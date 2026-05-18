Kreis Ost-Übersicht: So läuft die Relegation 2026 zur KL und KK

FuPa gibt einen Überblick über die Relegationstermine im Kreis Niederbayern Ost und die Anzahl der freien Plätze. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Relegations-Szenario: Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier freie Plätze.

Fall: SV Oberpolling: Der SV Oberpolling hat einen Kreisliga-Verzicht eingereicht. Aufgrund akuter Personalprobleme verzichtet der SVO - Direktabsteiger aus der Bezirksliga Ost - auf seinen Platz in der Kreisliga-Saison 2026/27 und will stattdessen als SG nur in der Kreisklasse antreten. Das bedeutet für die Relegation zu den Ost-Kreisligen einen zusätzlichen freien Platz! Bzw. führte dazu, dass der Modus festgelegt wurde, dass es in jedem Fall vier Teams via Kreisliga-Relegation schaffen.Sonderfall - SpVgg Plattling - ab sofort für die Berechnung nicht mehr relevant: Die SpVgg Plattling kann als Kreis Ost-Verein in der Bezirksliga West noch in die Abstiegsrelegationszone rutschen. Das hätte bis zum Vorjahr Einfluss auf die Berechnung der freien Plätze gehabt. Da der BFV-Verbandstag aber am 09. Mai, die Möglichkeit der "kreisübergreifenden Einteilung" beschlossen hat (!), wird der Bezirk Niederbayern künftig auch auf Kreisebene was die Einteilung der Teams betrifft, ganzheitlich betrachtet. Sprich: je nach Regionalität kann es ab der neuen Saison in Grenzfällen unabhängig von der eigenen Kreiszugehörigkeit dazu kommen, dass ein "Rand-Klub" in eine Kreisliga bzw. Kreisklasse des anderen Kreises eingeteilt werden kann. Wohl gemerkt: im absoluten Spezialfall.



Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)







Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai)

Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (14 Uhr in Bernried)

Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (17 Uhr in Neuhausen)



Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai)

Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (14 Uhr in Neukirchen v.W.)

Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (17 Uhr in Tittling)



Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.









Zu den Kreisklassen - Kreis Ost





Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis Ost?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die SG Oberpolling/Nammering, die anstelle eines Kreisliga-Platzes einen in der Kreisklasse wahrnimmt (1)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 11 (45)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (4)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (10)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (rechnerisch: 6) (festgelegt: 5)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 70 Vereine, fünf 14er-Ligen.

Errechnete Teilnehmerzahl 2026/27: 69 Vereine, trotzdem wird es fünf 14er-Ligen geben. Aufgrund der bevorstehenden Möglichkeit eine kreisübergreifenden Liga-Einteilung kann nun nämlich davon Gebrauch gemacht werden eine bisherige West-Kreisklassen-Mannschaft in den Osten einzuteilen. Dann wäre das Soll von 70 Teams wieder erfüllt.

Relegations-Szenario: Die 20 Releganten spielen in fünf regionalen 4er-Gruppen um fünf freie Plätze. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde bekommen keine zweite Chance mehr.



Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(20 Mannschaften spielen um 5 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)





Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing (Do., 19 Uhr in Ittling)

Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg (Mi. 18 Uhr in Rattenberg)



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (Mi. 19 Uhr in Außernzell)

Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf (Do. 18 Uhr in Iggensbach)



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte (Mi. 18 Uhr im Jahn-Stadion Zwiesel)

Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling (Do. 18 Uhr in Schöfweg)



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald (Mi. 19 Uhr in Sonnen)

Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding (Do. 19 Uhr in Jandelsbrunn)



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach (Mi. 19 Uhr in Bayerbach)

Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg (Do. 18 Uhr in Jägerwirth)



Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.









Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 11: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 12: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 13: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 14: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 15: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10



Die fünf Zweitrunden-Sieger zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse, die fünf Verlierer spielen in der A-Klasse. Es folgen keine weiteren Runden.