Kreis Ost - Spielorte zur Kreisklasse fix: So läuft die Relegation

FuPa gibt einen Überblick über die Relegationstermine im Kreis Niederbayern Ost und die Anzahl der freien Plätze. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.
Hier geht's zur ausführlichen Relegations-Übersicht der niederbayerischen Releganten zur Bayernliga, Landesliga und Bezirksliga
Wer qualifiziert sich für die Kreisliga-Saison 2026/27 im Kreis Ost?
Relegations-Szenario: Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier freie Plätze.
Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)
(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai)
Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (14 Uhr in Bernried)
Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (17 Uhr in Neuhausen)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai)
Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (14 Uhr in Neukirchen v.W.)
Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (17 Uhr in Tittling)
Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.
Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis Ost?
Relegations-Szenario: Die 20 Releganten spielen in fünf regionalen 4er-Gruppen um fünf freie Plätze. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde bekommen keine zweite Chance mehr.
Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?
(20 Mannschaften spielen um 5 Plätze)
(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing 1:4 (1:3) (LIVE)
Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg 5:6 n.E. (1:1/0:0) (LIVE)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos 2:1 n.V. (1:1) (LIVE)
Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf 2:1 (0:1) (LIVE)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte 0:3 (0:1) (LIVE)
Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling 6:5 n.E. (1:1/0:1) (LIVE)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald 7:5 n.E. (3:3/1:1/0:1) (LIVE)
Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding 3:1 (1:0) (LIVE)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach 1:3 (1:1) (LIVE)
Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg 2:1 (0:1) (LIVE)
Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 17 Uhr)
Spiel 11: DJK SV Leiblfing - SG Kirchroth/Saulburg (beim VfB Straubing)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 17 Uhr)
Spiel 12: SV Aicha v.W. - SV Wallerfing (in Pleinting)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 17 Uhr)
Spiel 13: SV Riedlhütte - DJK SSV Innernzell (in Kirchberg i.W.)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 17 Uhr)
Spiel 14: TSV Wegscheid - FC Büchlberg (in Kropfmühl)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 2. Runde:
(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 17 Uhr)
Spiel 15: SG Neuhaus/Sulzbach - FC Fürstenzell (in Vornbach)
Die fünf Zweitrunden-Sieger zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse, die fünf Verlierer spielen in der A-Klasse. Es folgen keine weiteren Runden.