Kreis Ost-Übersicht: So läuft die Relegation 2026 zur KL und KK

FuPa gibt einen Überblick über die Relegationstermine im Kreis Niederbayern Ost und die Anzahl der freien Plätze. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.
Hier geht's zur ausführlichen Relegations-Übersicht der niederbayerischen Releganten zur Bayernliga, Landesliga und Bezirksliga
Wer qualifiziert sich für die Kreisliga-Saison 2026/27 im Kreis Ost?
Relegations-Szenario: Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier freie Plätze.
Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)
(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai)
Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (14 Uhr in Bernried)
Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (17 Uhr in Neuhausen)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai)
Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (14 Uhr in Neukirchen v.W.)
Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (17 Uhr in Tittling)
Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.
Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis Ost?
Relegations-Szenario: Die 20 Releganten spielen in fünf regionalen 4er-Gruppen um fünf freie Plätze. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde bekommen keine zweite Chance mehr.
Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?
(20 Mannschaften spielen um 5 Plätze)
(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing (Do., 19 Uhr in Ittling)
Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg (Mi. 18 Uhr in Rattenberg)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (Mi. 19 Uhr in Außernzell)
Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf (Do. 18 Uhr in Iggensbach)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte (Mi. 18 Uhr im Jahn-Stadion Zwiesel)
Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling (Do. 18 Uhr in Schöfweg)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald (Mi. 19 Uhr in Sonnen)
Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding (Do. 19 Uhr in Jandelsbrunn)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach (Mi. 19 Uhr in Bayerbach)
Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg (Do. 18 Uhr in Jägerwirth)
Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 11: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 12: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 13: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 14: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 15: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
Die fünf Zweitrunden-Sieger zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse, die fünf Verlierer spielen in der A-Klasse. Es folgen keine weiteren Runden.