hinterfragen, ob es sein muss, dass man in der Endphase der Vorsaison völlig unnötig Englische Wochen einbaut oder jetzt gleich wieder mit einem Spiele-Marathon startet. Mir fehlt dafür mittlerweile das Verständnis und wir müssen in den kommenden Wochen sogar unseren Trainingsaufwand deutlich zurückfahren, weil wir rund ein Dutzend verletzter Spieler zu beklagen haben", poltert Künzings Trainer Matthias Süß.







